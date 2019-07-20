صحف الجزائر تحتفل بإنجاز «محاربي الصحراء»

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص

الجزائر

احتفلت الصحف الجزائرية بمنتخب بلادها بعدما توج «محاربو الصحراء»، بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية. سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة. البداية كانت مع صحيفة «الشروق»، التي احتفلت بالفوز بالكان وعنونت «محاربو الصحراء أسيادًا لإفريقيا»، وقالت: «قميص محاربي الصحراء يترصّع بالنّجمة الثانية».

أما صحيفة «الخبر»، فعنونت: «الخضر أبطال لإفريقيا»، وأشادت الصحيفة بالاستماتة التي أظهرها الفريق الجزائري في مواجهة منافس صعب. وعنونت صحيفة «المشوار السياسي»: «بعد فوزهم على السنغال في نهائي الكان.. الخضر يتربعون على عرش إفريقيا». وكتبت صحيفة «النهار»:

أما صحيفة «الخبر»، فعنونت: «الخضر أبطال لإفريقيا»، وأشادت الصحيفة بالاستماتة التي أظهرها الفريق الجزائري في مواجهة منافس صعب.



وعنونت صحيفة «المشوار السياسي»: «بعد فوزهم على السنغال في نهائي الكان.. الخضر يتربعون على عرش إفريقيا».



وكتبت صحيفة «النهار»: «الخضر يتوجون بكأس إفريقيا للمرة الثانية في التاريخ»، موضحة أن الفوز بالبطولة جاء بعد مدة طويلة جاوزت الـ29 عامًا.



أما صحيفة الهداف فعنونت: «الكحلوشة من نصيب الجزائر»، حيث يطلق الجزائريون على كأس الأمم اسم (الكحلوشة)، وأشادت الصحيفة بالوجود الجماهيري الجزائري والتنظيم المحكم من قبل رجال الأمن المصري.



بينما كتبت صحيفة «الشباك»: «الخضر يهدون الجزائر النجمة الثانية».

