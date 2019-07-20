صحف الإمارات: إيران تصعد باحتجاز سفينة بريطانية

الصحف كشفت عن رضوخ قطر لفتح تحقيقات موسعة برئاسة قاضٍ بريطاني في مقتل عامل من لندن خلال أعمال إنشاءات مونديال 2022 بعد مماطلة لنحو عامين ونصف العام

تحرير:وفاء بسيوني ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ ص

صحف إماراتية

لا تزال الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران تتصدر عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت آخر تطورات الأوضاع في كل من الجزائر واليمن، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. صحيفة "البيان" كشفت عن إقدام إيران على احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، في حين نقلت شبكة "سي. إن. إن" عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن اسمه، أن إيران سيطرت بالفعل على ناقلة نفطية ثانية ترفع علم ليبيريا. وقالت بريطانيا إنها تسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات بعد تقارير عن الناقلة وأنها تقيم الوضع، وعقدت لجنة الطوارئ ببريطانيا اجتماعا لبحث ذلك.

وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى أن الحرس الثوري الإيراني أعلن، مساء أمس الجمعة، أنه احتجز ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" في مضيق هرمز، موضحا أنه احتجز الناقلة بطلب من "سلطة الموانئ والبحار في محافظة هرمزجان". وقال بيان صادر عن مالك الناقلة "ستينا إمبيرو" ومدير السفينة، إن الناقلة تم احتجازها من قبل