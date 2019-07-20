رياضة

قبل اختيار أفضل لاعب أفريقي..رسالة من أبوتريكة للكاف

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ ص
أبوتريكة
أبوتريكة
ناشد محمد أبوتريكة نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي الأسبق، أثناء تواجده في الاستوديو التحليلي لمباراة الجزائر والسنغال في نهائي كان 2019، اللجنة المشرفة على اختيار أفضل لاعب في افريقيا لهذا العام بضرورة التريث وعدم الاستعجال بدء التصويت على افضل لاعب في القارة هذا العام لبعض الوقت، موضحاً أن وضع الجائزة هذا العام مختلف تماماً، لأن المنافسة على أشدها بين ثلاثة لاعبين هم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف في ليفربول وزميله السنغالي ساديو ماني، والنجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.
وأشار أبوتريكة إلى أن الإختيار سيكون صعباً ويحتاج لمزيد من الوقت، لأن كل لاعب من الثلاثي السابق حقق انجاز جيد محمد صلاح و ساديو ماني فازا بلقب هداف الدوري الإنجليزي وبطولة دوري أبطال أوروبا، بينما دخل محرز في المنافسة بقوة بعد قيادته منتخب بلاده للفوز بكأس أفريقيا، موضحاً أنه رغم فوزه مع السيتي بالدوري
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جمال بلماضي يثير الجدل من جديد: المصريون لم يدعمونا

كشف جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري أن محاربي الصحراء، لم ينالوا أي دعم من جانب الجماهير المصرية في نهائي أمم أفريقيا، وعلق بلماضي على سؤال في المؤتمر الصحفي حول أن الجماهير المصرية دعمت الجزائر في النهائي، قائلًا: "يجب أن استشير دكتور عيون في فرنسا لأن هذا لم يحدث". وتوجت الجزائر بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية ، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.
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مدحت شلبي يكشف عن الجوائز المالية لـ«كان 2019»

أعلن الإعلامي مدحت شلبي، عن قيمة العوائد المالية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر، وتوج بها منتخب الجزائر على حساب السنغال بهدف نظيف سجله بغداد بونجاح. وقال شلبي عبر برنامجه مساء الأنوار الذي يذاع عبر قناة نايل سبورت، إن منتخب الجزائر سيحصل على أربعة ونصف مليون دولار. وواصل: "المنتخبات التي خرجت من دور الستة عشر ومنهم منتخب مصر سيحصلوا على670 ألف دولار، والمنتخبات التي ودعت البطولة من دور ربع النهائي حصدوا 800 ألف دولار، المنتخبات التي صعدت لنصف النهائي 2 مليون دولار، بينما حصد منتخب السنغال 2 مليون ونصف دولار".
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ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن فوز الجزائر بكان 2019؟

تغنت الصحافة الإنجليزية برياض محرز لاعب مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر بعد حصد منتخب محاربى الصحراء للقب البطولة الإفريقية، وعلقت أيضا على ضربة الجزاء التى قام حكم المباراة بإلغائها، بعدما توج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بالفوز على نظيره السنغالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح . وشهد اللقاء الغاء تقنية "الفار" ضربة جزاء لمنتخب السنغال، احتسبها الحكم لصالح أسود التيرانجا لكنه تراجع عنها.
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كأس-الأمم-الأفريقية

صراع جزائري سنغالي على خطف لقب هداف الكان من إيجالو

يسدل الستار، اليوم الجمعة، على منافسات كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 32 المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما تواجه الجزائر نظيرتها السنغال في المباراة النهائية على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفي الوقت الذي يتنافس فيه الثنائي على التتويج باللقب، هناك صراع محتدم على حسم هوية هداف البطولة، ويتصدر القائمة في الوقت الحالي لاعب منتخب نيجيريا أوديون إيجالو، الذي سجل 5 أهداف، بينما يوجد في المركز الثاني 4 لاعبين برصيد 3 أهداف، وهم ثنائي الجزائر "رياض محرز وآدم وناس"، ونجم السنغال ساديو ماني، إضافة إلى لاعب الكونغو سيدريك باكومبو.
ساديو مانى مع رياض محرز

محرز Vs ماني.. مواجهة لحسم الأفضل في إفريقيا 2019

سيكون ملعب القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، مسرحًا لمواجهة خاصة للغاية ستجمع بين النجم الجزائري رياض محرز، والنجم السنغالي ساديو ماني في نهائي كأس الأمم الإفريقية، في مباراة تعني الكثير للنجمين، فكلاهما يبحث عن التتويج بلقبه القاري الأول مع منتخب بلاده، فرياض محرز الذي بدأ مسيرته الدولية في عام 2014، شارك مع محاربي الصحراء في مونديال البرازيل 2014، وشارك مع الجزائر في كأس الأمم الإفريقية في نسختي 2015 في غينيا الإستوائية وفي 2017 في الجابون، وسجل 13 هدفًا في 52 مباراة دولية، وينقصه لقب الكان لتحقيق كل شيء مع الجزائر.
ساديو مانى‎ (2)

السنغال تتفوق في القيمة السوقية على الجزائر

تختتم اليوم الجمعة، منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، عندما تلتقي الجزائر مع السنغال على ملعب القاهرة الدولي، في مباراة تبدو منطقية بين اثنين من أقوى المنتخبات التي شاركت في النسخة الحالية من الكان، بفضل كتيبة النجوم التي يتمتع بها كل منتخب، وهو ما يظهر في القيمة السوقية، حيث تبلغ القيمة السوقية للاعبي السنغال 385 مليون يورو، مقابل 197 مليون يورو لمحاربي الصحراء، أما أعلى لاعب من حيث القيمة السوقية فى السنغال فهو نجم ليفربول ساديو مانى بـ120 مليون يورو.
محمد-صلاح

عمرو أديب: الجمهور نزع من صلاح لقب فخر العرب

فتح الإعلامي عمرو أديب النار على بعض الجماهير، التي هاجمت محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، خلال الساعات الماضية، بعد وصول الجزائر بقيادة رياض محرز نجم مانشستر سيتي، والسنغال بقيادة ساديو ماني نجم الريدز، إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية. وكتب عمرو أديب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر: "بعض الجمهور غدار وقليل الأصل قرر يبيع صلاح في ثوانى، وأن ينزع منه لقب فخر العرب، ناس حقيقى مالهاش أمان، من كام يوم كان ابن مصر وأمل مصر.. الجمهور المحترم يقف جنب ابنه في الحلوة والمرة، مش يوم أه ويوم لا.. فعلا قمة الهبل والتوحش".
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