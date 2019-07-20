«مجلس الوزراء وعنف العدوة» أبرز محاكمات السبت

دائرة إرهاب تعيد محاكمة 3 من ألتراس أهلاوي متهمين بالتجمهر واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص

تحرير:سماح عوض الله ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ ص

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، نرصدها فى السطور التالية، ومنها محاكمة 6 متهمين فى أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، التي عرفت إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء"، كما تنظر دائرة الإرهاب إعادة محاكمة 3 متهمين من ألتراس أهلاوي بتهمة التجمهر واستعراض القوة، وتستمع محكمة جنايات المنيا إلى مرافعات الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 42 متهمًا من عناصر الإخوان في قضية أحداث عنف وشغب مركز العدوة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

أحداث مجلس الوزراء تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة الدائرة 5 إرهاب، إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء". تعقد الجلسة

أحداث مجلس الوزراء

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة الدائرة 5 إرهاب، إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي.







وجه قاضى التحقيق للمتهمين تهم مقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

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كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم مخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف وجودها في شارع الفلكي.



وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة المواني المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

ألتراس أهلاوى

تستكمل محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر إعادة محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"ألتراس أهلاوى" لاتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامي زين الدين.





وكانت محكمة جنايات الجيزة قد سبق وقضت بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لمتهمين، بينما عاقبت متهما حدثا بالسجن لمدة 5 سنوات.



وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل بعد أن وجهت لهم اتهامات بالتجمهر واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.

عنف المنيا

تستمع محكمة جنايات المنيا، إلى مرافعات الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 42 متهمًا من عناصر الإخوان في قضية أحداث عنف وشغب مركز العدوة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.



وخصصت المحكمة جلسة اليوم للاطلاع على التقرير الخاص بالمتهم السادس والعشرين والمرافعة عن باقي المتهمين، وبينهم 6 متهمين محبوسين.

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كانت المحكمة قد أصدرت أحكاما غيابية متفاوتة ضد المتهمين في أواخر سبتمبر من العام الماضي، لتورطهم في قضية اقتحام قسم شرطة مركز العدوة، وتم القبض على البعض لتتم إعادة إجراءات محاكمتهم من الخارج بتهم: الانتماء إلى جماعة إرهابية، والتحريض على العنف والشغب وتخريب منشآت عامة، وقتل رجل شرطة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.