مشاهير يهنئون الجزائر: برجولتك وحبك لوطنك تنتصر

تحرير:التحرير ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٦ م

هنيدي

حالة من الفرحة العارمة تعم مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء الوطن العربي، بعد نجاح المنتخب الجزائري الشقيق في تحقيق اللقب الإفريقي بالفوز على السنغال بنتيجة هدف مقابل لا شيء أحرزه المهاجم بغداد بو نجاح في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، وحافظ محاربو الجزائر على هذه النتيجة والتي استطاعوا بها الفوز بالمباراة وأن يصبحوا أبطالًا لأمم إفريقيا 2019 والتي أُقيمت على أرض الكنانة مصر. وشارك في هذه الحالة السعيدة بفوز الجزائر، العديد من الفنانين والمشاهير، وبينهم:-

وكتب الإعلامي عمرو أديب عبر "تويتر": "ساعات حبك لبلدك ممكن تعوض أي أداء في الملعب، ساعات عرقك ورجولتك ممكن تخلى الكورة تدخل الجون غصب عن أي حد.. ألف مبروك للجزائر فهي تستحق وتستحق وتستحق". الفنان محمد هنيدي هو الآخر كتب بـ"تويتر": "مبروك لشعب ومنتخب الجزائر". الفنان يوسف الشريف أيضًا كتب: "مليون مبروك