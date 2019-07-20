قبل اختيار أفضل لاعب أفريقي..رسالة من أبوتريكة للكاف

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ ص

أبوتريكة

ناشد محمد أبوتريكة نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي الأسبق، أثناء تواجده في الاستوديو التحليلي لمباراة الجزائر والسنغال في نهائي كان 2019، اللجنة المشرفة على اختيار أفضل لاعب في افريقيا لهذا العام بضرورة التريث وعدم الاستعجال بدء التصويت على افضل لاعب في القارة هذا العام لبعض الوقت، موضحاً أن وضع الجائزة هذا العام مختلف تماماً، لأن المنافسة على أشدها بين ثلاثة لاعبين هم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف في ليفربول وزميله السنغالي ساديو ماني، والنجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشار أبوتريكة إلى أن الإختيار سيكون صعباً ويحتاج لمزيد من الوقت، لأن كل لاعب من الثلاثي السابق حقق انجاز جيد محمد صلاح و ساديو ماني فازا بلقب هداف الدوري الإنجليزي وبطولة دوري أبطال أوروبا، بينما دخل محرز في المنافسة بقوة بعد قيادته منتخب بلاده للفوز بكأس أفريقيا، موضحاً أنه رغم فوزه مع السيتي بالدوري