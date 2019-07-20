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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم السبت

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص
السكة الحديد - صورة أرشيفية
السكة الحديد - صورة أرشيفية
أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم السبت، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
من ناحية أخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد برفع وزارة النقل أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، وتواصل المركز مع وزارة النقل, التي أكدت أن هيئة السكك الحديدية
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طقس-حار-مياه

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين>
الشيخ محمود علي البنا1

حدث في مثل هذا اليوم.. وفاة الشيخ محمود علي البنا

في مثل هذا اليوم 20 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1944: نجاة الزعيم النازي أدولف هتلر من محاولة اغتيال قادها الضابط في الجيش كلاوس شتاوفنبرج. في عام 1951: اغتيال ملك الأردن عبد الله الأول وهو في طريقه إلى صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس. في عام 1911: ولد سهير القلماوي، أديبة مصرية.
انهيار عقار الإسكندرية

إخلاء سكان عقارين بحي الجمرك بعد سقوط أجزاء منهما

شهد حي الجمرك بالإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، سقوط أجزاء من عقار قديم بحارة سلطان متفرع من شارع الشمرلي، دائرة قسم الجمرك. وعلى الفور انتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك للموقع برفقة النوباتجية المسائية بالحي لموقع البلاغ للمعاينة واتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة. وأسفرت المعاينة عن وجود انهيار جزئي في عقارين قديمين مجارين لبعضهما ومكونين من أربعة طوابق، في عنوان 36 الكيال و3 حارة سلطان، دون وجود أي إصابات، وتم إخلاءهم من السكان دون المنقولات حرصًا على سلامتهم.
علاء-مبارك

علاء مبارك يُعلق على شائعة وفاة والده

قال علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من خلال تويتة على صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، إن ما أثير حول وفاة والده عار تمامًا من الصحة، مؤكدًا أن والده بخير وبصحة جيدة. وكان محامي الرئيس الأسبق مبارك قد نفى هذه الشائعات، مؤكدًا أنه لا يعلم مصدر تلك الشائعات التي أصبحت تتردد كثيرًا خلال الفترة الأخيرة ولا يعرف ما الفائدة منها، مؤكدًا أنه لو حدث أي شيء للرئيس مبارك سيكون أول من يعلم وسيعلن ذلك. وشدد "الديب"، على أن "مبارك"، يمارس حياته بشكل طبيعي ولم يتعرض لأي وعكة صحية مؤخرًا.
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قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الإثنين، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الأحد، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
قطار - أرشيفية

هل ترتفع أسعار تذاكر القطارات بعد زيادة البنزين؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد برفع وزارة النقل أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، وتواصل المركز مع وزارة النقل, التي أكدت أن هيئة السكك الحديدية ستتحمل فرق السعر الناتج عن تحريك سعر السولار المستخدم فى تشغيل جرارات القطارات، دون أي أعباء على الركاب، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وتستهدف إثارة غضب مرتادي هذا المرفق الحيوي الهام.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الثلاثاء، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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