رياضة

ابن ناصر.. حارب والده من أجل الجزائر لتكافئه الكرة

عمّت الأفراح في نفوس الشعب الجزائري بعد التتويج أمس بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخها، في نسخة كان بطلها بامتياز إسماعيل بن ناصر
٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص
إسماعيل بن ناصر
إسماعيل بن ناصر
هو لاعب ديناميكي ونشيط وصغير في السن، يبلغ من العمر 21 عاما، فاللاعب الذي يلعب بقدمه اليسرى يجيد اللعب في أكثر من مركز، ويحد من المواهب الواعدة بشدة في كرة القدم الحديثة، فبإمكانه اللعب في أكثر من مركز في وسط الملعب من الارتكاز واللعب "بوكس تو بوكس" وكصانع لعب، فأسلوب لعبه إيطالي من الطراز الرفيع، ويتميز بالسرعة والرؤية والذكاء والمهارات العالية. إنه إسماعيل بن ناصر، أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية التي اختتمت أمس في مصر، وأحد أهم العوامل التي مكنت الجزائر من التتويج باللقب القاري الثاني في تاريخها.
إسماعيل بن ناصر موهبة شابة، لم يجذب الأضواء بقوة في بداية مسيرته، حيث وُجد في صفوف أرسنال في الفترة ما بين عامي 2015 و2017، قبل أن ينتقل إلى صفوف تور الفرنسي على سبيل الإعارة في موسم 2016- 2017، ومنهما انتقل إلى إمبولي الإيطالي. ابن ناصر الذي حصد جائزة أفضل لاعب في مباراتي كينيا والسنغال في دور المجموعات،
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نيمار: سيرجيو راموس أصعب مدافع واجهته

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار لم ينسَ مواجهاته العديدة السابقة أمام قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، عندما كان لاعبًا في صفوف برشلونة، وحتى مع فريق الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي، عندما تواجها في الموسم قبل الماضي في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يرى بأن راموس هو أصعب مدافع واجهه طوال مسيرته الاحترافية، وربما يتجدد الصراع بينهما من جديد في حال تمكن النجم البرازيلي من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان تجاه برشلونة من جديد، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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هداف أمم إفريقيا 2019 يعلن الاعتزال الدولي

بعد ساعات من تتويجه بجائزة هداف كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي اختتمت أمس الجمعة، قرر أوديون إيجالو، مهاجم المنتخب النيجيري، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده. وجاء ذلك بعدما نشر إيجالو نجم نادي شانغهاي شينهوا الصيني، بيانًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فجر اليوم السبت، أعلن فيه أنه بعد التشاور مع عائلته اتخذ القرار الذي وصفه بالصعب، كما توجه إيجالو بالشكر لكل من منحه الفرصة للعب بقميص المنتخب النيجيري على مدى السنوات الماضية، والجماهير التي ساندت الفريق.
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مارسيلو يخون هازارد: نيمار يملك جودة أعلى

يبدو أن النجم البرازيلي مارسيلو متفتح لفكرة انضمام مواطنه نيمار إلى صفوف ريال مدريد، وذلك في ظل رغبة نيمار في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي. وعلى الرغم من انتشار الكثير من التقارير التي تفيد برغبة نيمار في الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء تجاه برشلونة، فإن الفريق الفرنسي يرحب بفكرة بيع نجمه البرازيلي لأي فريق عدا العملاق الكتالوني، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقال مارسيلو في هذا الشأن: "نيمار لاعب لا يمكن توقعه، فعندما يتوقع المدافع شيئا ما سيفعله نيمار، فإنه يقوم بالعكس تمامًا، من المستحيل الدفاع أمامه".
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إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية

فاز إسماعيل بن ناصر، لاعب خط وسط نجم منتخب الجزائر، بجائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا 2019، بعدما ساهم في فوز منتخب بلاده بالبطولة، وتوج رايس مبولحي حارس مرمى الجزائر بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في كاس أمم أفريقيا 2019. وتوج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.
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صراع جزائري سنغالي على خطف لقب هداف الكان من إيجالو

يسدل الستار، اليوم الجمعة، على منافسات كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 32 المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما تواجه الجزائر نظيرتها السنغال في المباراة النهائية على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفي الوقت الذي يتنافس فيه الثنائي على التتويج باللقب، هناك صراع محتدم على حسم هوية هداف البطولة، ويتصدر القائمة في الوقت الحالي لاعب منتخب نيجيريا أوديون إيجالو، الذي سجل 5 أهداف، بينما يوجد في المركز الثاني 4 لاعبين برصيد 3 أهداف، وهم ثنائي الجزائر "رياض محرز وآدم وناس"، ونجم السنغال ساديو ماني، إضافة إلى لاعب الكونغو سيدريك باكومبو.
ساديو مانى مع رياض محرز

محرز Vs ماني.. مواجهة لحسم الأفضل في إفريقيا 2019

سيكون ملعب القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، مسرحًا لمواجهة خاصة للغاية ستجمع بين النجم الجزائري رياض محرز، والنجم السنغالي ساديو ماني في نهائي كأس الأمم الإفريقية، في مباراة تعني الكثير للنجمين، فكلاهما يبحث عن التتويج بلقبه القاري الأول مع منتخب بلاده، فرياض محرز الذي بدأ مسيرته الدولية في عام 2014، شارك مع محاربي الصحراء في مونديال البرازيل 2014، وشارك مع الجزائر في كأس الأمم الإفريقية في نسختي 2015 في غينيا الإستوائية وفي 2017 في الجابون، وسجل 13 هدفًا في 52 مباراة دولية، وينقصه لقب الكان لتحقيق كل شيء مع الجزائر.
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السنغال تتفوق في القيمة السوقية على الجزائر

تختتم اليوم الجمعة، منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، عندما تلتقي الجزائر مع السنغال على ملعب القاهرة الدولي، في مباراة تبدو منطقية بين اثنين من أقوى المنتخبات التي شاركت في النسخة الحالية من الكان، بفضل كتيبة النجوم التي يتمتع بها كل منتخب، وهو ما يظهر في القيمة السوقية، حيث تبلغ القيمة السوقية للاعبي السنغال 385 مليون يورو، مقابل 197 مليون يورو لمحاربي الصحراء، أما أعلى لاعب من حيث القيمة السوقية فى السنغال فهو نجم ليفربول ساديو مانى بـ120 مليون يورو.
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