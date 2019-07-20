جريمة

مصرع شخص غرقًا في مياه «بركة غليون» بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ ص
غرق شخص - أرشيفية
غرق شخص - أرشيفية
لقى شخص مصرعه غرقًا، فى مياه البحر الأبيض المتوسط بالقرب من بركة غليون التابعة لقرية الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس، بعدما فشلت كل محاولات رجال الإنقاذ في انتشاله، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مطوبس المركزى، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغًا من ضباط مباحث مركز شرطة مطوبس، بغرق شاب يبلغ من العمر 19 عامًا بشاطئ البحر المتوسط بالقرب من بركة غليون بدائرة المركز.

على الفور انتقل الرائد فؤاد الفقي رئيس مباحث المركز ومعاونيه لمكان الواقعة، وتبين انتشال قوات الإنقاذ شاب يدعى "شعبان محمد شحاته، 19 عامًا"، ومقيم بقرية الشراقوة التابعة لمركز سيدى سالم، ولقى مصرعه أثناء الاستحمام والسباحة فى مياه الشاطئ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مطوبس المركزى.

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جزار هشم رأسه.. حل لغز مقتل مسن بكفر الشيخ

أنهى جزار حياة مُسن داخل شقته بقرية المندورة التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، وذلك بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه فأودى بحياته، واستولى على مبلغ مالي 2000 جنيه، وهاتفه المحمول من شقة الضحية، ولدى مشاهدة المجني عليه له قام بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه فأودى بحياته. البداية عندما تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دسوق من أحد المواطنين يفيد بالعثور على خاله مقتولا داخل شقته بإحدى قرى دسوق.
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في خلاف على الميراث..مصرع شخص وإصابة نجله بكفر الشيخ

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العثور على جثة بـ«مصرف كوبري 6» في كفر الشيخ

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