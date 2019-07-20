تصادم بصحراوي الفيوم يتسبب في تكدس جزئي بالطريق

تحرير:سماح عوض الله ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ ص

حادث تصادم- أرشيفية

شهد طريق الواحات الصحراوى، وقوع تصادم بين سيارتين ملاكي، بسبب السرعة الزائدة، صباح اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتوقف حركة المرور جزئيا بالطريق، وعلى الفور وصلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، بينما يعكف رجال المرور على رفع السيارتين المتسببتين فى الحادث من عرض الطريق، وتسيير حركة المرور التى تكدست بسبب الحادث، وحرص رجال المرور على فتح الطريق جزئيا لحين فتح الطريق كاملا تخفيفا من حدة الزحام، بالتزامن مع بدء أسبوع العمل وتوجه العديد من المواطنين بالمحافظات إلى القاهرة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من الخدمات المعينة فى طريق الواحات الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، وبالانتقال للمعاينة تبين تصادم سيارتين، وإصابة شخصين من مستقليهما، وتعطل حركة المرور جراء ذلك، بينما تدخلت قوات المرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتسيير الحركة على الطريق. فى سياق متصل،

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من الخدمات المعينة فى طريق الواحات الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، وبالانتقال للمعاينة تبين تصادم سيارتين، وإصابة شخصين من مستقليهما، وتعطل حركة المرور جراء ذلك، بينما تدخلت قوات المرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتسيير الحركة على الطريق.



فى سياق متصل، كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة تلقت بلاغا فجر اليوم من الخدمات المعينة على الطريق الدائري، بوقوع حادث مرورى بمنطقة الأتوستراد، وبانتقال سيارات الإسعاف وقوات المرور، تبين تصادم سيارتين، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين، وعلى الفور تم نقل الضحايا إلى أقرب مستشفى، بينما تولى رجال الخدمة الأمنية رفع آثار الحادث.



