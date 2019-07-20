مصرع طفلة وإصابة 7 آخرين فى تصادم بالصف

تحرير:سماح عوض الله ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ ص

تصادم- أرشيفية

شهد طريق (الصف- الجيزة) حادث تصادم سيارتين أمام قرية "أسكر"، ما تسبب فى مصرع طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، وإصابة 7 أشخاص آخرين من مستقلى السيارتين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأمر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وأخذ أقوال شهود العيان لتحديد المسؤولية الجنائية عن الحادث، مع استدعاء أوناش المرور ورجال الخدمات السريعة، لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وإخطار النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شؤونها.

وفى نطاق الجيزة أيضا، شهد طريق الواحات الصحراوى وقوع تصادم بين سيارتين ملاكي، بسبب السرعة الزائدة، صباح اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتوقف حركة المرور جزئيا على الطريق، وعلى الفور وصلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتولى رجال المرور رفع السيارتين المتسببتين فى الحادث

وفى نطاق الجيزة أيضا، شهد طريق الواحات الصحراوى وقوع تصادم بين سيارتين ملاكي، بسبب السرعة الزائدة، صباح اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتوقف حركة المرور جزئيا على الطريق، وعلى الفور وصلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتولى رجال المرور رفع السيارتين المتسببتين فى الحادث من عرض الطريق، وتسيير حركة المرور.



فى سياق متصل تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا فجر اليوم، من الخدمات المعينة على الطريق الدائري، بوقوع حادث مرورى بمنطقة الأتوستراد، وبانتقال سيارات الإسعاف وقوات المرور، تبين تصادم سيارتين، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين، وعلى الفور تم نقل الضحايا إلى أقرب مستشفى، بينما تولى رجال الخدمة الأمنية رفع آثار الحادث.



