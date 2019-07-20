رياضة

إجابة صادمة من زيدان عن ضم نجم مانشستر يونايتد

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، جاهزية فريقه لخوض أول مباراة ودية هذا الصيف، ضد بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، فجر غد الأحد. وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بايرن ميونيخ: "شكرا لكم جميعًا على رسائل الدعم عقب وفاة أخي، خاصة من القريبين مني". وأضاف مدرب ريال مدريد: "أشعر بأننا عملنا بشكل جيد للغاية، وأتينا إلى هنا من أجل ذلك، وأهنئ كل اللاعبين على ما قدموه في الأيام الماضية، ونحن الآن مستعدون للعب 3 مباريات، نحتاج إليها بالفعل، وهذه هي المرة الأولى التي سنلعب فيها في هيوستن".
وفي ما يخص اليابانى الشاب تاكيفوسا كوبو، قال مدرب ريال مدريد: "لقد تابعته بشكل جيد، وهو لاعب ذو كفاءة، ويستوعب الضغط في التدريبات جيدا، ويبدو أنه سيكون معنا لفترة طويلة، ولا أستطيع أن أقول إنه سيلعب غدًا، وسنرى كيف يمكننا استخدام كل لاعب". وبسؤاله عن مواطنه بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، أجاب زيدان:
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نيجيريا تحصد البرونزية‎ (3)

هداف أمم إفريقيا 2019 يعلن الاعتزال الدولي

بعد ساعات من تتويجه بجائزة هداف كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي اختتمت أمس الجمعة، قرر أوديون إيجالو، مهاجم المنتخب النيجيري، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده. وجاء ذلك بعدما نشر إيجالو نجم نادي شانغهاي شينهوا الصيني، بيانًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فجر اليوم السبت، أعلن فيه أنه بعد التشاور مع عائلته اتخذ القرار الذي وصفه بالصعب، كما توجه إيجالو بالشكر لكل من منحه الفرصة للعب بقميص المنتخب النيجيري على مدى السنوات الماضية، والجماهير التي ساندت الفريق.
نيمار

مارسيلو يخون هازارد: نيمار يملك جودة أعلى

يبدو أن النجم البرازيلي مارسيلو متفتح لفكرة انضمام مواطنه نيمار إلى صفوف ريال مدريد، وذلك في ظل رغبة نيمار في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي. وعلى الرغم من انتشار الكثير من التقارير التي تفيد برغبة نيمار في الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء تجاه برشلونة، فإن الفريق الفرنسي يرحب بفكرة بيع نجمه البرازيلي لأي فريق عدا العملاق الكتالوني، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقال مارسيلو في هذا الشأن: "نيمار لاعب لا يمكن توقعه، فعندما يتوقع المدافع شيئا ما سيفعله نيمار، فإنه يقوم بالعكس تمامًا، من المستحيل الدفاع أمامه".
ديبالا (2)

باولو ديبالا يرفض الرحيل إلى البريميرليج

تلقى نادي مانشستر يونايتد ردا حاسما من جانب الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، بشأن الانتقال إلى صفوف الشياطين الحمر في الموسم المقبل. ووفقا لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد تواصل مع ديبالا في الأيام الماضية، لإقناعه باللعب في أولد ترافورد خلال الموسم المقبل، وأشارت إلى أن ديبالا رد على مسؤولي الشياطين الحمر بأنه يريد البقاء مع يوفنتوس وإثبات قدراته مجددا، رفقة السيدة العجوز، بعد أن قدم موسما مخيبا تحت قيادة ماسيمليانو أليجري، ولكنه يراهن على العودة إلى طريق التألق مع المدرب الجديد، ماوريسيو ساري.
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بوجبا‎

لاعب اليونايتد مستعد لسرقة هاتف بوجبا لكي يبقى

كشف أندرياس بيريرا، لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رغبته في بقاء زميله الفرنسي بول بوجبا، بالفريق في الفترة المقبلة، أمام التكهنات التي تشير لرحيله عن أولد ترافورد خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وارتبط بول بوجبا برحيل محتمل عن مانشستر يونايتد، في ظل رغبة العملاقين يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني في التعاقد معه، علمًا بأن بوجبا سبق أن صرح بأنه يطمح لخوض تحدٍ جديد في الموسم المقبل خارج قلعة "أولد ترافورد"، مما فتح باب التكهنات أمام رحيله هذا الصيف.
توتنهام‎

5 معلومات لا تفوتك عن كأس الأبطال الدولية

يتنافس أكبر الأندية العالمية في بطولة كأس الأبطال الدولية هذا الصيف من جديد، وذلك ضمن الجولات التي تقوم بها الأندية حول العالم ضمن الفترة الإعدادية لبداية الموسم الجديد. وتتضمن البطولة العديد من المواجهات بـ12 من أكبر الأندية العالمية في صورة ودية، وتقام مباريات تلك البطولة في 6 دول في جميع أنحاء العالم، وهي الصين والولايات المتحدة وويلز وإنجلترا وسنغافورة والسويد، وستقام المباريات على 16 ملعبًا، وتوج توتنهام الإنجليزي باللقب العام الماضي بعد تحقيقه انتصارين وتعادلا وحيدا، ليتساوى في النقاط مع كل من إنتر وبروسيا دورتموند.
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ريال مدريد يعلن سبب غياب «زيدان» عن التدريبات

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان عبر الموقع الرسمي سبب مغادرة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي معسكر الفريق في كندا، بعد أن تفاجأ اللاعبون وأفراد الجهاز الفني بمغادرة الفرنسي أمس الجمعة للمعسكر، وأكد مسؤولو الملكي أن رحيل زيزو لأسباب شخصية وسيعود مرة أخرى إلى إسبانيا. وأشار الموقع الرسمي لريال مدريد منذ قليل، أن لاعبي الفريق قد وقفوا دقيقة صمت قبل بداية المران الجماعي بسبب وفاة شقيق زيدان ويدعى فريد الدين، وأن المدرب الفرنسي سيعود للمعسكر عقب الانتهاء من مراسم الوفاة.
بوجبا

سولسكاير يفتح النار على الإعلام بسبب بوجبا

قلل أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، من أهمية التكهنات حول رغبة بول بوجبا في مغادرة النادي، وقال إن وسائل الإعلام لديها أجندة ضد اللاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم. وأبلغ وكيل أعمال بوجبا صحيفة تايمز أخيرا بأن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما ينوي الرحيل عن يونايتد، بينما قال اللاعب نفسه في طوكيو الشهر الماضي إنه يعتقد أن الوقت حان من أجل تحد جديد في مكان آخر. وذكرت تقارير أن يوفنتوس وريال مدريد يرغبان في ضم بوجبا ولاحقت التكهنات يونايتد في رحلته لأستراليا استعدادا للموسم الجديد، حيث يواجه بيرث جلوري يوم السبت وديا.
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