جريمة

«مجلس الوزراء وعنف العدوة» أبرز محاكمات السبت

دائرة إرهاب تعيد محاكمة 3 من ألتراس أهلاوي متهمين بالتجمهر واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص
تحرير:سماح عوض الله ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ ص
محاكمة بديع- أرشيفية
محاكمة بديع- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، نرصدها فى السطور التالية، ومنها محاكمة 6 متهمين فى أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، التي عرفت إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء"، كما تنظر دائرة الإرهاب إعادة محاكمة 3 متهمين من ألتراس أهلاوي بتهمة التجمهر واستعراض القوة، وتستمع محكمة جنايات المنيا إلى مرافعات الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 42 متهمًا من عناصر الإخوان في قضية أحداث عنف وشغب مركز العدوة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
أحداث مجلس الوزراء  تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة الدائرة 5 إرهاب، إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء". تعقد الجلسة
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حادث-تصادم سيارات

تصادم بصحراوي الفيوم يتسبب في تكدس جزئي بالطريق

شهد طريق الواحات الصحراوى، وقوع تصادم بين سيارتين ملاكي، بسبب السرعة الزائدة، صباح اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتوقف حركة المرور جزئيا بالطريق، وعلى الفور وصلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، بينما يعكف رجال المرور على رفع السيارتين المتسببتين فى الحادث من عرض الطريق، وتسيير حركة المرور التى تكدست بسبب الحادث، وحرص رجال المرور على فتح الطريق جزئيا لحين فتح الطريق كاملا تخفيفا من حدة الزحام، بالتزامن مع بدء أسبوع العمل وتوجه العديد من المواطنين بالمحافظات إلى القاهرة.
غرق

مصرع شخص غرقًا في مياه «بركة غليون» بكفر الشيخ

لقى شخص مصرعه غرقًا، فى مياه البحر الأبيض المتوسط بالقرب من بركة غليون التابعة لقرية الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس، بعدما فشلت كل محاولات رجال الإنقاذ في انتشاله، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مطوبس المركزى، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغًا من ضباط مباحث مركز شرطة مطوبس، بغرق شاب يبلغ من العمر 19 عامًا بشاطئ البحر المتوسط بالقرب من بركة غليون بدائرة المركز.
تسمم

تسمم 9 أشخاص في البحيرة بسبب «وجبة بطيخ»

أصيب 9 أشخاص من قرية كفر مساعد مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة بطيخ في العشاء، وجرى نقلهم لمركز السموم بالمستشفى المركزى لتلقى العلاج.
سيارة-اسعاف

تسمم 21 شخصا من أسرة واحدة في المنيا بسبب «وجبة أرز»

أصيب نحو 21 شخصا جميعهم من أسرة واحدة، في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بحالات إعياء وقيء وإسهال وتسمم غذائي، أثر تناولهم وجبة غذاء فاسدة مساء الجمعة، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى العام لإجراء الإسعافات اللازمة وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة لتباشر التحقيق.
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انتحار

زوج فى دعوى نشوز: عايزاني أقاطع أخويا ومردش الجميل

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته بمحكمة الأسرة، بطالب فيها بإثبات نشوزها، وإسقاط مستحقاتها عليه، حتى يتمكن من تطليقها دون دفع نفقة لها، وذلك بعد إصرارها على هجر مسكن الزوجية، حينما علمت بتصالح زوجها مع شقيقه، وخروجهما معًا للجلوس على المقهى، بعيدًا عن المشكلات التى تفتعلها زوجتاهما، وهجرة الزوجة مسكن الزوجية ورفض العودة إليه لقرابة 6 أشهر، واشتراطها على زوجها بيع شقته فى منزل أسرته، وشراء شقة تمليك فى مكان آخر بدلا منها، وهو ما رفضه الزوج، ودفعه إلى إقامة دعوى نشوز لردع زوجته عن مطالبها.
النيابة الإدارية

إحالة مدير إداري بـ«المركزي للمحاسبات» إلى المحاكمة

أمرت هيئة النيابة الإدارية بإحالة مدير عام الشؤون الإدارية بالإدارة المركزية للأمانة العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات، إلى المحاكمة العاجلة؛ لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية، خلال الفترة من 10 يوليو 2016 حتى 30 يونيو 2017، إذ لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف أحكام القواعد المالية، ما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة، إذ أخطأ مدير الشؤون الإدارية فى إدخال بيانات موظف عبر جهاز الحاسب الآلي، ما تسبب فى صرف راتب له بزيادة على المستحق بقدر 80 ألف جنيه، وذلك وفقا للتحقيقات.
خلافات-زوجية-طلاق

زوج في دعوى نشوز: تبخل على أمي باللقمة في بيتي

أقام جزار دعوى نشوز ضد زوجته، يتهمها فيها بالخروج عن طاعته وهجر مسكن الزوجية، مطالبًا بإثبات نشوزها، وإسقاط كل مستحقاتها عليه لكونها ناشزا، حتى يتمكن من تطليقها دون مضايقتها إياه بالمطالبة بمستحقاتها، وذلك لكونها زوجة شديدة البخل والحسد، رغم أن لديها لسانا عذبا وتدّعى طوال الوقت أنها "ملاك منزل"، وهى فى حقيقة الأمر "شيطان حاقد" حتى على نفسه، ما جعله يكرهها ويمقت النظر فى وجهها، ويتمنى تطليقها والخلاص منها فى أقرب وقت، رغم إنجابه منها طفلة، مُعدًّا ارتباطه بها غلطة عمره.
المستشار-حسن-فريد

«بطولة الأمم» تؤجل 6 قضايا إرهاب إلى أغسطس

بسبب انعقاد بطولة الأمم الإفريقية بالقاهرة، ونظرًا لانشغال قوات الأمن بإجراءات تأمين الشوارع ومقار انعقاد المباريات، تعذّر نقل المتهمين فى عدد من قضايا الإرهاب من السجون إلى مقار المحاكم، وهو السبب الذى استندت إليه محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، لإصدار قرارات بإرجاء القضايا المعروضة عليها اليوم إلى شهر أغسطس المقبل، ومنها إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، إذ أجلتها المحكمة إلى جلسة 5 أغسطس المقبل لحضور المتهمين، نظرًا لتعذر حضورهم فى مقر المحكمة بجلسة اليوم، لاعتبارات أمنية.
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