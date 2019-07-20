جريمة

إحالة عصابة دولية للهجرة غير الشرعية للجنايات

تحرير:سماح عوض الله ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص
هجرة غير شرعية- أرشيفية
هجرة غير شرعية- أرشيفية
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 6 متهمين بالاتجار فى البشر وزعم تهجيرهم إلى دول الاتحاد الأوروبى، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، باتهامات الاتجار فى البشر، وتعريض حياة مواطنين للخطر، عن طريق تعريضهم للهلاك وإيوائهم بمسكن غير مؤهل، لاستيعاب عددهم، تمهيدا لتهريبهم بواسطة مركب مُعد للصيد، إلى دول أوروبية، بزعم تشغيل المجني عليهم بدولة إيطاليا، وكانت تلك الجرائم بالاستعانة بجماعة إرهابية منظمة من قبَل المتهمين، إلا أن أثر جريمتهم خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، ألا وهو ضبط المتهم الأول قبل تهريب المهاجرين.
نسبت تحقيقات النيابة العامة إلى المتهمين أنهم أسسوا مع آخرين مجهولين جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، وقاموا بعملية هجرة غير شرعية لمجموعة من الشباب المصريين، عقب استقطابهم بمعرفة المتهمين وإيوائهم  فى مسكن بمنطقة بالهايكستب، بدائرة قسم النزهة، استعدادا لاصطحابهم وتهريبهم عبر سواحل البحر
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اعشاب

ضبط 60 طن أعشاب طبية مجهولة في مخزن بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط مخزن يعمل مسؤولوه على تخزين نحو 60 طن أعشاب طبية مجهولة المصدر فيه، وتبين أن المخزن غير مطابق للاشتراطات الصحية وكائن بالمنطقة الصناعية الثانية بدائرة قسم شرطة برج العرب، وفيه كميات ضخمة من الأعشاب الطبية ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تفيد مشروعية حيازتها، وهو تابع لإحدى شركات الأعشاب الطبية والزيوت العطرية الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية الرابعة بدائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية.
تسمم

بطيخ فاسد يقتل طفلين ويصيب والدتهما في الشرقية

لفظ طفلان -أكبرهما أتم ربيعه الخامس- أنفاسهما الأخيرة، بينما أصيبت والدتهما بارتفاع في درجة حرارة جسدها وحالة تسمم غذائي، اليوم السبت؛ على أثر تناولهم وجبة بطيخ «فاسد» داخل منزل الأسرة بقرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية. وجرى نقل الأم إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، لمحاولة إسعافها، وأخطرت نيابة منيا القمح العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
اعدام

إحالة أوراق طالب للمفتي قتل سائق «توك توك» لسرقته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار وحيد صبري، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بإحالة أوراق المتهم "ع.غ.م - طالب" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لقتله المجني عليه "ع.م.م"، سائق توك توك. تعود أحداث القضية رقم 37943 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة العامرية أول، والمقيدة كلي برقم 648 غرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، بالعثور على جثة سائق توك توك ملقاة على طريق زاوية عبد القادر.
غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (5)

اطلع يا أحمد عايزة أدفنك.. مأساة ودموع أم غرق طفلها

«اطلع يا أحمد أنا راضية.. اطلع أدفنك بس».. كلمات موجعة أطلقتها والدة طفل غرق في ترعة النوبارية في أثناء الاستحمام مع أصدقائه للهروب من حرارة الجو، حتى تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع، وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من انتشال جثته بعد ما يقرب من 10 كيلو تقريبا من مكان غرقه، بعد يومين من البحث، وتم نقل الجثة لمستشفى أبو المطامير العام، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار استخراج تصريح دفن الجثة لتشييعه لمثواه الأخير.
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جثة طفل - أرشيفية

القصاص لدماء «روان».. زوج الأم قتلها بسبب بكائها

منذ ارتباطه بها عاطفيا وهو لا يطيق رضيعتها الصغيرة، التي أنجبتها خلال زيجتها الأولى، إلا أنه لم يدر بخلد الأم «هيام»، أن يأتي اليوم، وتشاهد فيه طفلتها الصغيرة جثة هامدة، لفظت أنفاسها الأخيرة على يد زوجها الجديد، الذي تخلى عن أقل مشاعر الرحمة والإنسانية، رحلت الطفلة «روان» غير آسفة على شهوات أمها ورغبتها في الزواج والارتباط بآخر دون مراعاة لحقوق طفلتها والاهتمام بها وهو واجبها المقدس الذي حثها عليه الدين الإسلامي الحنيف، واليوم انتهى المطاف بحكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لزوج الأم.
نبيل-صادق-النائب-العام

تزوير ونصب.. تطور جديد في قضية «فساد المليار دولار»

«مبروك خلصتلكم القضية.. ودي شهادة رسمية بختم الجمهورية بكده»، هكذا حدث محامي المتهمين بقضية فساد المليار دولار موكليه، مقدمًا لهم شهادة منسوب صدورها إلى جدول النيابة العامة، تفيد بحفظ قضية اتهامهم بخلاف الحقيقة، وهى القضية المتهم فيها 3 أشخاص بالاستيلاء على أموال شركة بترول، وتحويلها إلى حساباتهم البنكية وغسل الأموال، لكن المتهمين اكتشفوا إحالتهم للمحاكمة ونصب المحامي عليهم، فأبلغوا عنه ليتم التحقيق معه، بينما أمر النائب العام المستشار أحمد نبيل صادق بإحالته إلى محكمة الجنايات.
اتحاد-الكرة

«الأموال العامة» تحقق في مخالفات اتحاد الكرة

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق البلاغات المقدمة ضد مسئولي اتحاد الكرة المصري، لاتهامهم بإهدار المال العام، إلى نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار محمد البرلسي، المحامى العام الأول للنيابة، تحددت جلسة 22 يوليو الجاري لبدء تحقيقات النيابة واستدعاء مقدمي البلاغات لسماع أقوالهم. وأشار البلاغ رقم 9274 لسنه 2019 عرائض النائب العام، أن الخروج المهين لمنتخب مصر في بطولة مقامة على أرض مصر، والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل، يعد إهدارا للمال العام الذي يتعين على اتحاد الكرة المحافظة عليه.
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المؤبد لـ3 متهمين و15 سنة لـ16 آخرين بـ«مغارة سوهاج»

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 سنة لـ 16 متهما من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمؤبد لـ 3 آخرين، كما عاقبت متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مغارة سوهاج»، على خلفية تكوينهم وتأسيسهم خلية مسلحة اتخذت من الظهير الصحراوي بسوهاج وكرا للتدريب على استخدام وتخزين الأسلحة والعبوات المتفجرة، خلال عام 2015، قبل أن يتم ضبطهم في مأمورية ناجحة لضباط الأمن الوطني بالتعاون مع رجال البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج.
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