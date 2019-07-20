الانقسام يشل خطوات ترامب نحو المحادثات مع إيران

لا تزال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاجزة عن إيجاد صيغة توافقية بين أعضائها ومسؤوليها المؤثرين من أجل البدء في محادثات مع الجانب الإيراني
يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطرق كل الأبواب الدبلوماسية والسياسية مع إيران، قبل اتخاذ أي قرار قد يؤدي إلى صدام عسكري في الخليج العربي، وذلك على الرغم من تصاعد التوترات خلال الأيام القليلة الماضية، في أعقاب احتجاز إيران عددا من الناقلات.
التعامل السياسي والدبلوماسي كان أيضًا أزمة كبيرة بالنسبة للرئيس الأمريكي، لا سيما أنه لم يكن هناك موقف ثابت أو موحد من جانب إدارة ترامب بشأن كيفية التعامل السياسي والدبلوماسي مع طهران، خاصة في ظل التصعيد الذي لا يتوقف بمضيق هرمز.
ورأت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن أحدث علامات عدم الاستقرار السياسي في تعامل واشنطن مع ملف إيران، هو اعتراف ترامب، أمس الجمعة، بأنه سمح للسيناتور راند بول بالتحدث مع المسؤولين الإيرانيين، وذلك بعد أن أنكر معرفته بالأمر كله قبل يوم واحد فقط.
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ورأت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن أحدث علامات عدم الاستقرار السياسي في تعامل واشنطن مع ملف إيران، هو اعتراف ترامب، أمس الجمعة، بأنه سمح للسيناتور راند بول بالتحدث مع المسؤولين الإيرانيين، وذلك بعد أن أنكر معرفته بالأمر كله قبل يوم واحد فقط.
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وعلى الرغم من تفضيل ترامب الحل السياسي والدبلوماسي مع إيران، فإنه قلل من أهمية التواصل معها، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الأحداث بمضيق هرمز خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال ترامب: "سألني راند عما إذا كان يمكن أن يشارك في محادثات إيران، وقلت نعم".
راند بول، هو سيناتور جمهوري معروف بآرائه الرافضة لدخول الولايات المتحدة اشتباكات وصراعات في الخارج، يرى أنه يجب إيجاد حلول جذرية للتعامل مع الأزمة الإيرانية دون اللجوء إلى الصراعات العسكرية.
وأكدت الشبكة الأمريكية أن اعتراف الرئيس ترامب بأنه سمح لبول بالتواصل مع طهران، يعد أحدث إشارة إلى أنه مهتم بالمحادثات، خاصة بعد أن كشف في الأسابيع الأخيرة، عن تلقيه اتصالات من إيران، وتأكيده أنه قد يكون "أفضل صديق" لطهران، فضلًا عن إعلان استعداده للمفاوضات دون شروط مسبقة.
وعلى الرغم من هذا التوجه الواضح، فإن هناك علامات على الانقسام داخل الإدارة الأمريكية حول ما إذا كانت ستقدم مبادرات إلى طهران من عدمه، لا سيما في ظل التوترات الحالية.
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وبعث مسؤولون أمريكيون إشارات متضاربة حول الأمر، حيث قال البعض لشبكة "سي إن إن" إن مبادرة بول لا تعني أن الرئيس لن يكون متشددًا تجاه إيران في الفترة المقبلة، فيما استبعد مسؤولون آخرون في الإدارة فكرة الانخراط مع كبير الممثلين الدبلوماسيين في إيران، وزير الخارجية جواد ظريف، في محادثات رسمية للخروج من الأزمة.
وحسب الشبكة الأمريكية، قلل بعض المسؤولين في إدارة ترامب من أهمية جواد ظريف وتأثيره على النهج السياسي في إيران، مقترحين أن تواصل واشنطن دراسة مقترحات بشأن معاقبة وزير الخارجية الإيراني، الذي كان على رأس قائمة المسؤولين الذين ترغب إدارة ترامب في معاقبتهم من إيران.
ومن جهة إيران، فإن هناك سعيا رئيسيا نحو المحادثات التي قد تحمل نهاية العقوبات الاقتصادية القاسية ضد البلاد، وهو ما دفع ظريف للإعلان عن مبادرة تشمل استعداد طهران لقبول عمليات التفتيش النووي الدائمة مقابل رفع للعقوبات الأمريكية.
وقال ظريف: "إذا أراد ترامب المزيد من القيود بشأن الاتفاق النووي دون تحديد لأهدافه، فيمكننا التصديق على البروتوكول الإضافي ويمكنه رفع العقوبات التي حددها"، في إشارة إلى إضافة بروتوكول يوسع عمليات التفتيش إلى الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في عام 2015
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ورفض العديد من كبار مسؤولي إدارة ترامب فكرة المحادثات، وعلى وجه التحديد المفاوضات مع ظريف، الذين يرونه مجرد أداة يستغلها نظام الملالي لتنفيذ سياساته.