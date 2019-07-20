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علاء مبارك يُعلق على شائعة وفاة والده

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤١ ص
علاء مبارك
علاء مبارك
قال علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من خلال تويتة على صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، إن ما أثير حول وفاة والده عار تمامًا من الصحة، مؤكدًا أن والده بخير وبصحة جيدة. وكان محامي الرئيس الأسبق مبارك قد نفى هذه الشائعات، مؤكدًا أنه لا يعلم مصدر تلك الشائعات التي أصبحت تتردد كثيرًا خلال الفترة الأخيرة ولا يعرف ما الفائدة منها، مؤكدًا أنه لو حدث أي شيء للرئيس مبارك سيكون أول من يعلم وسيعلن ذلك. وشدد "الديب"، على أن "مبارك"، يمارس حياته بشكل طبيعي ولم يتعرض لأي وعكة صحية مؤخرًا.
وترددت خلال الساعات الماضية، شائعات عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 91 عامًا، متأثرًا بأزمة قلبية.وقبل 8 أعوام ترك الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك منصبه رئيسا للجمهورية، بعد ثورة شعبية طالبت بتنحيه عن سدة الحكم، وقضى 5 سنوات خلف القضبان وداخل مستشفى المعادي العسكري، بسبب ما وجّه له
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المصري المعتدى عليه في الطائرة الرومانية يروي التفاصيل (فيديو)

كشف حسن سلامة، المصري المعتدى عليه على متن الطائرة الرومانية، تفاصيل ما حدث معه وأسرته، والتي نشرت على صفحات السوشيال ميديا ما تسبب في حالة من اللغط أسباب وحقيقة الواقعة. وقال سلامة في مداخلة مع برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إن سبب المشكلة هي مضيفة الطائرة التي لم يعجبها تحدث زوجته باللغة الفرنسية، فذهبت وعادت برفقة رجال الشرطة، الذين طالبوا منهم تسليم جوازات السفر الخاصة بهم، وعندما أعطاهم جوازه الشخصي، طلبوا الحصول على جواز سفر زوجته أيضًا، ولكنه رفض تسليمهم الجوازات.
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«القراء» تكشف حقيقة وفاة الشيخ محمود الطبلاوي

قال محمد الساعاتي، المتحدث باسم نقابة القراء، إن ما أثير على موقع "فيسبوك" بشأن وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وكانت بعض الصفحات علي "فيسبوك" تداولت أنباء اليوم الجمعة عن وفاة الشيخ الطبلاوي وهو ما نفاه المتحدث الرسمي لنقابة القراء. وولد الشيخ الطبلاوى عام 1934 في قرية ميت عقبة، مركز إمبابة بالجيزة، من أشهر قراء القرآن الكريم فى مصر، وألحقه والده بكتاب القرية وهو صغير، وأتم حفظ القرآن قبل أن يتم سن العاشرة.
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السيسي والرئيس الجزائري يحضران نهائي أمم إفريقيا

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، برفقة عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت للجزائر، إلى ملعب استاد القاهرة الدولي، لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بين منتخبي الجزائر والسنغال. وتنطلق المباراة النهائية، في تمام التاسعة مساءً، بين منتخبي الجزائر والسنغال عقب تأهلهما للمباراة النهائية. وتأهل منتخب الخضر، إلى المباراة النهائية بعد التغلب على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، بينما حجز منتخب السنغال مقعده بالفوز بهدف نظيف على تونس.
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صراخ وتريقة وغيبوبة.. كواليس الاعتداء على مصري في طائرة رومانيا

أصوات صراخ هيستيري تتعالى في جنبات إحدى الطائرات أثناء رحلتها من بوخارست قاصدة القاهرة، أطفال يبكون ونساء تستنجد ورجال تحاول فض اشتباك ما.. هنا يظهر في الكادر رجل مصري فض الشيب سواد الشعر في رأسه، ويجتمع حوله رجال أمن يعتدون عليه بوحشية، واحد يخنقه بذراعه وآخر يمسك ساقيه محاولا بكل ما أوتى من عنف إزاحته من مقعده بالطائرة، بينما يحاول ثالث لي ذراعي الراجل إلى الخلف لتوثيق يديه بالكلابشات، ويستمر الصراخ والتوسلات ومحاولات إيقاف هذه المهزلة.. ملخص مقطع فيديو انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أثار غضب واسع.
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هل يهدر قانون التأمينات الجديد أموال المعاشات؟

قضية وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، والمعروفة إعلاميا بقضية "المضاربة بأموال التأمينات في البورصة" والتى تسببت في إهدار 488 مليار جنيه من أموال أصحاب التأمينات والمعاشات، ليست ببعيدة عن الأذهان، لكن اللافت حينها أن الأزمة تمثلت في قيام الوزير بالتصرف في هذه الأموال دون سند من القانون أو الدستور. نفس السيناريو، لكنه بشكل مختلف، وبطريقة قانونية هذه المرة، بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان على المادة 10 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، والمعني باختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليسمح لها باستثمار الأموال.
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«خطة البرلمان» توافق على خفض ضريية التعاملات بالبورصة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أنه سبق أن صدر القانون (76) لسنة 2017 والذى تضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بإضافة مادة تنص على فرض ضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى.
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مبيعات مصرية وعربية تكبد البورصة 6.5 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.07 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 13997.4 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 597.28 نقطة وانخفض مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1524.14 نقطة. وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 410 ملايين جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية.
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تباين مؤشرات البورصة.. والرئيسي يتجاوز 14 ألف نقطة

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تباين في الأداء وقفز مؤشرها الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 8.45% ليتخطى حاجز 14 ألف نقطة، وصولا إلى 14137.22 نقطة. في حين تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 602.53 نقطة وانخفض مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1539 نقطة. وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 410 ملايين جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية. وارتفع إجمالي التداول على الأسهم إلى 830.65 مليون جنيه، بعد التداول على 231.81 ألف سهم عبر تنفيذ 19.12 ألف عملية منفذة.
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