رياضة

جمال بلماضي يثير الجدل من جديد: المصريون لم يدعمونا

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣١ ص
جمال بلماضي
جمال بلماضي
كشف جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري أن محاربي الصحراء، لم ينالوا أي دعم من جانب الجماهير المصرية في نهائي أمم أفريقيا، وعلق بلماضي على سؤال في المؤتمر الصحفي حول أن الجماهير المصرية دعمت الجزائر في النهائي، قائلًا: "يجب أن استشير دكتور عيون في فرنسا لأن هذا لم يحدث". وتوجت الجزائر بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية ، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.
وقال جمال بلماضي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: " النهائيات تُكسب ولا تُلعب، ولا يوجد فيها الحديث عن الأداء، ومن المؤكد أنها ليست المباراة الأفضل لنا من الناحية الفنية، كان لدينا صعوبات في اللعب والاستحواذ على الكرة، لكننا قدمنا مستوى طيب خلال مشوارنا في البطولة وكنا الأحق بالفوز
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مدحت شلبي يكشف عن الجوائز المالية لـ«كان 2019»

أعلن الإعلامي مدحت شلبي، عن قيمة العوائد المالية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر، وتوج بها منتخب الجزائر على حساب السنغال بهدف نظيف سجله بغداد بونجاح. وقال شلبي عبر برنامجه مساء الأنوار الذي يذاع عبر قناة نايل سبورت، إن منتخب الجزائر سيحصل على أربعة ونصف مليون دولار. وواصل: "المنتخبات التي خرجت من دور الستة عشر ومنهم منتخب مصر سيحصلوا على670 ألف دولار، والمنتخبات التي ودعت البطولة من دور ربع النهائي حصدوا 800 ألف دولار، المنتخبات التي صعدت لنصف النهائي 2 مليون دولار، بينما حصد منتخب السنغال 2 مليون ونصف دولار".
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قبل اختيار أفضل لاعب أفريقي..رسالة من أبوتريكة للكاف

ناشد محمد أبوتريكة نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي الأسبق، أثناء تواجده في الاستوديو التحليلي لمباراة الجزائر والسنغال في نهائي كان 2019، اللجنة المشرفة على اختيار أفضل لاعب في افريقيا لهذا العام بضرورة التريث وعدم الاستعجال بدء التصويت على افضل لاعب في القارة هذا العام لبعض الوقت، موضحاً أن وضع الجائزة هذا العام مختلف تماماً، لأن المنافسة على أشدها بين ثلاثة لاعبين هم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف في ليفربول وزميله السنغالي ساديو ماني، والنجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.
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ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن فوز الجزائر بكان 2019؟

تغنت الصحافة الإنجليزية برياض محرز لاعب مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر بعد حصد منتخب محاربى الصحراء للقب البطولة الإفريقية، وعلقت أيضا على ضربة الجزاء التى قام حكم المباراة بإلغائها، بعدما توج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بالفوز على نظيره السنغالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح . وشهد اللقاء الغاء تقنية "الفار" ضربة جزاء لمنتخب السنغال، احتسبها الحكم لصالح أسود التيرانجا لكنه تراجع عنها.
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بغداد بونجاح يفتتح التسجيل للجزائر في نهائي الكان

سجل الجزائري بغداد بونجاح مهاجم منتخب ثعالب الصحراء هدف التقدم على السنغال في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، واحتاجت الجزائر إلى دقيقة و19 ثانية فقط ليقص بونجاح شريط أهداف المباراة. واستقبل بونجاح الكرة أمام منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من يوسف بن ناصر لاعب خط الوسط، ثم تقدم مهاجم الجزائر وسدد الكرة، ارتطمت بقدم ساليف ساني مدافع السنغال وخدعت ألفريد جوميس حارس مرماه، لتسكن شباكه معلنة عن هدف مبكر للغاية.
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تحية خاصة من الجماهير المصرية لمحمد فضل (صور)

عقب انتهاء حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية الذي أحيته الفنانة دنيا سمير غانم، حرص محمد فضل مدير اللجنة المنظمة للبطولة على لف ملعب استاد القاهرة كاملاً لتحية الجماهير المصرية التي تواجدت في المدرجات ووجهت له التحية على الدور الذي لعبه في تنظيم البطولة، كما حرصت الجماهير على الهتاف باسم مصر في إشارة للتنظيم الرائع لفاعليات البطولة التي انطلقت يوم 21 يونيو الماضي واستمرت حتى يوم 19 يوليو. ويلتقي الآن منتخبي الجزائر الشقيق ونظيره السنغالي في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، ( كان 2019).
أشرف صبحي - أحمد أحمد

إنفانتينو وأحمد أحمد وأشرف صبحي يتابعون نهائي الكان

حضر كل من إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم بجانب كل من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف) وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مباراة ختام البطولة الإفريقية والتى تسدل الستار عليها اليوم الجمعة، بمواجهة منتخب السنغال ومنتخب الجزائر على استاد القاهرة، فى نهائى بطولة أمم إفريقيا . واستضافت مصرالبطولة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، وبمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة، وأحيت حفل الختام الفنانة المصرية دنيا سمير غانم فى مشهد أبهر العالم .
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«ذا صن»: الشرطة الفرنسية تستعد لاحتفالات الجزائريين

تحت عنوان "التحذير النهائى" جاء تقرير صحيفة "صن" البريطانية عن مباراة الجزائر والسنغال اليوم، حيث كشفت الصحيفة خلال تقريرها عن استعدادت أمنية مشددة فى فرنسا تحسباً لاحتفالات الجماهير الجزائرية. وجاء فى التقرير أن آلآلاف من رجال الشرطة الفرنسية يستعدون لمشجعي الجزائر إذا فازوا ببطولة كأس الأمم الإفريقية بعد اعتقال أكثر من 200 مشجع بسبب احتفالات فوزهم في مباراة نصف النهائى . وأضاف التقرير أن الشرطة الفرنسية ستكون فى الشوارع ليلاً للتأمين، وذلك بعد الحوادث الأخيرة وأفعال الشغب التى تسبب فيها الجمهور الجزائري فى مباراة نيجيريا.
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