صحف الإمارات: إيران تصعد باحتجاز سفينة بريطانية

الصحف كشفت عن رضوخ قطر لفتح تحقيقات موسعة برئاسة قاضٍ بريطاني في مقتل عامل من لندن خلال أعمال إنشاءات مونديال 2022 بعد مماطلة لنحو عامين ونصف العام
لا تزال الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران تتصدر عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت آخر تطورات الأوضاع في كل من الجزائر واليمن، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى.
صحيفة "البيان" كشفت عن إقدام إيران على احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، في حين نقلت شبكة "سي. إن. إن" عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن اسمه، أن إيران سيطرت بالفعل على ناقلة نفطية ثانية ترفع علم ليبيريا.
وقالت بريطانيا إنها تسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات بعد تقارير عن الناقلة وأنها تقيم الوضع، وعقدت لجنة الطوارئ ببريطانيا اجتماعا لبحث ذلك.
وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى أن الحرس الثوري الإيراني أعلن، مساء أمس الجمعة، أنه احتجز ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" في مضيق هرمز، موضحا أنه احتجز الناقلة بطلب من "سلطة الموانئ والبحار في محافظة هرمزجان".
وقال بيان صادر عن مالك الناقلة "ستينا إمبيرو" ومدير السفينة، إن الناقلة تم احتجازها من قبل
وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى أن الحرس الثوري الإيراني أعلن، مساء أمس الجمعة، أنه احتجز ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" في مضيق هرمز، موضحا أنه احتجز الناقلة بطلب من "سلطة الموانئ والبحار في محافظة هرمزجان".
وقال بيان صادر عن مالك الناقلة "ستينا إمبيرو" ومدير السفينة، إن الناقلة تم احتجازها من قبل "سفن صغيرة وطائرة هليكوبتر" وإنها اتجهت شمالا نحو إيران.
وذكرت صحيفة "الخليج" أن شركة "Nothern Marine" المشغلة لناقلة النفط المحتجزة لدى إيران، أعلنت أنها لا تستطيع الاتصال بطاقمها المكون من 23 بحارًا.
وتحت عنوان "ترامب: واثقون من إسقاط الطائرة الإيرانية المسيرة"، أفادت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلال حفل أقيم في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة واثقة بإسقاط الطائرة الإيرانية المسيرة، أول من أمس، مضيفا: "واشنطن على استعداد للرد على أي استفزازات إيرانية أخرى".
بينما قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أمس، إن الولايات المتحدة ستدمر أي طائرة إيرانية مسيرة تحلق على مقربة من سفنها، وأكد أن واشنطن رفضت عرضا من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، للتفاوض؛ لأنها لا ترى جدية في أي عرض للتفاوض مع ظريف.
كما كشفت "الاتحاد" عن عرض واشنطن مكافأة للإدلاء بمعلومات عن قيادي في حزب الله، حيث أعلن مسؤول أمريكي كبير أن بلاده عرضت مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن العضو في ميليشيات حزب الله اللبنانية سلمان رؤوف سلمان، وتبلغ المكافأة 7 ملايين دولار أمريكي.
وبالانتقال إلى الجزائر، ذكرت "البيان" أن الآلاف من الجزائريين خرجوا أمس، في العاصمة ومختلف الولايات في مسيرات شعبية سلمية للجمعة الـ22 على التوالي من الحراك الشعبي الذي بدأ يوم 22 فبراير الماضي.
وأوضحت "الاتحاد" أن المتظاهرين احتفلوا بتأهل منتخب بلادهم إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت الليلة الماضية، حيث ارتدى عدد كبير من المتظاهرين قمصان المنتخب الجزائري، وبدلا من الانصراف في السادسة مساءً ككل جمعة، تجمع المتظاهرون لمشاهدة المباراة النهائية بين منتخب بلدهم ونظيره السنغالي في الساحات العامة والشوارع.
ومع تقدم المنتخب الجزائري في أدوار البطولة خفت حدة الاحتقان السياسي الذي تعاني منه الجزائر منذ فبراير الماضي، حيث تعيش البلاد أجواء احتفالية يخرج فيها الآلاف إلى الشوارع للاحتفال، كما شهدت سوق الملابس الرياضية انتعاشة، وأنتج فنانون أغانيَ خاصة بهذه المناسبة.
وحول الأوضاع في اليمن، ذكرت "الإمارات اليوم" أن قوات الجيش الوطني تمكنت أمس، من السيطرة على مناطق جديدة بمديرية باقم شمال محافظة صعدة، كانت في قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية، بالتزامن مع هجوم مباغت شنته قوات الجيش على مواقع الميليشيات في الجوف، بينما انقلبت الميليشيات على مخرجات اجتماع لجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة غرب اليمن، بنشرها عشرات القناصة على خطوط التماس في المدينة.
وتحت عنوان "قطر ترضخ لفتح تحقيق واسع في مقتل عامل بريطاني بالدوحة"، كشفت "الخليج" أنه بعد مماطلة لنحو عامين ونصف العام، رضخت قطر لفتح تحقيقات موسعة برئاسة قاضٍ بريطاني في مقتل عامل من لندن خلال أعمال إنشاءات مونديال 2022.
ووفق صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن اللجنة القطرية المنظمة لأعمال مونديال كأس العالم 2022 وافقت على فتح تحقيق في مقتل البريطاني زاك كوكس، الذي قضى خلال عمله في الإنشاءات في يناير 2017.