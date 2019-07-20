إخلاء سكان عقارين بحي الجمرك بعد سقوط أجزاء منهما

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ ص

انهيار عقار - أرشيفية

شهد حي الجمرك بالإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، سقوط أجزاء من عقار قديم بحارة سلطان متفرع من شارع الشمرلي، دائرة قسم الجمرك. وعلى الفور انتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك للموقع برفقة النوباتجية المسائية بالحي لموقع البلاغ للمعاينة واتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة. وأسفرت المعاينة عن وجود انهيار جزئي في عقارين قديمين مجارين لبعضهما ومكونين من أربعة طوابق، في عنوان 36 الكيال و3 حارة سلطان، دون وجود أي إصابات، وتم إخلاءهم من السكان دون المنقولات حرصًا على سلامتهم.

كما تواجدت قوات الحماية المدنية والإسعاف حول العقارات لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين، وأيضًا تابعت قوات ومباحث قسم شرطة الجمرك برئاسة العميد أشرف ناصر مأمور القسم تداعيات الواقعة.وكلفت المهندسة سحر شعبان بإتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للمواطنين وقطع المرافق عن العقار من كهرباء وغاز، بالإضافة إلى