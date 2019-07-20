رياضة

مدحت شلبي يكشف عن الجوائز المالية لـ«كان 2019»

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ ص
مدحت شلبي
مدحت شلبي
أعلن الإعلامي مدحت شلبي، عن قيمة العوائد المالية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر، وتوج بها منتخب الجزائر على حساب السنغال بهدف نظيف سجله بغداد بونجاح. وقال شلبي عبر برنامجه مساء الأنوار الذي يذاع عبر قناة نايل سبورت، إن منتخب الجزائر سيحصل على أربعة ونصف مليون دولار. وواصل: "المنتخبات التي خرجت من دور الستة عشر ومنهم منتخب مصر سيحصلوا على670 ألف دولار، والمنتخبات التي ودعت البطولة من دور ربع النهائي حصدوا 800 ألف دولار، المنتخبات التي صعدت لنصف النهائي 2 مليون دولار، بينما حصد منتخب السنغال 2 مليون ونصف دولار".
وتابع شلبي:" أن عائد البث التلفزيوني من كأس الأمم الإفريقية قدر بـ83 مليون دولار، ومصر تحصل على 20% من إجمالي الملبغ ليكون 16 مليون ونصف دولار، أي ما يوازي حوالي 270 مليون جنيه مصري". وتوج المنتخب الجزائري باللقب بعد فوزه بهدف مقابل لاشيء على المنتخب السنغالي أحرزه بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية، حيث
اقرأ المزيد
منتخب-الجزائر‎ (1)

جمال بلماضي يثير الجدل من جديد: المصريون لم يدعمونا

كشف جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري أن محاربي الصحراء، لم ينالوا أي دعم من جانب الجماهير المصرية في نهائي أمم أفريقيا، وعلق بلماضي على سؤال في المؤتمر الصحفي حول أن الجماهير المصرية دعمت الجزائر في النهائي، قائلًا: "يجب أن استشير دكتور عيون في فرنسا لأن هذا لم يحدث". وتوجت الجزائر بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية ، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.
محمد-أبو-تريكة (2)

قبل اختيار أفضل لاعب أفريقي..رسالة من أبوتريكة للكاف

ناشد محمد أبوتريكة نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي الأسبق، أثناء تواجده في الاستوديو التحليلي لمباراة الجزائر والسنغال في نهائي كان 2019، اللجنة المشرفة على اختيار أفضل لاعب في افريقيا لهذا العام بضرورة التريث وعدم الاستعجال بدء التصويت على افضل لاعب في القارة هذا العام لبعض الوقت، موضحاً أن وضع الجائزة هذا العام مختلف تماماً، لأن المنافسة على أشدها بين ثلاثة لاعبين هم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف في ليفربول وزميله السنغالي ساديو ماني، والنجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.
إحتفا-لاعبي-الجزائر-بالفوز (5)

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن فوز الجزائر بكان 2019؟

تغنت الصحافة الإنجليزية برياض محرز لاعب مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر بعد حصد منتخب محاربى الصحراء للقب البطولة الإفريقية، وعلقت أيضا على ضربة الجزاء التى قام حكم المباراة بإلغائها، بعدما توج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بالفوز على نظيره السنغالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح . وشهد اللقاء الغاء تقنية "الفار" ضربة جزاء لمنتخب السنغال، احتسبها الحكم لصالح أسود التيرانجا لكنه تراجع عنها.
اقرأ المزيد من الأخبار
إحتفا-لاعبي-الجزائر-بالفوز (7)

إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية

فاز إسماعيل بن ناصر، لاعب خط وسط نجم منتخب الجزائر، بجائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا 2019، بعدما ساهم في فوز منتخب بلاده بالبطولة، وتوج رايس مبولحي حارس مرمى الجزائر بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في كاس أمم أفريقيا 2019. وتوج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.
الجزائر-تفوز-على-السنغال-بهدف-نظيف (2)

بغداد بونجاح يفتتح التسجيل للجزائر في نهائي الكان

سجل الجزائري بغداد بونجاح مهاجم منتخب ثعالب الصحراء هدف التقدم على السنغال في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، واحتاجت الجزائر إلى دقيقة و19 ثانية فقط ليقص بونجاح شريط أهداف المباراة. واستقبل بونجاح الكرة أمام منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من يوسف بن ناصر لاعب خط الوسط، ثم تقدم مهاجم الجزائر وسدد الكرة، ارتطمت بقدم ساليف ساني مدافع السنغال وخدعت ألفريد جوميس حارس مرماه، لتسكن شباكه معلنة عن هدف مبكر للغاية.
منتخب-الجزائر‎ (1)

بلماضي يوضح حقيقة الإساءة للجماهير المصرية

أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، على أنه يكن كل الاحترام والتقدير للجماهير المصرية وسعيد بالتواجد هنا على هامش بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، وتواصل الموقع الرسمي لبطولة كأس أمم إفريقيا مع مسئولين ببعثة الجزائر لتوضيح موقف بلماضي بشأن تصريحاته في المؤتمر التقديمي لمباراة السنغال، وأكدوا أن الرجل لم يقصد أي إساءة وقال ردا على التفسيرات الخاطئة لتصريحه: "ما أقصده هو أن كل فرد حر، من يريد تشجيعنا فمرحبا به، ومن لا يريد فهذا حقه ولا يمكن أي أحد أن يجبر الآخر على فعل أي شيء".
فيكتور-جوميز (2)

رسميا.. فيكتور جوميز حكما لنهائي كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن اختيار الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، وقال الحساب الرسمي للكاف عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إن جوميز سيتولى المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي، تحكيميًّا، ولم يكشف الكاف في تغريدته عن مساعدي جوميز أو الطاقم الخاص بتقنية الفيديو الذي سيتواجد في مباراة، مكتفيًا بالإعلان عن تواجد الجنوب إفريقي. وسيلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في التاسعة من مساء الجمعة -بتوقيت القاهرة- في استاد القاهرة الدولي لتحديد بطل النسخة الحالية لكأس الأمم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org