إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية
تحرير:أحمد سعيد
٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص
إسماعيل بن ناصر
فاز إسماعيل بن ناصر، لاعب خط وسط نجم منتخب الجزائر، بجائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا 2019، بعدما ساهم في فوز منتخب بلاده بالبطولة، وتوج رايس مبولحي حارس مرمى الجزائر بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في كاس أمم أفريقيا 2019.
وتوج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.
#TotalAFCON2019
The moment you've all been waiting for is finally here. The Total Man Of The Competition is none other than I. Bennacer! Congrats! #FootballTogether pic.twitter.com/gkbPotdKLd
— CAF (@CAF_Online) July 19, 2019
وتوج المنتخب الجزائري باللقب بعد فوزه بهدف مقابل لاشئ على المنتخب
وتوج المنتخب الجزائري باللقب بعد فوزه بهدف مقابل لاشئ على المنتخب السنغالي أحرزه بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية، حيث استقبل بونجاح الكرة أمام منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من إسماعيل بن ناصر لاعب خط الوسط، ثم تقدم مهاجم الجزائر وسدد الكرة، ارتطمت بقدم ساليف ساني مدافع السنغال وخدعت ألفريد جوميس حارس مرماه، لتسكن شباكه معلنة عن هدف مبكر للغاية.
وتعد هذه المرة الثانية لمحاربى الصحراء للتويج باللقب الإفريقي حيث توج من قبل عام 1990.