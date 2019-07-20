السعودية توافق على استقبال قوات أمريكية لتأمين المنطقة

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ ص

الملك سلمان

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن موافقة المملكة العربية السعودية استقبال قوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك. ونقلت وكالة "واس"، عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية قوله بإنه "انطلاقًا من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أمريكية"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأوضح المصدر، أن ذلك يأتي في إطار رفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قد قالت أمس الجمعة، إن القائم بأعمال وزير الدفاع أذن بإرسال قوات وموارد أمريكية إلى السعودية.وأضافت الوزارة أن الخطوة تقدم "رادعا إضافيا" في مواجهة