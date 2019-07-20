ليفربول يغري محمد صلاح براتب أسبوعي خيالي

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص

محمد صلاح

يخطط نادي ليفربول، لتمديد عقد نجمه المصري محمد صلاح، حيث أفادت صحيفة ذا صن البريطانية، أن ليفربول يخطط لتمديد عقد صلاح الذي ينتهي في صيف 2023 لموسم إضافي، مع رفع راتبه السنوي إلى 22.4 مليون جنيه إسترليني، ليحصل صلاح في عقده المحتمل على راتب أسبوعي يبلغ نحو 430 ألف إسترليني. صلاح المستهدف من قبل ريال مدريد، وفقًا لتقارير إسبانية، ساعد ليفربول في الفوز بدوري أبطال أوروبا، واحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" الموسم الماضي، علمًا بأنه سجل 54 هدفًا في 74 مباراة بالبريميرليج منذ انضمامه في عام 2017.

ووفقًا لعقد صلاح المحتمل، فإنه سينافس التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم مانشستر يونايتد، في قائمة الأعلى أجرا في البريميرليج، حيث ينال سانشيز 505 ألف إسترليني، ويعد سانشيز مرشحًا لمغادرة اليونايتد هذا الصيف بسبب راتبه المرتفع وأدائه المتراجع، مما سيسمح لصلاح بالتربع على عرش البريميرليج فيما يتعلق بالراتب

ووفقًا لعقد صلاح المحتمل، فإنه سينافس التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم مانشستر يونايتد، في قائمة الأعلى أجرا في البريميرليج، حيث ينال سانشيز 505 ألف إسترليني، ويعد سانشيز مرشحًا لمغادرة اليونايتد هذا الصيف بسبب راتبه المرتفع وأدائه المتراجع، مما سيسمح لصلاح بالتربع على عرش البريميرليج فيما يتعلق بالراتب الأسبوعي.



محمد صلاح شارك مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية 2019، وأحرز هدفين، وخرج من دور الـ16 للبطولة على يد جنوب إفريقيا، وانهار صلاح في البكاء عقب الخروج، بعد أن كان يستهدف التتويج باللقب، أو الوصول للنهائي على أقل تقدير مثلما حدث في كان 2017.

