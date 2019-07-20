اطلع يا أحمد عايزة أدفنك.. مأساة ودموع أم غرق طفلها

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص

في أثناء انتشال الجثة

«اطلع يا أحمد أنا راضية.. اطلع أدفنك بس».. كلمات موجعة أطلقتها والدة طفل غرق في ترعة النوبارية في أثناء الاستحمام مع أصدقائه للهروب من حرارة الجو، حتى تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع، وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من انتشال جثته بعد ما يقرب من 10 كيلو تقريبا من مكان غرقه، بعد يومين من البحث، وتم نقل الجثة لمستشفى أبو المطامير العام، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار استخراج تصريح دفن الجثة لتشييعه لمثواه الأخير.

تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بغرق أحد الأشخاص بترعة النوبارية بمنطقة جناكليس بدائرة المركز. على الفور انتقل قوات الإنقاذ النهرى لقرية جناكليس وتبين أنه في أثناء