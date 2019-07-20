مصرع شخص غرقًا في مياه «بركة غليون» بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ ص

غرق شخص - أرشيفية

لقى شخص مصرعه غرقًا، فى مياه البحر الأبيض المتوسط بالقرب من بركة غليون التابعة لقرية الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس، بعدما فشلت كل محاولات رجال الإنقاذ في انتشاله، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مطوبس المركزى، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغًا من ضباط مباحث مركز شرطة مطوبس، بغرق شاب يبلغ من العمر 19 عامًا بشاطئ البحر المتوسط بالقرب من بركة غليون بدائرة المركز.