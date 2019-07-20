المصري المعتدى عليه في الطائرة الرومانية يروي التفاصيل (فيديو)

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص

المواطن المصري المعتدى عليه

كشف حسن سلامة، المصري المعتدى عليه على متن الطائرة الرومانية، تفاصيل ما حدث معه وأسرته، والتي نشرت على صفحات السوشيال ميديا ما تسبب في حالة من اللغط أسباب وحقيقة الواقعة. وقال سلامة في مداخلة مع برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إن سبب المشكلة هي مضيفة الطائرة التي لم يعجبها تحدث زوجته باللغة الفرنسية، فذهبت وعادت برفقة رجال الشرطة، الذين طالبوا منهم تسليم جوازات السفر الخاصة بهم، وعندما أعطاهم جوازه الشخصي، طلبوا الحصول على جواز سفر زوجته أيضًا، ولكنه رفض تسليمهم الجوازات.

سلامة، أضاف أن رجال الشرطة أخبروه بأنه لديهم أمر بنزول أسرته من الطائرة، وعند رفض إعطائهم جوازات السفر، تم الاعتداء عليه، حتى تمكنوا من إنزاله، مشيرًا إلى أن زوجته أصيبت بغيبوبة سكر في أثناء الاعتداء عليه من قِبل الشرطة الرومانية، كما أصيب ابنه صاحب الـ9 سنوات بانهيار، بينما أصرّ الركاب على النزول من