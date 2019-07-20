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السعودية توافق على استقبال قوات أمريكية لتأمين المنطقة

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ ص
الملك سلمان
الملك سلمان
أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن موافقة المملكة العربية السعودية استقبال قوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك. ونقلت وكالة "واس"، عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية قوله بإنه "انطلاقًا من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أمريكية"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وأوضح المصدر، أن ذلك يأتي في إطار رفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قد قالت أمس الجمعة، إن القائم بأعمال وزير الدفاع أذن بإرسال قوات وموارد أمريكية إلى السعودية.وأضافت الوزارة أن الخطوة تقدم "رادعا إضافيا" في مواجهة
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إصابة 40 فلسطينيا برصاص وغاز الاحتلال في كفر قدوم

أصيب 22 مواطن فلسطيني بالرصاص "المطاطي" و"الإسفنجي" بينهم صحفيون والعشرات بحالات اختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان (شمال الضفة الغربية)، والتي خرجت، اليوم الجمعة، تنديدًا بجريمة استهداف الاحتلال للطفل عبدالرحمن شتيوي الأسبوع الماضي بعيار متفجر في الرأس. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتلى جنودها أسطح منازل المواطنين وأطلقوا وابلًا كثيفًا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
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إيران تسخر من ترامب: ربما أسقطت إحدى طائراتك بالخطأ

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هل يغرق السودان في أزماته الاقتصادية؟

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صحف سعودية: تحذير أوروبي من انهيار الاتفاق النووي

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صحف سعودية: أوروبا تعاقب إيران.. ولا شعارات في الحج

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