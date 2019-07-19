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مشاهير يهنئون الجزائر: برجولتك وحبك لوطنك تنتصر

تحرير:التحرير ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٦ م
هنيدي
هنيدي
حالة من الفرحة العارمة تعم مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء الوطن العربي، بعد نجاح المنتخب الجزائري الشقيق في تحقيق اللقب الإفريقي بالفوز على السنغال بنتيجة هدف مقابل لا شيء أحرزه المهاجم بغداد بو نجاح في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، وحافظ محاربو الجزائر على هذه النتيجة والتي استطاعوا بها الفوز بالمباراة وأن يصبحوا أبطالًا لأمم إفريقيا 2019 والتي أُقيمت على أرض الكنانة مصر. وشارك في هذه الحالة السعيدة بفوز الجزائر، العديد من الفنانين والمشاهير، وبينهم:-
وكتب الإعلامي عمرو أديب عبر "تويتر": "ساعات حبك لبلدك ممكن تعوض أي أداء في الملعب، ساعات عرقك ورجولتك ممكن تخلى الكورة تدخل الجون غصب عن أي حد.. ألف مبروك للجزائر فهي تستحق وتستحق وتستحق". الفنان محمد هنيدي هو الآخر كتب بـ"تويتر": "مبروك لشعب ومنتخب الجزائر". الفنان يوسف الشريف أيضًا كتب: "مليون مبروك
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stranger things

موسم جديد من stranger things ومزيج من الرعب والإثارة

بجزء جديد من مسلسل الرعب والفانتازيا، يعود stranger things 3، إلى الساحة العالمية للمسلسلات الأجنبية. حيث بدأ عرض المسلسل على Netflix فى عطلة نهاية الأسبوع فى الرابع من يوليو الجارى، ليدخل سباقا شرسا مع عرض العديد من المسلسلات القوية فى نفس الوقت على الموقع. بعد انتظار دام لأكثر من عامين، يكتسح stranger things 3 عالم الرعب، حيث حقق الجزء الثالث نسب مشاهدة أعلى من أجزائه السابقة، يأتى الجزء الأخير بثمانى حلقات، ليعيد جماهيره العريضة إلى أحداث مدينة هوكينز، خلال موسم أكثر عاطفية ورعبًا فى نفس الوقت.
نجيب-محفوظ

ابنة نجيب محفوظ تكشف حقيقة فقدان مقتنيات والدها

نفت أم كلثوم، ابنة الأديب الراحل نجيب محفوظ، أن تكون أدلت بأي تصريحات تشير إلى فُقدان عدد من المقتنيات التي أهدتها أسرة أديب نوبل إلى وزارة الثقافة من أجل إنشاء متحف الأديب العالمي أو أن تكون مستاءة من المتحف الذي تم افتتاحه مؤخرا، موضحة أنها لم تتحدث عن ضياع المقتنيات الخاصة بوالدها، مضيفة أن ما تردد حول غضبها بسبب ضياع عدد من المقتنيات الخاصة بوالدها غير صحيح، وشددت على أنها لا تعرف مصدر هذه الشائعات، وقالت: "أنا أهديت الوزارة مقتنيات كثيرة جدًا تخُص والدي".
تايلور-سويفت (2)

شاهد.. تريلر فيلم Cats لتايلور سويفت يخيف الجمهور

تقوم المغنية تايلور سويفت، بتقديم دور البطولة في فيلم Cats، وقد نشرت الشركة المنتجة "أستوديوهات يونيفرسال الترفيهية" الإعلان الرسمي الأول للفيلم، على قناتها بموقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، أمس الخميس، وقد حصد حتى الآن أكثر من مليوني مشاهدة. تدور أحداث الفيلم، الذي من المقرر طرحه في 20 ديسمبر المقبل، في إطار كوميدي غنائي، كما لا يخلو من الخيال العلمي، إذ يحكي عن كائنات تدعى "جليكلس"، تعيش حياة غريبة، وتسعى إلى الصعود إلى طبقة تسمى "هيفسايد"، حيث هناك تجد السعادة الدائمة.
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دنيا- سمير- غانم

دنيا سمير غانم تشعل حفل ختام كان بـ«وأدينا النهارده»

أطلت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم في حفل ختام أمم إفريقيا 2019، مع عروض مبهرة ومنها استعراض لجانب من تاريخ مصر، باستخدام الليزر والألعاب النارية، قبل مباراة نهائي بطولة أمم إفريقيا والتي تجمع ما بين منتخبي السنغال الجزائر في التاسعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي. وأشعلت دنيا سمير غانم الحفل قبل انطلاق النهائي، بأغنية جديدة بعنوان "وأدينا النهارده"، وتقول من بين كلماتها: "المصري مايعرفش يعني إيه فشل.. وأدينا النهارده عملنا اللي قالوا عليه مستحيل".
لقاء-الخميسي (4)

لقاء الخميسي تغني تتر نهاية «الفارس والأميرة»

انتهت الفنانة لقاء الخميسي من تسجيل تتر نهاية فيلم الرسوم المتحركة المصري الطويل الأول "الفارس والأميرة"، كما تطل بصوتها "راوية" لأحداث الفيلم المقرر عرضه ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي خلال الدورة الثالثة التي تنعقد في الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر المقبل، على أن يطرح تجاريا في دور العرض أكتوبر المقبل. وتمثل مشاركة "الفارس والأميرة" في "الجونة السينمائي" جزءًا من منح المهرجان نحو توفير منصة ومساحة عرض لكل أشكال الإنتاج السينمائي المتنوعة.
صدمة-مصر-وفرحة جنوب-افريقيا-تصوير سامح-أبو-حسن‎ (7)

فنانون: أجيري «مفلس».. واتحاد الكرة لازم يمشي

ردود فعل غاضبة صدرت من الكثيرين عقب إطلاق حكم مباراة مصر وجنوب إفريقيا صافرة النهاية، معلنًا إقصاء الفراعنة من دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية. ولم يكن الفنانون استثناءً، حيث حمل الشاعر الغنائي أمير طعيمة، المدير الفني للمنتخب، خافيير أجيري، مسئولية الخسارة، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الأعمى شايف إن أداءك البدني بينزل دايمًا في الشوط الثاني، تقوم ساحب هاف ديفيندر وتنزل وسط مهاجم وتفتح الملعب أكتر ما هو مفتوح". وأضاف: "أجيري أسوأ مدير فني يمسك المنتخب في تاريخه، اختيارات سيئة وخطة عشوائية وعكنن على 100 مليون".
عزت-ابو-عوف

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لعزت أبو عوف

طمأن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، محبي الفنان عزت أبو عوف على صحته، وقال فى تصريحات لـ«التحرير»: إن حالته مستقرة، وطلب من الجمهور الدعاء له. وكان الفنان عزت أبوعوف نُقل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، ولم تكشف أسرته وقتها تفاصيل حالته الصحية، وطالبت شقيقته الفنانة مها أبو عوف، خلال مداخلة مع برنامج «الحكاية»، عبر فضائية mbc مصر، جميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر وتحري الدقة فيما يتم نشره عن الحالة الصحية لأبو عوف لأن له أسرة ومحبين ومعجبين وتهمهم حالته الصحية ويتابعون كل حرف ينشر عنه باهتمام شديد.
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