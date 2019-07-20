ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن فوز الجزائر بكان 2019؟

تحرير:محمد جمال ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ ص

منتخب الجزائر

تغنت الصحافة الإنجليزية برياض محرز لاعب مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر بعد حصد منتخب محاربى الصحراء للقب البطولة الإفريقية، وعلقت أيضا على ضربة الجزاء التى قام حكم المباراة بإلغائها، بعدما توج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بالفوز على نظيره السنغالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح . وشهد اللقاء الغاء تقنية "الفار" ضربة جزاء لمنتخب السنغال، احتسبها الحكم لصالح أسود التيرانجا لكنه تراجع عنها.

وصفت الصحافة الإنجليزية هدف بغداد بونجاح بالـ"غريب" ، بعدما تغير مسار الكرة التي سددها بعد لمس مدافع السنغال أثناء رحلتها إلى المرمى ما ترتب عليه خداع حارس مرمى السنغال لتسكن الشباك معلنة عن هدف اللقاء الوحيد. وعنونت صحيفة "ميرور" مباراة نهائى كان 2019 عبر موقعها الإلكترونى على النحو التالى: "رياض