جريمة

تسمم 9 أشخاص في البحيرة بسبب «وجبة بطيخ»

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ ص
تسمم - أرشيفية
تسمم - أرشيفية
أصيب 9 أشخاص من قرية كفر مساعد مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة بطيخ في العشاء، وجرى نقلهم لمركز السموم بالمستشفى المركزى لتلقى العلاج.
تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود، بورود إشارة من المستشفى المركزى، بوصول "محمد أيمن شفيق" 11 عاما، و"شفيق جلال" 55 عاما، و"وفاء شوقي" 30 عاما، و"وفاء محمد" 23 عاما، و"أيمن جلال 35 عاما"، و"غالية شحاتة" 48 عاما، و"كريم محمد" 4 أعوام، و"محمد شفيق" 45 عاما، و"فارس
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غرق

مصرع شخص غرقًا في مياه «بركة غليون» بكفر الشيخ

لقى شخص مصرعه غرقًا، فى مياه البحر الأبيض المتوسط بالقرب من بركة غليون التابعة لقرية الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس، بعدما فشلت كل محاولات رجال الإنقاذ في انتشاله، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مطوبس المركزى، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغًا من ضباط مباحث مركز شرطة مطوبس، بغرق شاب يبلغ من العمر 19 عامًا بشاطئ البحر المتوسط بالقرب من بركة غليون بدائرة المركز.
سيارة-اسعاف

تسمم 21 شخصا من أسرة واحدة في المنيا بسبب «وجبة أرز»

أصيب نحو 21 شخصا جميعهم من أسرة واحدة، في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بحالات إعياء وقيء وإسهال وتسمم غذائي، أثر تناولهم وجبة غذاء فاسدة مساء الجمعة، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى العام لإجراء الإسعافات اللازمة وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة لتباشر التحقيق.
فتاة-العياط

والد «فتاة العياط»: بنتي نجت من الاغتصاب.. وكفاية صدمتنا

"بنتي لو معملتش كده كانت هتغتصب وتتقتل وتترمي في الجبل وبتمنى إن بنتي تطلع براءة وفي الأول والآخر كانت بتدافع عن نفسها كفاية علينا الصدمة وربنا يعلم بالحال" بهذه الكلمات بدأ أحمد عبدالله رزق والد أميرة والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" حديثه لـ"التحرير". وأضاف "أميرة كانت جاية المفروض زيارة لجدتها في الجيزة بس أنا مكنش عندي علم بالزيارة دي فوجئت يوم الجمعة إن حد بيتصل عليا بيقولي إلحق بنتك غرقانة دم في جبل طهما في طريق العياط روحت لقيتها عند "عم حجاج" أمام جامع على أول الطريق".
تشكيل-عصابة

الداخلية تضبط عصابة للاتجار في الأطفال حديثي الولادة

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة قاصمة لعصابات الاتجار في البشر وأسفرت الجود الشرطية عن القبض على عصابة للاتجار بالبشر وتحديدا الأطفال حديثى الولادة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قيام أحد الأشخاص مقيم بالمنشية بمحافظة الإسكندرية، سبق اتهامه فى 4 قضايا "تبديد – ضرب"، ومحكوم عليه في إحداها، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالأطفال حديثى الولادة واعتزامه التصرف بالبيع لطفلة حديثة الولادة مقابل مبلغ مالى قدره 60 ألف جنيه.
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الانتحار شنقا - أرشيفية

العثور على طفل مشنوق بدورة مياه مسجد بإيتاي البارود

عثر أهالي قرية جبارس قبلي التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم، على جثة طفل مشنوق داخل دورة مياه بأحد المساجد، عقب أداء صلاة الجمعة، في ظروف غامضة وسط حالة من الخوف والرعب بين أهالي القرية، وجاري انتقال فريق من النيابة العامة لمكان الحادث داخل المسجد للمعاينة ونقل الجثة لمشرحة المستشفى العام بإيتاي البارود، وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وتكثف مباحث البحيرة بقيادة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، من جهودها لكشف غموض الحادث ومعرفة أسبابه.
غرق-مركب

البحث عن 4 أشخاص ابتلعتهم ترعة بعد انقلاب سيارتهم

يكثف رجال الإنقاذ النهرى بمحافظة البحيرة، بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية، جهودهم لانتشال جثث 4 ضحايا من ترعة الرياح البحيري بطريق قريتي الطيرية وأبو الخاوى التابعين لمركز كوم حمادة، عقب سقوط سيارة ملاكي في الترعة المشار إليها بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلت القيادة من يد السائق وانقلبت في الترعة، وجاري البحث عن الجثث بواسطة الضفادع البشرية والصيادين والأهالي، وجاري تمشيط المجرى المائي، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وانتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث للمعاينة.
حبس-متهمه

الانتقام الأسود.. قتلت ابن جارها وألقته في الترعة

قامت ربة منزل مقيمة بقرية منشية المغازي التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، بتمثيل جريمة قتلها طفلا وخنقه بحبل وإلقائه في الترعة انتقامًا من والده الذي اتهمها بالسرقة، فعقدت العزم وبيتت النية على الانتقام منه، وذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة وحضور رئيس نيابة المحمودية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد كريم الخولي، رئيس مباحث مركز شرطة المحمودية، يفيد بالعثور على جثة طفل ملقاة بترعة قرية منشية المغازى.
جثة-فتاة

سر «شبشب» كشف جريمة الانتقام والدم في البحيرة

"شبشب بمسرح الجريمة" قاد ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة إلى كشف لغز العثور على ربة منزل مقتولة غارقة في دمائها بمركز إيتاي البارود، بعد بلاغ تلقاه اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، بالعثور على "م. ل. ح" 21 سنة، بها طعنات بالصدر والبطن داخل منزل زوجها، وكشفت معاينة الرائد إسلام السعدني رئيس وحدة مباحث إيتاي البارود، عن وجود جثة المجني عليها داخل إحدى حجرات المنزل مُكبلة اليدين والقدمين وبها طعنات.
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