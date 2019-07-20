إجابة صادمة من زيدان عن ضم نجم مانشستر يونايتد

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص

زين الدين زيدان

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، جاهزية فريقه لخوض أول مباراة ودية هذا الصيف، ضد بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، فجر غد الأحد. وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بايرن ميونيخ: "شكرا لكم جميعًا على رسائل الدعم عقب وفاة أخي، خاصة من القريبين مني". وأضاف مدرب ريال مدريد: "أشعر بأننا عملنا بشكل جيد للغاية، وأتينا إلى هنا من أجل ذلك، وأهنئ كل اللاعبين على ما قدموه في الأيام الماضية، ونحن الآن مستعدون للعب 3 مباريات، نحتاج إليها بالفعل، وهذه هي المرة الأولى التي سنلعب فيها في هيوستن".

وفي ما يخص اليابانى الشاب تاكيفوسا كوبو، قال مدرب ريال مدريد: "لقد تابعته بشكل جيد، وهو لاعب ذو كفاءة، ويستوعب الضغط في التدريبات جيدا، ويبدو أنه سيكون معنا لفترة طويلة، ولا أستطيع أن أقول إنه سيلعب غدًا، وسنرى كيف يمكننا استخدام كل لاعب". وبسؤاله عن مواطنه بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، أجاب زيدان:

وفي ما يخص اليابانى الشاب تاكيفوسا كوبو، قال مدرب ريال مدريد: "لقد تابعته بشكل جيد، وهو لاعب ذو كفاءة، ويستوعب الضغط في التدريبات جيدا، ويبدو أنه سيكون معنا لفترة طويلة، ولا أستطيع أن أقول إنه سيلعب غدًا، وسنرى كيف يمكننا استخدام كل لاعب".



وبسؤاله عن مواطنه بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، أجاب زيدان: "أنا دائما أقول نفس الإجابة، سأبدو سخيفًا، لكن النادي يعلم ما يريده، والوقت أمامنا، واليوم نركز فقط على المباريات، وسنرى ما سيحدث".



بول بوجبا يعد في مقدمة طلبات زين الدين زيدان، لإعادة بناء الفريق الملكي، ويشترط نادي مانشستر يونايتد الحصول على 150 مليون جنيه إسترليني على الأقل، من أجل السماح لبوجبا بمغادرة قلعة "أولد ترافورد".

