رياضة

بونجاح: أشكر شعب الجزائر وحققنا إنجاز غائب (فيديو)

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ ص
بغداد بو نجاح
بغداد بو نجاح
أعرب بغداد بونجاح، مهاجم منتخب الجزائر عن سعادته البالغة بتتويج منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخ محاربي الصحراء، على حساب السنغال بهدف نظيف سجله بونجاح مهاجم محاربي الصحراء. وقال المهاجم الجزائري في تصريحات لقناة بين سبورت، أنه يشكر الجماهير التي قطعت مسافة كبيرة من أجل مساندتهم، مشيرًا إلى أن اللاعبين عقدوا العزم على التتويج بالبطولة ورفع اسم الجزائر عاليًا. وواصل:" الشعب الجزائري يستحق الفرحة، بعد 30 عامًا لم ينجح المنتخب الجزائري في التتويج بلقب قاري ونجح اليوم بعد التتويج بها على أرض الجزائر عام 90.
حوار حصري مع البطل وصاحب هدف التتويج بغداد بونجاح ??#beINAFCON   #AFCON2019 pic.twitter.com/NnyGEXcVEk — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 19, 2019 وفي السياق ذاته أهدى عدلان قدويرة لاعب خط وسط الجزائر لقب البطولة للاعبين والجهاز الفني والطبي والمسؤولون على الكرة في الجزائر، وشكر الجماهير
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جمال بلماضي يثير الجدل من جديد: المصريون لم يدعمونا

كشف جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري أن محاربي الصحراء، لم ينالوا أي دعم من جانب الجماهير المصرية في نهائي أمم أفريقيا، وعلق بلماضي على سؤال في المؤتمر الصحفي حول أن الجماهير المصرية دعمت الجزائر في النهائي، قائلًا: "يجب أن استشير دكتور عيون في فرنسا لأن هذا لم يحدث". وتوجت الجزائر بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية ، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.
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مدحت شلبي يكشف عن الجوائز المالية لـ«كان 2019»

أعلن الإعلامي مدحت شلبي، عن قيمة العوائد المالية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر، وتوج بها منتخب الجزائر على حساب السنغال بهدف نظيف سجله بغداد بونجاح. وقال شلبي عبر برنامجه مساء الأنوار الذي يذاع عبر قناة نايل سبورت، إن منتخب الجزائر سيحصل على أربعة ونصف مليون دولار. وواصل: "المنتخبات التي خرجت من دور الستة عشر ومنهم منتخب مصر سيحصلوا على670 ألف دولار، والمنتخبات التي ودعت البطولة من دور ربع النهائي حصدوا 800 ألف دولار، المنتخبات التي صعدت لنصف النهائي 2 مليون دولار، بينما حصد منتخب السنغال 2 مليون ونصف دولار".
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قبل اختيار أفضل لاعب أفريقي..رسالة من أبوتريكة للكاف

ناشد محمد أبوتريكة نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي الأسبق، أثناء تواجده في الاستوديو التحليلي لمباراة الجزائر والسنغال في نهائي كان 2019، اللجنة المشرفة على اختيار أفضل لاعب في افريقيا لهذا العام بضرورة التريث وعدم الاستعجال بدء التصويت على افضل لاعب في القارة هذا العام لبعض الوقت، موضحاً أن وضع الجائزة هذا العام مختلف تماماً، لأن المنافسة على أشدها بين ثلاثة لاعبين هم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف في ليفربول وزميله السنغالي ساديو ماني، والنجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.
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إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية

فاز إسماعيل بن ناصر، لاعب خط وسط نجم منتخب الجزائر، بجائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا 2019، بعدما ساهم في فوز منتخب بلاده بالبطولة، وتوج رايس مبولحي حارس مرمى الجزائر بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في كاس أمم أفريقيا 2019. وتوج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.
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محمد أبوتريكة: «ختامها جزائر ومبروك لمصر التنظيم»

وجه محمد أبو تريكة نجم منتخب الوطني والأهلي الأسبق، التهنئة للاعبي المنتخب الجزائري بعد الفوز بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر، للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز على نظيره السنغالي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة اليوم الجمعة. ونشر محمد أبو تريكة على صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "وختامها جزائر، مبروك لمنتخب الجزائر على بطولة كأس الأمم الإفريقية، لقب مستحق عن جدارة، ومبروك لمصر تنظيم ممتاز، واستضافة أكثر من رائعة".
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نهائي الكان.. «الفار» يلغى ضربة جزاء للسنغال

شهدت مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تدخل تقنية الفيديو" الفار" ومنعت الحكم الكاميروني نيانت من احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب السنغال، حيث قامت تقنية الفيديو (الفار) بإلغاء ضربة جزاء احتسبها الحكم الكاميروني، فى بداية الأمر لصالح أسود الترينجا ثم عاد واحتكم إلى تقنية الفيديو بعد ذلك وذهب نحو الشاشة وتم إعادة لقطة لمس الكرة في يد عدلان قدويرة وعاد مجدداً وقرر إلغاء ضربة الجزاء وسط اعتراضات من لاعبي المنتخب السنغالي الذين كانوا يأملون في إدراك هدف التعادل من خلالها.
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بغداد بونجاح يفتتح التسجيل للجزائر في نهائي الكان

سجل الجزائري بغداد بونجاح مهاجم منتخب ثعالب الصحراء هدف التقدم على السنغال في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، واحتاجت الجزائر إلى دقيقة و19 ثانية فقط ليقص بونجاح شريط أهداف المباراة. واستقبل بونجاح الكرة أمام منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من يوسف بن ناصر لاعب خط الوسط، ثم تقدم مهاجم الجزائر وسدد الكرة، ارتطمت بقدم ساليف ساني مدافع السنغال وخدعت ألفريد جوميس حارس مرماه، لتسكن شباكه معلنة عن هدف مبكر للغاية.
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