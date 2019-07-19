محمد أبوتريكة: «ختامها جزائر ومبروك لمصر التنظيم»

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٩ م

محمد أبوتريكة

وجه محمد أبو تريكة نجم منتخب الوطني والأهلي الأسبق، التهنئة للاعبي المنتخب الجزائري بعد الفوز بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر، للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز على نظيره السنغالي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة اليوم الجمعة. ونشر محمد أبو تريكة على صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "وختامها جزائر، مبروك لمنتخب الجزائر على بطولة كأس الأمم الإفريقية، لقب مستحق عن جدارة، ومبروك لمصر تنظيم ممتاز، واستضافة أكثر من رائعة".

أبو تريكة، أشاد بتنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية، من أول يوم في البطولة حتى حفل الختام، مؤكدًا على أن التنظيم مبهر يليق باسم مصر مشيدًا بكافة المجهودات التي بُذلت خلال الشهور الماضية لإخراج البطولة بهذا الشكل الرائع. وقال أبو تريكة خلال تواجده في الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قنوات بين سبورت