جريمة

تصادم بصحراوي الفيوم يتسبب في تكدس جزئي بالطريق

تحرير:سماح عوض الله ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ ص
حادث تصادم- أرشيفية
حادث تصادم- أرشيفية
شهد طريق الواحات الصحراوى، وقوع تصادم بين سيارتين ملاكي، بسبب السرعة الزائدة، صباح اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتوقف حركة المرور جزئيا بالطريق، وعلى الفور وصلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، بينما يعكف رجال المرور على رفع السيارتين المتسببتين فى الحادث من عرض الطريق، وتسيير حركة المرور التى تكدست بسبب الحادث، وحرص رجال المرور على فتح الطريق جزئيا لحين فتح الطريق كاملا تخفيفا من حدة الزحام، بالتزامن مع بدء أسبوع العمل وتوجه العديد من المواطنين بالمحافظات إلى القاهرة.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من الخدمات المعينة فى طريق الواحات الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، وبالانتقال للمعاينة تبين تصادم سيارتين، وإصابة شخصين من مستقليهما، وتعطل حركة المرور جراء ذلك، بينما تدخلت قوات المرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتسيير الحركة على الطريق. فى سياق متصل،
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محمد-بديع (2)

«مجلس الوزراء وعنف العدوة» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، نرصدها فى السطور التالية، ومنها محاكمة 6 متهمين فى أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، التي عرفت إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء"، كما تنظر دائرة الإرهاب إعادة محاكمة 3 متهمين من ألتراس أهلاوي بتهمة التجمهر واستعراض القوة، وتستمع محكمة جنايات المنيا إلى مرافعات الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 42 متهمًا من عناصر الإخوان في قضية أحداث عنف وشغب مركز العدوة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
غرق

مصرع شخص غرقًا في مياه «بركة غليون» بكفر الشيخ

لقى شخص مصرعه غرقًا، فى مياه البحر الأبيض المتوسط بالقرب من بركة غليون التابعة لقرية الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس، بعدما فشلت كل محاولات رجال الإنقاذ في انتشاله، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مطوبس المركزى، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغًا من ضباط مباحث مركز شرطة مطوبس، بغرق شاب يبلغ من العمر 19 عامًا بشاطئ البحر المتوسط بالقرب من بركة غليون بدائرة المركز.
تسمم

تسمم 9 أشخاص في البحيرة بسبب «وجبة بطيخ»

أصيب 9 أشخاص من قرية كفر مساعد مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة بطيخ في العشاء، وجرى نقلهم لمركز السموم بالمستشفى المركزى لتلقى العلاج.
سيارة-اسعاف

تسمم 21 شخصا من أسرة واحدة في المنيا بسبب «وجبة أرز»

أصيب نحو 21 شخصا جميعهم من أسرة واحدة، في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بحالات إعياء وقيء وإسهال وتسمم غذائي، أثر تناولهم وجبة غذاء فاسدة مساء الجمعة، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى العام لإجراء الإسعافات اللازمة وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة لتباشر التحقيق.
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حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

تصادم سيارتين بطريق الدبابة في الجيزة.. و20 مصابا

شهد طريق الدبابة للقادم من الواحات البحرية في اتجاه أكتوبر بمحافظة الجيزة، حادث تصادم بين سيارتين "مينى باص" و"ميكروباص"، ما أدى إلى إصابة 20 شخصا، وتوقف حركة المرور على الطريق بشكل جزئي للمتجه إلى مناطق الجيزة، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الدبابة بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
مصرع-اثنين-واصابة -11-شخص-بحادث-بالسويس (2)

قتيلان و11 مصابا في تصادم عربة إطفاء وميكروباص بالسويس

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرين، في حادث تصادم ميكروباص مع سيارة إطفاء أول طريق كورنيش السويس الجديد. كان مرفق الاسعاف بالسويس، قد تلقى بلاغا من المواطنين بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة تابعة للحماية المدنية. وعلى الفور، انتقلت سيارات الاسعاف الى مكان الحادث ونقلت حالتين وفاة منهم سيدة تدعى "أشواق فكرى عباس" تبلغ من العمر 43 عاما وجارٍ التعرف على هوية الشخص الآخر.
حادث تصادم سيارتين بالبحيرة (9)

بعد حادث قنا.. حصيلة حوادث الطرق الكارثية في شهر

دائما يحذر خبراء المرور من السرعة الزائدة، والتباطؤ عن الصيانة الدورية للسيارات، وهو ما يتسبب فى وقوع حوادث طرق كارثية نرصد أبرزها خلال الفترة المنقضية، وذلك بعد وقوع حادث جديد فى ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد، على طريق "قنا- سفاجا"، ما تسبب فى مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين بكسور وإصابات بالغة، وبين الضحايا 7 أطفال وسيدة، وهو الحادث الذى يأخذنا إلى كارثة طريق الأتوستراد الذى جرت وقائع حوادثه منذ شهر، وشهد مصرع وإصابة 25 شخصا، وانتشرت حينها صور بشعة للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي.
حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (3)

مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث بقنا

لقي، اليوم الإثنين، 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرين، في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل، على طريق "قنا - سفاجا" الصحراوي الشرقي. والبداية بتلقي اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطار من مرفق إسعاف قنا بمصرع 9 أشخاص وإصابة 11 بكسور وجروح، وذلك إثر تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى قنا العام، بينما نقل المصابين لمستشفي قنا الجامعي. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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