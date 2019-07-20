جريمة

مصرع طفلة وإصابة 7 آخرين فى تصادم بالصف

تحرير:سماح عوض الله ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ ص
تصادم- أرشيفية
تصادم- أرشيفية
شهد طريق (الصف- الجيزة) حادث تصادم سيارتين أمام قرية "أسكر"، ما تسبب فى مصرع طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، وإصابة 7 أشخاص آخرين من مستقلى السيارتين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأمر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وأخذ أقوال شهود العيان لتحديد المسؤولية الجنائية عن الحادث، مع استدعاء أوناش المرور ورجال الخدمات السريعة، لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وإخطار النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شؤونها.
وفى نطاق الجيزة أيضا، شهد طريق الواحات الصحراوى وقوع تصادم بين سيارتين ملاكي، بسبب السرعة الزائدة، صباح اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتوقف حركة المرور جزئيا على الطريق، وعلى الفور وصلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتولى رجال المرور رفع السيارتين المتسببتين فى الحادث
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اطلع يا أحمد عايزة أدفنك.. مأساة ودموع أم غرق طفلها

«اطلع يا أحمد أنا راضية.. اطلع أدفنك بس».. كلمات موجعة أطلقتها والدة طفل غرق في ترعة النوبارية في أثناء الاستحمام مع أصدقائه للهروب من حرارة الجو، حتى تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع، وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من انتشال جثته بعد ما يقرب من 10 كيلو تقريبا من مكان غرقه، بعد يومين من البحث، وتم نقل الجثة لمستشفى أبو المطامير العام، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار استخراج تصريح دفن الجثة لتشييعه لمثواه الأخير.
حادث-تصادم سيارات

تصادم بصحراوي الفيوم يتسبب في تكدس جزئي بالطريق

شهد طريق الواحات الصحراوى، وقوع تصادم بين سيارتين ملاكي، بسبب السرعة الزائدة، صباح اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتوقف حركة المرور جزئيا بالطريق، وعلى الفور وصلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، بينما يعكف رجال المرور على رفع السيارتين المتسببتين فى الحادث من عرض الطريق، وتسيير حركة المرور التى تكدست بسبب الحادث، وحرص رجال المرور على فتح الطريق جزئيا لحين فتح الطريق كاملا تخفيفا من حدة الزحام، بالتزامن مع بدء أسبوع العمل وتوجه العديد من المواطنين بالمحافظات إلى القاهرة.
محمد-بديع (2)

«مجلس الوزراء وعنف العدوة» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، نرصدها فى السطور التالية، ومنها محاكمة 6 متهمين فى أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، التي عرفت إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء"، كما تنظر دائرة الإرهاب إعادة محاكمة 3 متهمين من ألتراس أهلاوي بتهمة التجمهر واستعراض القوة، وتستمع محكمة جنايات المنيا إلى مرافعات الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 42 متهمًا من عناصر الإخوان في قضية أحداث عنف وشغب مركز العدوة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
غرق

مصرع شخص غرقًا في مياه «بركة غليون» بكفر الشيخ

لقى شخص مصرعه غرقًا، فى مياه البحر الأبيض المتوسط بالقرب من بركة غليون التابعة لقرية الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس، بعدما فشلت كل محاولات رجال الإنقاذ في انتشاله، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مطوبس المركزى، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغًا من ضباط مباحث مركز شرطة مطوبس، بغرق شاب يبلغ من العمر 19 عامًا بشاطئ البحر المتوسط بالقرب من بركة غليون بدائرة المركز.
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اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

تكدس مروري على الدائرى بطريق السويس بسبب تصادم

شهد الطريق الدائري فى الاتجاه القادم من نفق السلام إلى طريق السويس قبل المطار، وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي أعلى الطريق، مما تسبب فى إصابة شخصين، وتعطل حركة المرور على الطريق، فيما حضرت سيارة إسعاف لنقل المصابين، وجار الاستعانة بالأوناش والخدمات المرورية، لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة على الطريق، فيما تواصل إدارة مرور القاهرة حملاتها لرصد المخالفات المرورية، ورفع السيارات المتروكة بالشوارع تجنبًا لاستخدامها فى جرائم إرهابية، وسط خطة لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
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ليلة سقوط «ضباع الجبل» بترسانة أسلحة بالعياط

معلومة سرية وصلت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة حول قيام مجموعة من العاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى فرض الإتاوات على مالكي الأراضى الصحراوية بالجيزة، بالإضافة إلى تجارتهم بالمخدرات وسرقة السيارات وبالتحديد العياط والمناطق الجبلية بالجيزة، ومن هنا قرر ضباط المباحث إنهاء نشاط العصابة فتم عمل كمين لهم وألقى القبض على 6 من عناصر التشكيل وبحوزتهم 3 أسلحة نارية، وكمية من الذخيرة غير مرخصة، أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل بالعياط، وبإحالتهم للنيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
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متوفيان وحادثان.. خريطة كثافات محاور القاهرة والجيزة

بمعدلات سير تصل إلى 65 %، سجلت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية خلال الذروة الصباحية وسط انتشار مكثف لرجال المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ووجه اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة بمختلف المحاور والطرق الصحراوية، خاصة التي تشهد ازدحاما مروريا خلال توقيت الذروة الصباحية مع طرح طرق بديلة للهرب من الزحام.
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النيابة تُصرح بدفن جثث «تصادم الثورة» في مصر الجديدة

أجرت نيابة مصر الجديدة، معاينة لموقع حادث التصادم الذي وقع بشارع الثورة، اليوم الثلاثاء، ونتج عنه مصرع سيدتين وإصابة 2 آخرين، وقررت النيابة العامة بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، التحفظ على السيارتين، وانتداب المعمل الجنائي لفحصهما، فيما صرحت بدفن جثث المتوفين جراء الحادث، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث، في ضوء ما تبلغ لأجهزة الأمن جراء تلقيها إخطار بالحادث.
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