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«العسكري السوداني»: لن نسلم البشير للجنائية الدولية

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٣٨ ص
البرهان
البرهان
أعلن رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن المجلس لن يسلم الرئيس المعزول عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور، بحسب "روسيا اليوم". وأكد البرهان في تصريحات لـ"بي بي سي"، أنه ستتم محاكمة البشير داخل البلاد لأن القضاء السوداني مؤهل وقادر على ذلك. وكشف البرهان أنه "لم تصدر تعليمات من قادة المجلس بفض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم" في يونيو الماضي، عندما انقضت وحدات مسلحة شبه عسكرية على المعتصمين وقتلت منهم أكثر من 100 شخص.
وقال إن بعض القادة العسكريين متورطون في الواقعة، وأن السلطات تحقق معهم تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة.وتوقع البرهان، أن يتوصل وفدا التفاوض في المرحلة الانتقالية إلى اتفاق سريع بشأن الإعلان الدستوري وذكر أنه تم الاتفاق على جزء كبير من الوثيقة.وكان البرهان قد أكد أن الرئيس المعزول عمر البشير كان يجتمع بالقيادات
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الملك-سلمان

السعودية توافق على استقبال قوات أمريكية لتأمين المنطقة

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن موافقة المملكة العربية السعودية استقبال قوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك. ونقلت وكالة "واس"، عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية قوله بإنه "انطلاقًا من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أمريكية"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
حج-وعمرة (3)

السعودية تكشف عن عدد القادمين لأداء مناسك الحج

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الجمعة، أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية أمس الخميس بلغ 467 ألفًا و854 حاجًا. وذكرت مديرية الجوزات، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 458 ألفًا و651 حاجًا، فيما وصل عن طريق البر 5 آلاف و215 حاجًا، وعبر البحر 3 آلاف و988 حاجًا. وكانت وزارة الخارجية المصرية، حذرت الراغبين في أداء فريضة الحج، من تأشيرات حج إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، خلال موسم الحج.
قوات الاحتلال - فلسطين

إصابة 40 فلسطينيا برصاص وغاز الاحتلال في كفر قدوم

أصيب 22 مواطن فلسطيني بالرصاص "المطاطي" و"الإسفنجي" بينهم صحفيون والعشرات بحالات اختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان (شمال الضفة الغربية)، والتي خرجت، اليوم الجمعة، تنديدًا بجريمة استهداف الاحتلال للطفل عبدالرحمن شتيوي الأسبوع الماضي بعيار متفجر في الرأس. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتلى جنودها أسطح منازل المواطنين وأطلقوا وابلًا كثيفًا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
طائرة-مسيرة (4)

إيران تسخر من ترامب: ربما أسقطت إحدى طائراتك بالخطأ

أبدت الخارجية الإيرانية سخرية من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلن فيها أن سفينة حربية أمريكية دمرت طائرة إيرانية مسيرة اقتربت منها في خليج هرمز. ونفى نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة، أن تكون إيران قد فقدت طائرة مسيرة مؤخرا، مرجحا أن تكون الولايات المتحدة قد دمرت واحدة من طائراتها المسيرة "بالخطأ". وقال: "لم نفقد أي طائرة مسيرة، لا في مضيق هرمز ولا في أي مكان آخر"، حسبما ذكرت الجمعة وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
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مظاهرات-السودان (1)

«العسكري» والمعارضة يوقعان الاتفاق السياسي بالسودان

وقع المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، اليوم الأربعاء، على الاتفاق السياسي في السودان. وأكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو، أن توقيع الاتفاق لحظة تاريخية في مسار السودان، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكشفت قوى الحرية والتغيير، أنه تم التوقيع على الوثيقة الأولى من الاتفاق السياسي على أن توقع الثانية المتعلقة بالشق الدستوري الجمعة المقبلة وكانت المعارضة السودانية قد أعلنت، رفضها منح الحكام العسكريين حصانة قضائية «مُطلقة» من احتمال محاكمتهم بسبب العنف ضد المحتجين، وذلك قبيل اجتماع مع المجلس العسكري، بحسب «رويترز».
العسكري السوداني

بعد خلافات «التغيير».. هل يتحول السودان لحلبة صراع؟

رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بعد مخاض عسير حول الفترة الانتقالية منذ أكثر من أسبوع، فإنه لم يتم التوقيع عليه حتى هذه اللحظة، إذ تأجل اجتماع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير مع الوساطة الإفريقية الإثيوبية، والذي كان من المنتظر التوقيع خلاله على الاتفاق بينهما أمس. وأعلن الوسيط الإفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، الذي كان يقود المفاوضات بين طرفي النزاع، السبت، تأجيل الاجتماع بين الطرفين بهدف مراجعة الوثيقة المطروحة قبل التوقيع عليها.
مظاهرات-السودان (1)

أهلا بالمفاوضات.. قوى التغيير والعسكري على مائدة واحدة بالسودان

أعلنت قوى الحرية والتغيير، أنها قررت المشاركة في جلسة التفاوض المباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي اليوم الأربعاء، بما فيها قوى الإجماع التي شاركت في الاجتماع بأربعة أعضاء، بحسب ما أفادت العربية.. وتسلمت الوساطة الإفريقية الاثيوبية بالسودان ردود كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، للجلوس على طاولة مفاوضات مباشرة اليوم، لحسم الخلاف حول مجلس السيادة، واصفة الردود بالايجابية، حيث تقدمت الوساطة بمقترح لتشكيل المجلس السيادي من 15 عضوا سبعة لكل طرف.
عمر-البشير (5)

المجلس السوداني يكشف كواليس عزل عمر البشير

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن الرئيس المعزول عمر البشير كان يجتمع بالقيادات العسكرية مرتين أسبوعيا بمقر وزارة الدفاع، وأن القيادات نصحته بمعالجة الأوضاع بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية موضحا دور القوات النظامية في عزله من منصبه. وأضاف: "لكنه تجاهل كل هذا ما دفع القيادات العسكرية إلى إعداد مذكرة حملها إليه وزير الدفاع السابق الفريق عوض بن عوف تطالبه بالاستقالة من المؤتمر الوطني وحل الحزب وإعلان عدم ترشحه وتعطيل التعديلات الدستورية التي تتيح له الترشح، وكان مقررا إعلان تلك الخطوات في خطابه بالقصر الجمهوري في 22 فبراير الماضي".
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