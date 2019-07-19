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«القراء» تكشف حقيقة وفاة الشيخ محمود الطبلاوي

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٥ م
الشيخ محمود الطبلاوي
الشيخ محمود الطبلاوي
قال محمد الساعاتي، المتحدث باسم نقابة القراء، إن ما أثير على موقع "فيسبوك" بشأن وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وكانت بعض الصفحات علي "فيسبوك" تداولت أنباء اليوم الجمعة عن وفاة الشيخ الطبلاوي وهو ما نفاه المتحدث الرسمي لنقابة القراء. وولد الشيخ الطبلاوى عام 1934 في قرية ميت عقبة، مركز إمبابة بالجيزة، من أشهر قراء القرآن الكريم فى مصر، وألحقه والده بكتاب القرية وهو صغير، وأتم حفظ القرآن قبل أن يتم سن العاشرة.
رفضت الإذاعة المصرية التحاقه بها عدة مرات لعدم دراسته للموسيقى، وكانت تدون في نتيجة اختباراته كل عام عبارة "يعود بعد سنة للارتقاء بالنغمة"، إلى أن تدخل الشيخ محمد الغزالي الذي أقنع المحكمين بأن الطبلاوي مكسب للإذاعة.بعد قبوله سجل الشيخ للإذاعة مجموعة من المصاحف الشهيرة ما بين التلاوة والتجويد، بالإضافة
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المصري المعتدى عليه في الطائرة الرومانية يروي التفاصيل (فيديو)

كشف حسن سلامة، المصري المعتدى عليه على متن الطائرة الرومانية، تفاصيل ما حدث معه وأسرته، والتي نشرت على صفحات السوشيال ميديا ما تسبب في حالة من اللغط أسباب وحقيقة الواقعة. وقال سلامة في مداخلة مع برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إن سبب المشكلة هي مضيفة الطائرة التي لم يعجبها تحدث زوجته باللغة الفرنسية، فذهبت وعادت برفقة رجال الشرطة، الذين طالبوا منهم تسليم جوازات السفر الخاصة بهم، وعندما أعطاهم جوازه الشخصي، طلبوا الحصول على جواز سفر زوجته أيضًا، ولكنه رفض تسليمهم الجوازات.
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السيسي والرئيس الجزائري يحضران نهائي أمم إفريقيا

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، برفقة عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت للجزائر، إلى ملعب استاد القاهرة الدولي، لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بين منتخبي الجزائر والسنغال. وتنطلق المباراة النهائية، في تمام التاسعة مساءً، بين منتخبي الجزائر والسنغال عقب تأهلهما للمباراة النهائية. وتأهل منتخب الخضر، إلى المباراة النهائية بعد التغلب على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، بينما حجز منتخب السنغال مقعده بالفوز بهدف نظيف على تونس.
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صراخ وتريقة وغيبوبة.. كواليس الاعتداء على مصري في طائرة رومانيا

أصوات صراخ هيستيري تتعالى في جنبات إحدى الطائرات أثناء رحلتها من بوخارست قاصدة القاهرة، أطفال يبكون ونساء تستنجد ورجال تحاول فض اشتباك ما.. هنا يظهر في الكادر رجل مصري فض الشيب سواد الشعر في رأسه، ويجتمع حوله رجال أمن يعتدون عليه بوحشية، واحد يخنقه بذراعه وآخر يمسك ساقيه محاولا بكل ما أوتى من عنف إزاحته من مقعده بالطائرة، بينما يحاول ثالث لي ذراعي الراجل إلى الخلف لتوثيق يديه بالكلابشات، ويستمر الصراخ والتوسلات ومحاولات إيقاف هذه المهزلة.. ملخص مقطع فيديو انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أثار غضب واسع.
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أهالي كفر شكر يشيعون جنازة شقيق المخرج خالد يوسف

شيع المئات من أهالي كفر شكر في محافظة القليوبية، عقب صلاة الجمعة، جنازة اللواء أبو مسلم يوسف، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وشقيق النائب والمخرج السينمائي خالد يوسف، بعد أن وافته المنية ظهر أمس الخميس، بأحد المستشفيات بالقاهرة بعد صراع مرير مع المرض خلال الفترة الماضية. كما غاب شقيقه النائب خالد يوسف عن المشاركة في الجنازة لوجوده خارج البلاد منذ فترة طويلة، ودفن مسلم بمسقط رأس العائلة بقرية تصفا، ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء مساء اليوم بنفس القرية.
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