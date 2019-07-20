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إخلاء سكان عقارين بحي الجمرك بعد سقوط أجزاء منهما

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ ص
انهيار عقار - أرشيفية
انهيار عقار - أرشيفية
شهد حي الجمرك بالإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، سقوط أجزاء من عقار قديم بحارة سلطان متفرع من شارع الشمرلي، دائرة قسم الجمرك. وعلى الفور انتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك للموقع برفقة النوباتجية المسائية بالحي لموقع البلاغ للمعاينة واتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة. وأسفرت المعاينة عن وجود انهيار جزئي في عقارين قديمين مجارين لبعضهما ومكونين من أربعة طوابق، في عنوان 36 الكيال و3 حارة سلطان، دون وجود أي إصابات، وتم إخلاءهم من السكان دون المنقولات حرصًا على سلامتهم.
كما تواجدت قوات الحماية المدنية والإسعاف حول العقارات لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين، وأيضًا تابعت قوات ومباحث قسم شرطة الجمرك برئاسة العميد أشرف ناصر مأمور القسم تداعيات الواقعة.وكلفت المهندسة سحر شعبان بإتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للمواطنين وقطع المرافق عن العقار من كهرباء وغاز، بالإضافة إلى
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علاء مبارك يُعلق على شائعة وفاة والده

قال علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من خلال تويتة على صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، إن ما أثير حول وفاة والده عار تمامًا من الصحة، مؤكدًا أن والده بخير وبصحة جيدة. وكان محامي الرئيس الأسبق مبارك قد نفى هذه الشائعات، مؤكدًا أنه لا يعلم مصدر تلك الشائعات التي أصبحت تتردد كثيرًا خلال الفترة الأخيرة ولا يعرف ما الفائدة منها، مؤكدًا أنه لو حدث أي شيء للرئيس مبارك سيكون أول من يعلم وسيعلن ذلك. وشدد "الديب"، على أن "مبارك"، يمارس حياته بشكل طبيعي ولم يتعرض لأي وعكة صحية مؤخرًا.
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المصري المعتدى عليه في الطائرة الرومانية يروي التفاصيل (فيديو)

كشف حسن سلامة، المصري المعتدى عليه على متن الطائرة الرومانية، تفاصيل ما حدث معه وأسرته، والتي نشرت على صفحات السوشيال ميديا ما تسبب في حالة من اللغط أسباب وحقيقة الواقعة. وقال سلامة في مداخلة مع برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إن سبب المشكلة هي مضيفة الطائرة التي لم يعجبها تحدث زوجته باللغة الفرنسية، فذهبت وعادت برفقة رجال الشرطة، الذين طالبوا منهم تسليم جوازات السفر الخاصة بهم، وعندما أعطاهم جوازه الشخصي، طلبوا الحصول على جواز سفر زوجته أيضًا، ولكنه رفض تسليمهم الجوازات.
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«القراء» تكشف حقيقة وفاة الشيخ محمود الطبلاوي

قال محمد الساعاتي، المتحدث باسم نقابة القراء، إن ما أثير على موقع "فيسبوك" بشأن وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وكانت بعض الصفحات علي "فيسبوك" تداولت أنباء اليوم الجمعة عن وفاة الشيخ الطبلاوي وهو ما نفاه المتحدث الرسمي لنقابة القراء. وولد الشيخ الطبلاوى عام 1934 في قرية ميت عقبة، مركز إمبابة بالجيزة، من أشهر قراء القرآن الكريم فى مصر، وألحقه والده بكتاب القرية وهو صغير، وأتم حفظ القرآن قبل أن يتم سن العاشرة.
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السيسي والرئيس الجزائري يحضران نهائي أمم إفريقيا

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، برفقة عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت للجزائر، إلى ملعب استاد القاهرة الدولي، لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بين منتخبي الجزائر والسنغال. وتنطلق المباراة النهائية، في تمام التاسعة مساءً، بين منتخبي الجزائر والسنغال عقب تأهلهما للمباراة النهائية. وتأهل منتخب الخضر، إلى المباراة النهائية بعد التغلب على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، بينما حجز منتخب السنغال مقعده بالفوز بهدف نظيف على تونس.
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مجلس-النواب

النواب ينتقد هيئة طرق الإسكندرية بسبب محور التعمير

وجهت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، انتقادات لهيئة الطرق والكباري بالإسكندرية بسبب سوء حالة محور التعمير، الذي يربط الطريق الزراعي والصحراوي ومدخل الإسكندرية وصولا إلى الطريق الدولي الساحلي، جاء ذلك في ختام الجولة التفقدية للوفد البرلماني، بالمحافظة، إذ تم متابعة عدد من المشروعات، برفقة المحافظ عبد العزيز قنصوة، واستنكر السجيني، غياب الإنارة والصيانة الدورية وكذلك تراكم أكوام التراب على جانبي المحور، مشيرا إلى أن هذا الإهمال في صيانة وإعادة تهيئة الطريق يكون سببا رئيسيا في زيادة معدلات حوادث الطرق.
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الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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وفد من مجلس النواب فى زيارة 3 أيام للإسكندرية

يقوم وفد برلماني من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، بزيارة لمحافظة الإسكندرية لمدة ثلاثة أيام بدأت اعتبارًا من أمس الخميس، وتستمر حتى مساء غداً لتفقد عدد من المشروعات والانجازات التي يجري تنفيذها على أرض عروس المتوسط. حيث كان فى استقبالهم الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وعقد اجتماعا موسعا مع أعضاء لجنة الإدارة المحلية، لعرض الموقف التنفيذي ومتابعة المشروعات الخدمية الجديدة لتطوير وتنمية المحافظة. وأوضح المحافظ أن برنامج زيارة اللجنة المحلية بالإسكندرية يتخلله العديد من الزيارات الميدانية الهامة.
طقس (3)

الأرصاد: غدًا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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