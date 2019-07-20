جمال بلماضي يثير الجدل من جديد: المصريون لم يدعمونا

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣١ ص

جمال بلماضي

كشف جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري أن محاربي الصحراء، لم ينالوا أي دعم من جانب الجماهير المصرية في نهائي أمم أفريقيا، وعلق بلماضي على سؤال في المؤتمر الصحفي حول أن الجماهير المصرية دعمت الجزائر في النهائي، قائلًا: "يجب أن استشير دكتور عيون في فرنسا لأن هذا لم يحدث". وتوجت الجزائر بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية ، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.

وقال جمال بلماضي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: " النهائيات تُكسب ولا تُلعب، ولا يوجد فيها الحديث عن الأداء، ومن المؤكد أنها ليست المباراة الأفضل لنا من الناحية الفنية، كان لدينا صعوبات في اللعب والاستحواذ على الكرة، لكننا قدمنا مستوى طيب خلال مشوارنا في البطولة وكنا الأحق بالفوز

وقال جمال بلماضي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: " النهائيات تُكسب ولا تُلعب، ولا يوجد فيها الحديث عن الأداء، ومن المؤكد أنها ليست المباراة الأفضل لنا من الناحية الفنية، كان لدينا صعوبات في اللعب والاستحواذ على الكرة، لكننا قدمنا مستوى طيب خلال مشوارنا في البطولة وكنا الأحق بالفوز باللقب".

وبسؤاله عن توقعه لفوز الجزائر قبل البطولة رد بلماضي قائلاً:" تحدثت عن التتويج باللقب قبل انطلاق البطولة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم، لكنني لم أتوقع ذلك، وتمنيت أن ننجح في هذا الإنجاز من أجل الشعب الجزائري وتحقق ما تمنيناه جميعاً".

وكشف بلماضي أنه عندما كان يتولى تدريب قطر، سُئل في أحد المؤتمرات عما إذا كان هدفه هو تدريب منتخب الجزائر، وجاء رده وقتها أن هذا سيحدث عندما يكون مستعدًا ويطلبه المسئولين.



