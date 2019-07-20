مدحت شلبي يكشف عن الجوائز المالية لـ«كان 2019»

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ ص

مدحت شلبي

أعلن الإعلامي مدحت شلبي، عن قيمة العوائد المالية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر، وتوج بها منتخب الجزائر على حساب السنغال بهدف نظيف سجله بغداد بونجاح. وقال شلبي عبر برنامجه مساء الأنوار الذي يذاع عبر قناة نايل سبورت، إن منتخب الجزائر سيحصل على أربعة ونصف مليون دولار. وواصل: "المنتخبات التي خرجت من دور الستة عشر ومنهم منتخب مصر سيحصلوا على670 ألف دولار، والمنتخبات التي ودعت البطولة من دور ربع النهائي حصدوا 800 ألف دولار، المنتخبات التي صعدت لنصف النهائي 2 مليون دولار، بينما حصد منتخب السنغال 2 مليون ونصف دولار".

وتابع شلبي:" أن عائد البث التلفزيوني من كأس الأمم الإفريقية قدر بـ83 مليون دولار، ومصر تحصل على 20% من إجمالي الملبغ ليكون 16 مليون ونصف دولار، أي ما يوازي حوالي 270 مليون جنيه مصري". وتوج المنتخب الجزائري باللقب بعد فوزه بهدف مقابل لاشيء على المنتخب السنغالي أحرزه بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية، حيث