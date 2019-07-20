رياضة

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن فوز الجزائر بكان 2019؟

تحرير:محمد جمال ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ ص
منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
تغنت الصحافة الإنجليزية برياض محرز لاعب مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر بعد حصد منتخب محاربى الصحراء للقب البطولة الإفريقية، وعلقت أيضا على ضربة الجزاء التى قام حكم المباراة بإلغائها، بعدما توج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بالفوز على نظيره السنغالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح . وشهد اللقاء الغاء تقنية "الفار" ضربة جزاء لمنتخب السنغال، احتسبها الحكم لصالح أسود التيرانجا لكنه تراجع عنها.
وصفت الصحافة الإنجليزية هدف بغداد بونجاح بالـ"غريب" ، بعدما تغير مسار الكرة التي سددها بعد لمس مدافع السنغال أثناء رحلتها إلى المرمى ما ترتب عليه خداع حارس مرمى السنغال لتسكن الشباك معلنة عن هدف اللقاء الوحيد. وعنونت صحيفة "ميرور" مباراة نهائى كان 2019 عبر موقعها الإلكترونى على النحو التالى: "رياض
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منتخب-الجزائر‎ (1)

جمال بلماضي يثير الجدل من جديد: المصريون لم يدعمونا

كشف جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري أن محاربي الصحراء، لم ينالوا أي دعم من جانب الجماهير المصرية في نهائي أمم أفريقيا، وعلق بلماضي على سؤال في المؤتمر الصحفي حول أن الجماهير المصرية دعمت الجزائر في النهائي، قائلًا: "يجب أن استشير دكتور عيون في فرنسا لأن هذا لم يحدث". وتوجت الجزائر بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية ، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.
مدحت-شلبي

مدحت شلبي يكشف عن الجوائز المالية لـ«كان 2019»

أعلن الإعلامي مدحت شلبي، عن قيمة العوائد المالية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر، وتوج بها منتخب الجزائر على حساب السنغال بهدف نظيف سجله بغداد بونجاح. وقال شلبي عبر برنامجه مساء الأنوار الذي يذاع عبر قناة نايل سبورت، إن منتخب الجزائر سيحصل على أربعة ونصف مليون دولار. وواصل: "المنتخبات التي خرجت من دور الستة عشر ومنهم منتخب مصر سيحصلوا على670 ألف دولار، والمنتخبات التي ودعت البطولة من دور ربع النهائي حصدوا 800 ألف دولار، المنتخبات التي صعدت لنصف النهائي 2 مليون دولار، بينما حصد منتخب السنغال 2 مليون ونصف دولار".
محمد-أبو-تريكة (2)

قبل اختيار أفضل لاعب أفريقي..رسالة من أبوتريكة للكاف

ناشد محمد أبوتريكة نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي الأسبق، أثناء تواجده في الاستوديو التحليلي لمباراة الجزائر والسنغال في نهائي كان 2019، اللجنة المشرفة على اختيار أفضل لاعب في افريقيا لهذا العام بضرورة التريث وعدم الاستعجال بدء التصويت على افضل لاعب في القارة هذا العام لبعض الوقت، موضحاً أن وضع الجائزة هذا العام مختلف تماماً، لأن المنافسة على أشدها بين ثلاثة لاعبين هم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف في ليفربول وزميله السنغالي ساديو ماني، والنجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.
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السنغال-والجزائر 2‎ (5)

بونجاح: أشكر شعب الجزائر وحققنا إنجاز غائب (فيديو)

أعرب بغداد بونجاح، مهاجم منتخب الجزائر عن سعادته البالغة بتتويج منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخ محاربي الصحراء، على حساب السنغال بهدف نظيف سجله بونجاح مهاجم محاربي الصحراء. وقال المهاجم الجزائري في تصريحات لقناة بين سبورت، أنه يشكر الجماهير التي قطعت مسافة كبيرة من أجل مساندتهم، مشيرًا إلى أن اللاعبين عقدوا العزم على التتويج بالبطولة ورفع اسم الجزائر عاليًا. وواصل:" الشعب الجزائري يستحق الفرحة، بعد 30 عامًا لم ينجح المنتخب الجزائري في التتويج بلقب قاري ونجح اليوم بعد التتويج بها على أرض الجزائر عام 90.
محمد-أبو-تريكة (1)

محمد أبوتريكة: «ختامها جزائر ومبروك لمصر التنظيم»

وجه محمد أبو تريكة نجم منتخب الوطني والأهلي الأسبق، التهنئة للاعبي المنتخب الجزائري بعد الفوز بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر، للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز على نظيره السنغالي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة اليوم الجمعة. ونشر محمد أبو تريكة على صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "وختامها جزائر، مبروك لمنتخب الجزائر على بطولة كأس الأمم الإفريقية، لقب مستحق عن جدارة، ومبروك لمصر تنظيم ممتاز، واستضافة أكثر من رائعة".
نيجيريا تحصد البرونزية‎ (3)

النيجيري «إيجالو» يحصد لقب هداف كأس الأمم الإفريقية

حصد اللاعب أوديون إيجالو مهاجم منتخب نيجيريا، جائزة هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو والتى انتهت بحصد منتخب الجزائر للقب الإفريقي على حساب المنتخب السنغالى بهدف نظيف سجله بغداد بو نجاح ليمنح الجزائر البطولة . وأحرز إيجالو، 5 أهداف تصدر بها قائمة هدافي كان 2019، وجاء خلفه رياض محرز ، وآدم أوناس ، من الجزائر، وساديو ماني، نجم المنتخب السنغالى بثلاثة أهداف. وجاء ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2019 كالتالي: أوديون إيجالو 5 أهداف. ساديو ماني 3 أهداف. رياض محرز 3 أهداف. آدم وناس 3 أهداف.
رياض-محرز

مانشستر سيتى يهنئ رياض محرز بكأس الأمم الإفريقية

هنأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر ، لاعبه الجزائري رياض محرز بعد التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019 على حساب السنغال بهدف نظيف سجله بغداد بونجاح مهاجم محاربى الصحراء، ونشر حساب المان سيتي الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" صورة لمحرز وكتب:" نجمنا رياض محرز بطلًا لكأس الأمم الإفريقية 2019، مبروك يا رياض". وتبعها بتغريدة أخرى إشارة إلى البطولات التى حققها مع ناديه الإنجليزي ومنتخب الجزائر، جاء فيها:"البطولة الخامسة هذا الموسم لمحارب الصحراء" .
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