إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص

فاز إسماعيل بن ناصر، لاعب خط وسط نجم منتخب الجزائر، بجائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا 2019، بعدما ساهم في فوز منتخب بلاده بالبطولة، وتوج رايس مبولحي حارس مرمى الجزائر بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في كاس أمم أفريقيا 2019. وتوج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.

#TotalAFCON2019 The moment you've all been waiting for is finally here. The Total Man Of The Competition is none other than I. Bennacer! Congrats! #FootballTogether pic.twitter.com/gkbPotdKLd — CAF (@CAF_Online) July 19, 2019 وتوج المنتخب الجزائري باللقب بعد فوزه بهدف مقابل لاشئ على المنتخب