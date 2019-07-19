مانشستر سيتى يهنئ رياض محرز بكأس الأمم الإفريقية

تحرير:محمد جمال ١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م

رياض محرز

هنأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر ، لاعبه الجزائري رياض محرز بعد التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019 على حساب السنغال بهدف نظيف سجله بغداد بونجاح مهاجم محاربى الصحراء، ونشر حساب المان سيتي الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" صورة لمحرز وكتب:" نجمنا رياض محرز بطلًا لكأس الأمم الإفريقية 2019، مبروك يا رياض". وتبعها بتغريدة أخرى إشارة إلى البطولات التى حققها مع ناديه الإنجليزي ومنتخب الجزائر، جاء فيها:"البطولة الخامسة هذا الموسم لمحارب الصحراء" .

وتوج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة. في