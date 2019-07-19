رياضة

محمد أبوتريكة: «ختامها جزائر ومبروك لمصر التنظيم»

١٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٩ م
محمد أبوتريكة
محمد أبوتريكة
وجه محمد أبو تريكة نجم منتخب الوطني والأهلي الأسبق، التهنئة للاعبي المنتخب الجزائري بعد الفوز بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر، للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز على نظيره السنغالي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة اليوم الجمعة. ونشر محمد أبو تريكة على صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "وختامها جزائر، مبروك لمنتخب الجزائر على بطولة كأس الأمم الإفريقية، لقب مستحق عن جدارة، ومبروك لمصر تنظيم ممتاز، واستضافة أكثر من رائعة".
أبو تريكة، أشاد بتنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية، من أول يوم في البطولة حتى حفل الختام، مؤكدًا على أن التنظيم مبهر يليق باسم مصر مشيدًا بكافة المجهودات التي بُذلت خلال الشهور الماضية لإخراج البطولة بهذا الشكل الرائع. وقال أبو تريكة خلال تواجده في الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قنوات بين سبورت
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إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية

فاز إسماعيل بن ناصر، لاعب خط وسط نجم منتخب الجزائر، بجائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا 2019، بعدما ساهم في فوز منتخب بلاده بالبطولة، وتوج رايس مبولحي حارس مرمى الجزائر بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في كاس أمم أفريقيا 2019. وتوج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.
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النيجيري «إيجالو» يحصد لقب هداف كأس الأمم الإفريقية

حصد اللاعب أوديون إيجالو مهاجم منتخب نيجيريا، جائزة هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو والتى انتهت بحصد منتخب الجزائر للقب الإفريقي على حساب المنتخب السنغالى بهدف نظيف سجله بغداد بو نجاح ليمنح الجزائر البطولة . وأحرز إيجالو، 5 أهداف تصدر بها قائمة هدافي كان 2019، وجاء خلفه رياض محرز ، وآدم أوناس ، من الجزائر، وساديو ماني، نجم المنتخب السنغالى بثلاثة أهداف. وجاء ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2019 كالتالي: أوديون إيجالو 5 أهداف. ساديو ماني 3 أهداف. رياض محرز 3 أهداف. آدم وناس 3 أهداف.
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مانشستر سيتى يهنئ رياض محرز بكأس الأمم الإفريقية

هنأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر ، لاعبه الجزائري رياض محرز بعد التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019 على حساب السنغال بهدف نظيف سجله بغداد بونجاح مهاجم محاربى الصحراء، ونشر حساب المان سيتي الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" صورة لمحرز وكتب:" نجمنا رياض محرز بطلًا لكأس الأمم الإفريقية 2019، مبروك يا رياض". وتبعها بتغريدة أخرى إشارة إلى البطولات التى حققها مع ناديه الإنجليزي ومنتخب الجزائر، جاء فيها:"البطولة الخامسة هذا الموسم لمحارب الصحراء" .
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بغداد بونجاح يفتتح التسجيل للجزائر في نهائي الكان

سجل الجزائري بغداد بونجاح مهاجم منتخب ثعالب الصحراء هدف التقدم على السنغال في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، واحتاجت الجزائر إلى دقيقة و19 ثانية فقط ليقص بونجاح شريط أهداف المباراة. واستقبل بونجاح الكرة أمام منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من يوسف بن ناصر لاعب خط الوسط، ثم تقدم مهاجم الجزائر وسدد الكرة، ارتطمت بقدم ساليف ساني مدافع السنغال وخدعت ألفريد جوميس حارس مرماه، لتسكن شباكه معلنة عن هدف مبكر للغاية.
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تحية خاصة من الجماهير المصرية لمحمد فضل (صور)

عقب انتهاء حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية الذي أحيته الفنانة دنيا سمير غانم، حرص محمد فضل مدير اللجنة المنظمة للبطولة على لف ملعب استاد القاهرة كاملاً لتحية الجماهير المصرية التي تواجدت في المدرجات ووجهت له التحية على الدور الذي لعبه في تنظيم البطولة، كما حرصت الجماهير على الهتاف باسم مصر في إشارة للتنظيم الرائع لفاعليات البطولة التي انطلقت يوم 21 يونيو الماضي واستمرت حتى يوم 19 يوليو. ويلتقي الآن منتخبي الجزائر الشقيق ونظيره السنغالي في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، ( كان 2019).
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رسميا.. فيكتور جوميز حكما لنهائي كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن اختيار الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، وقال الحساب الرسمي للكاف عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إن جوميز سيتولى المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي، تحكيميًّا، ولم يكشف الكاف في تغريدته عن مساعدي جوميز أو الطاقم الخاص بتقنية الفيديو الذي سيتواجد في مباراة، مكتفيًا بالإعلان عن تواجد الجنوب إفريقي. وسيلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في التاسعة من مساء الجمعة -بتوقيت القاهرة- في استاد القاهرة الدولي لتحديد بطل النسخة الحالية لكأس الأمم.
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جهاد جريشة حكمًا لمواجهة تونس ونيجيريا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، حكمًا لمواجهة تونس ونيجيريا، المُقرر لها يوم الأربعاء المُقبل، على استاد السلام الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساء، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، ويعاونه مواطنه محمود أبوالرجال والتشادي عيسى بابا كمساعد ثان. وخسرت تونس أمس الأحد من السنغال بهدف نظيف في نصف نهائي الكان، وفازت الجزائر على نيجيريا بهدفين مقابل هدف.
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