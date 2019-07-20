إحالة عصابة دولية للهجرة غير الشرعية للجنايات

تحرير:سماح عوض الله ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص

هجرة غير شرعية- أرشيفية

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 6 متهمين بالاتجار فى البشر وزعم تهجيرهم إلى دول الاتحاد الأوروبى، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، باتهامات الاتجار فى البشر، وتعريض حياة مواطنين للخطر، عن طريق تعريضهم للهلاك وإيوائهم بمسكن غير مؤهل، لاستيعاب عددهم، تمهيدا لتهريبهم بواسطة مركب مُعد للصيد، إلى دول أوروبية، بزعم تشغيل المجني عليهم بدولة إيطاليا، وكانت تلك الجرائم بالاستعانة بجماعة إرهابية منظمة من قبَل المتهمين، إلا أن أثر جريمتهم خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، ألا وهو ضبط المتهم الأول قبل تهريب المهاجرين.

نسبت تحقيقات النيابة العامة إلى المتهمين أنهم أسسوا مع آخرين مجهولين جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، وقاموا بعملية هجرة غير شرعية لمجموعة من الشباب المصريين، عقب استقطابهم بمعرفة المتهمين وإيوائهم فى مسكن بمنطقة بالهايكستب، بدائرة قسم النزهة، استعدادا لاصطحابهم وتهريبهم عبر سواحل البحر

نسبت تحقيقات النيابة العامة إلى المتهمين أنهم أسسوا مع آخرين مجهولين جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، وقاموا بعملية هجرة غير شرعية لمجموعة من الشباب المصريين، عقب استقطابهم بمعرفة المتهمين وإيوائهم فى مسكن بمنطقة بالهايكستب، بدائرة قسم النزهة، استعدادا لاصطحابهم وتهريبهم عبر سواحل البحر الأبيض المتوسط بمدينة الإسكندرية، ومنها إلى دولة إيطاليا، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 و65 ألف جنيه مصرى للشخص الواحد.



وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين شرعوا فى تهريب 20 شخصا، من بينهم أطفال، إلى دولة إيطاليا، وكان من شأن ذلك تهديد حياتهم وتعريض صحتهم للخطر.



