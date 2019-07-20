بونجاح: أشكر شعب الجزائر وحققنا إنجاز غائب (فيديو)

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ ص

بغداد بو نجاح

أعرب بغداد بونجاح، مهاجم منتخب الجزائر عن سعادته البالغة بتتويج منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخ محاربي الصحراء، على حساب السنغال بهدف نظيف سجله بونجاح مهاجم محاربي الصحراء. وقال المهاجم الجزائري في تصريحات لقناة بين سبورت، أنه يشكر الجماهير التي قطعت مسافة كبيرة من أجل مساندتهم، مشيرًا إلى أن اللاعبين عقدوا العزم على التتويج بالبطولة ورفع اسم الجزائر عاليًا. وواصل:" الشعب الجزائري يستحق الفرحة، بعد 30 عامًا لم ينجح المنتخب الجزائري في التتويج بلقب قاري ونجح اليوم بعد التتويج بها على أرض الجزائر عام 90.

حوار حصري مع البطل وصاحب هدف التتويج بغداد بونجاح ??#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/NnyGEXcVEk — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 19, 2019 وفي السياق ذاته أهدى عدلان قدويرة لاعب خط وسط الجزائر لقب البطولة للاعبين والجهاز الفني والطبي والمسؤولون على الكرة في الجزائر، وشكر الجماهير