«القراء» تكشف حقيقة وفاة الشيخ محمود الطبلاوي

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٥ م

الشيخ محمود الطبلاوي

قال محمد الساعاتي، المتحدث باسم نقابة القراء، إن ما أثير على موقع "فيسبوك" بشأن وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وكانت بعض الصفحات علي "فيسبوك" تداولت أنباء اليوم الجمعة عن وفاة الشيخ الطبلاوي وهو ما نفاه المتحدث الرسمي لنقابة القراء. وولد الشيخ الطبلاوى عام 1934 في قرية ميت عقبة، مركز إمبابة بالجيزة، من أشهر قراء القرآن الكريم فى مصر، وألحقه والده بكتاب القرية وهو صغير، وأتم حفظ القرآن قبل أن يتم سن العاشرة.

رفضت الإذاعة المصرية التحاقه بها عدة مرات لعدم دراسته للموسيقى، وكانت تدون في نتيجة اختباراته كل عام عبارة "يعود بعد سنة للارتقاء بالنغمة"، إلى أن تدخل الشيخ محمد الغزالي الذي أقنع المحكمين بأن الطبلاوي مكسب للإذاعة.بعد قبوله سجل الشيخ للإذاعة مجموعة من المصاحف الشهيرة ما بين التلاوة والتجويد، بالإضافة