رياضة

صحف الجزائر تحتفل بإنجاز «محاربي الصحراء»

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص
الجزائر
الجزائر
احتفلت الصحف الجزائرية بمنتخب بلادها بعدما توج «محاربو الصحراء»، بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية. سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة. البداية كانت مع صحيفة «الشروق»، التي احتفلت بالفوز بالكان وعنونت «محاربو الصحراء أسيادًا لإفريقيا»، وقالت: «قميص محاربي الصحراء يترصّع بالنّجمة الثانية».
أما صحيفة «الخبر»، فعنونت: «الخضر أبطال لإفريقيا»، وأشادت الصحيفة بالاستماتة التي أظهرها الفريق الجزائري في مواجهة منافس صعب. وعنونت صحيفة «المشوار السياسي»: «بعد فوزهم على السنغال في نهائي الكان.. الخضر يتربعون على عرش إفريقيا». وكتبت صحيفة «النهار»:
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نيمار: سيرجيو راموس أصعب مدافع واجهته

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار لم ينسَ مواجهاته العديدة السابقة أمام قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، عندما كان لاعبًا في صفوف برشلونة، وحتى مع فريق الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي، عندما تواجها في الموسم قبل الماضي في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يرى بأن راموس هو أصعب مدافع واجهه طوال مسيرته الاحترافية، وربما يتجدد الصراع بينهما من جديد في حال تمكن النجم البرازيلي من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان تجاه برشلونة من جديد، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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هداف أمم إفريقيا 2019 يعلن الاعتزال الدولي

بعد ساعات من تتويجه بجائزة هداف كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي اختتمت أمس الجمعة، قرر أوديون إيجالو، مهاجم المنتخب النيجيري، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده. وجاء ذلك بعدما نشر إيجالو نجم نادي شانغهاي شينهوا الصيني، بيانًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فجر اليوم السبت، أعلن فيه أنه بعد التشاور مع عائلته اتخذ القرار الذي وصفه بالصعب، كما توجه إيجالو بالشكر لكل من منحه الفرصة للعب بقميص المنتخب النيجيري على مدى السنوات الماضية، والجماهير التي ساندت الفريق.
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مارسيلو يخون هازارد: نيمار يملك جودة أعلى

يبدو أن النجم البرازيلي مارسيلو متفتح لفكرة انضمام مواطنه نيمار إلى صفوف ريال مدريد، وذلك في ظل رغبة نيمار في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي. وعلى الرغم من انتشار الكثير من التقارير التي تفيد برغبة نيمار في الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء تجاه برشلونة، فإن الفريق الفرنسي يرحب بفكرة بيع نجمه البرازيلي لأي فريق عدا العملاق الكتالوني، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقال مارسيلو في هذا الشأن: "نيمار لاعب لا يمكن توقعه، فعندما يتوقع المدافع شيئا ما سيفعله نيمار، فإنه يقوم بالعكس تمامًا، من المستحيل الدفاع أمامه".
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مدحت شلبي يكشف عن الجوائز المالية لـ«كان 2019»

أعلن الإعلامي مدحت شلبي، عن قيمة العوائد المالية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر، وتوج بها منتخب الجزائر على حساب السنغال بهدف نظيف سجله بغداد بونجاح. وقال شلبي عبر برنامجه مساء الأنوار الذي يذاع عبر قناة نايل سبورت، إن منتخب الجزائر سيحصل على أربعة ونصف مليون دولار. وواصل: "المنتخبات التي خرجت من دور الستة عشر ومنهم منتخب مصر سيحصلوا على670 ألف دولار، والمنتخبات التي ودعت البطولة من دور ربع النهائي حصدوا 800 ألف دولار، المنتخبات التي صعدت لنصف النهائي 2 مليون دولار، بينما حصد منتخب السنغال 2 مليون ونصف دولار".
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إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية

فاز إسماعيل بن ناصر، لاعب خط وسط نجم منتخب الجزائر، بجائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا 2019، بعدما ساهم في فوز منتخب بلاده بالبطولة، وتوج رايس مبولحي حارس مرمى الجزائر بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في كاس أمم أفريقيا 2019. وتوج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.
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بغداد بونجاح يفتتح التسجيل للجزائر في نهائي الكان

سجل الجزائري بغداد بونجاح مهاجم منتخب ثعالب الصحراء هدف التقدم على السنغال في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، واحتاجت الجزائر إلى دقيقة و19 ثانية فقط ليقص بونجاح شريط أهداف المباراة. واستقبل بونجاح الكرة أمام منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من يوسف بن ناصر لاعب خط الوسط، ثم تقدم مهاجم الجزائر وسدد الكرة، ارتطمت بقدم ساليف ساني مدافع السنغال وخدعت ألفريد جوميس حارس مرماه، لتسكن شباكه معلنة عن هدف مبكر للغاية.
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بلماضي يوضح حقيقة الإساءة للجماهير المصرية

أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، على أنه يكن كل الاحترام والتقدير للجماهير المصرية وسعيد بالتواجد هنا على هامش بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، وتواصل الموقع الرسمي لبطولة كأس أمم إفريقيا مع مسئولين ببعثة الجزائر لتوضيح موقف بلماضي بشأن تصريحاته في المؤتمر التقديمي لمباراة السنغال، وأكدوا أن الرجل لم يقصد أي إساءة وقال ردا على التفسيرات الخاطئة لتصريحه: "ما أقصده هو أن كل فرد حر، من يريد تشجيعنا فمرحبا به، ومن لا يريد فهذا حقه ولا يمكن أي أحد أن يجبر الآخر على فعل أي شيء".
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