السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وبدأت وقائع الاحتفال بعزف السلام الجمهوري فور وصول السيسي إلى منصة الاحتفال بأكاديمية الشرطة.

من ناحية أخرى، استقبل السيسي، أول من أمس الخميس، عبد القادر بن صالح رئيس جمهورية الجزائر، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بأخيه الرئيس الجزائري ضيفا كريما على مصر، في أول زيارة له إلى الخارج، مثمنا المستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات