علاء مبارك يُعلق على شائعة وفاة والده

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤١ ص

علاء مبارك

قال علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من خلال تويتة على صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، إن ما أثير حول وفاة والده عار تمامًا من الصحة، مؤكدًا أن والده بخير وبصحة جيدة. وكان محامي الرئيس الأسبق مبارك قد نفى هذه الشائعات، مؤكدًا أنه لا يعلم مصدر تلك الشائعات التي أصبحت تتردد كثيرًا خلال الفترة الأخيرة ولا يعرف ما الفائدة منها، مؤكدًا أنه لو حدث أي شيء للرئيس مبارك سيكون أول من يعلم وسيعلن ذلك. وشدد "الديب"، على أن "مبارك"، يمارس حياته بشكل طبيعي ولم يتعرض لأي وعكة صحية مؤخرًا.

وترددت خلال الساعات الماضية، شائعات عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 91 عامًا، متأثرًا بأزمة قلبية.وقبل 8 أعوام ترك الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك منصبه رئيسا للجمهورية، بعد ثورة شعبية طالبت بتنحيه عن سدة الحكم، وقضى 5 سنوات خلف القضبان وداخل مستشفى المعادي العسكري، بسبب ما وجّه له