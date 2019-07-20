رياضة

ليفربول يغري محمد صلاح براتب أسبوعي خيالي

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
يخطط نادي ليفربول، لتمديد عقد نجمه المصري محمد صلاح، حيث أفادت صحيفة ذا صن البريطانية، أن ليفربول يخطط لتمديد عقد صلاح الذي ينتهي في صيف 2023 لموسم إضافي، مع رفع راتبه السنوي إلى 22.4 مليون جنيه إسترليني، ليحصل صلاح في عقده المحتمل على راتب أسبوعي يبلغ نحو 430 ألف إسترليني. صلاح المستهدف من قبل ريال مدريد، وفقًا لتقارير إسبانية، ساعد ليفربول في الفوز بدوري أبطال أوروبا، واحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" الموسم الماضي، علمًا بأنه سجل 54 هدفًا في 74 مباراة بالبريميرليج منذ انضمامه في عام 2017.
ووفقًا لعقد صلاح المحتمل، فإنه سينافس التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم مانشستر يونايتد، في قائمة الأعلى أجرا في البريميرليج، حيث ينال سانشيز 505 ألف إسترليني، ويعد سانشيز مرشحًا لمغادرة اليونايتد هذا الصيف بسبب راتبه المرتفع وأدائه المتراجع، مما سيسمح لصلاح بالتربع على عرش البريميرليج فيما يتعلق بالراتب
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نيمار: سيرجيو راموس أصعب مدافع واجهته

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار لم ينسَ مواجهاته العديدة السابقة أمام قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، عندما كان لاعبًا في صفوف برشلونة، وحتى مع فريق الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي، عندما تواجها في الموسم قبل الماضي في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يرى بأن راموس هو أصعب مدافع واجهه طوال مسيرته الاحترافية، وربما يتجدد الصراع بينهما من جديد في حال تمكن النجم البرازيلي من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان تجاه برشلونة من جديد، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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هداف أمم إفريقيا 2019 يعلن الاعتزال الدولي

بعد ساعات من تتويجه بجائزة هداف كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي اختتمت أمس الجمعة، قرر أوديون إيجالو، مهاجم المنتخب النيجيري، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده. وجاء ذلك بعدما نشر إيجالو نجم نادي شانغهاي شينهوا الصيني، بيانًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فجر اليوم السبت، أعلن فيه أنه بعد التشاور مع عائلته اتخذ القرار الذي وصفه بالصعب، كما توجه إيجالو بالشكر لكل من منحه الفرصة للعب بقميص المنتخب النيجيري على مدى السنوات الماضية، والجماهير التي ساندت الفريق.
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مارسيلو يخون هازارد: نيمار يملك جودة أعلى

يبدو أن النجم البرازيلي مارسيلو متفتح لفكرة انضمام مواطنه نيمار إلى صفوف ريال مدريد، وذلك في ظل رغبة نيمار في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي. وعلى الرغم من انتشار الكثير من التقارير التي تفيد برغبة نيمار في الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء تجاه برشلونة، فإن الفريق الفرنسي يرحب بفكرة بيع نجمه البرازيلي لأي فريق عدا العملاق الكتالوني، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقال مارسيلو في هذا الشأن: "نيمار لاعب لا يمكن توقعه، فعندما يتوقع المدافع شيئا ما سيفعله نيمار، فإنه يقوم بالعكس تمامًا، من المستحيل الدفاع أمامه".
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أصغر لاعب في البريميرليج يهدد عرش صلاح في ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مسئولي نادي ليفربول الإنجليزي يرغبون في التعاقد مع هارفي إيليوت لاعب فريق فولهام الإنجليزي الذي هبط معهم لدوري "الشامبيون شيب" الموسم الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث أوضحت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن إيليوت علـى رادار نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد معه ليصبح لاعبًا في صفوف فريق الريدز الموسم المقبل، حيث يعد لاعب فولهام أصغر لاعب شارك في مسابقة الدوري الإنجليزي مع فريقه الذي يشارك في مسابقة "الشامبيون شيب" في الموسم الجديد.
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ماركا عن استقبال المصريين لراموس: الوقت يشفي الجروح

تحدثت تقارير صحفية إسبانية، عن تواجد النجم سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، في مصر حاليًا، لقضاء بعض الوقت من شهر العسل بالشواطئ المصرية، رفقة زوجته. وقالت صحيفة «ماركا»، إن راموس تم استقباله بترحاب شديد من المصريين، في مدينة الغردقة التي يقيم بها، على الرغم من الكراهية التي كان يحملها الشعب المصري له، لتسببه في إصابة النجم المصري محمد صلاح، بنهائي دوري أبطال أوروبا 2017-2018. وأضافت، أن راموس كان يعتبر هو العدو الأول للمصريين في الصيف الماضي، بسبب إصابة صلاح، التي تسببت في غيابه لفترة ليست بالقصيرة.
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4 مصريين يزينون التشكيل المثالي لدور مجموعات الكان

تصدر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل أفضل لاعبي دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، حيث أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الأربعاء، عن التشكيل المثالي لدور المجموعات ببطولة القارة السمراء، والذي شهد تواجد 4 لاعبين من الفراعنة، بالإضافة إلى ثنائي جزائري ولاعبًا وحدًا من منتخبات المغرب، الكاميرون، مدغشقر، غانا والسنغال.
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بهتافات «مو صلاح».. راموس وزوجته يصلان إلى الغردقة

وصل الدولي الإسباني سيرجيو راموس، نجم ريال مدريد، إلى مطار الغردقة اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة بصحبة أسرته لقضاء إجازته السنوية بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، حيث استقبله كامل أبو علي رئيس النادي المصري البورسعيدي السابق، واصطحبه إلى المنتجع السياحي حيث تم تعليق صور ترحيبية براموس بمداخل المنتجع. وتم تخصيص حراسات خاصة بجانب الكردون الأمني منذ وصوله لصالة الوصول حتى السيارة التي استقلها للفندق حيث استقبله عدد من الركاب الذين كانوا في مطار الغردقة الدولي، وشاهدوا وصول قائد المرينجي ومنتخب إسبانيا سيرجيو راموس، بهتافات مو صلاح.
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