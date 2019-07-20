حدث في مثل هذا اليوم.. وفاة الشيخ محمود علي البنا

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ ص

الشيخ محمود علي البنا

في مثل هذا اليوم 20 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1944: نجاة الزعيم النازي أدولف هتلر من محاولة اغتيال قادها الضابط في الجيش كلاوس شتاوفنبرج. في عام 1951: اغتيال ملك الأردن عبد الله الأول وهو في طريقه إلى صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس. في عام 1911: ولد سهير القلماوي، أديبة مصرية.

في عام 810: ولد محمد بن إسماعيل البخاري، أحد أشهر علماء الحديث وصاحب صحيح البخاري.في عام 1864: ولد إريك أكسل كارلفلت، شاعر سويدي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1931.في عام 1897: ولد تاديوش رايخشتاين، طبيب سويسري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1950.في عام 1919: ولد إدموند هيلاري، مستكشف نيوزيلندي