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الانقسام يشل خطوات ترامب نحو المحادثات مع إيران

لا تزال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاجزة عن إيجاد صيغة توافقية بين أعضائها ومسؤوليها المؤثرين من أجل البدء في محادثات مع الجانب الإيراني
تحرير:محمود نبيل ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص
ترامب
ترامب
يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطرق كل الأبواب الدبلوماسية والسياسية مع إيران، قبل اتخاذ أي قرار قد يؤدي إلى صدام عسكري في الخليج العربي، وذلك على الرغم من تصاعد التوترات خلال الأيام القليلة الماضية، في أعقاب احتجاز إيران عددا من الناقلات. التعامل السياسي والدبلوماسي كان أيضًا أزمة كبيرة بالنسبة للرئيس الأمريكي، لا سيما أنه لم يكن هناك موقف ثابت أو موحد من جانب إدارة ترامب بشأن كيفية التعامل السياسي والدبلوماسي مع طهران، خاصة في ظل التصعيد الذي لا يتوقف بمضيق هرمز.
ورأت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن أحدث علامات عدم الاستقرار السياسي في تعامل واشنطن مع ملف إيران، هو اعتراف ترامب، أمس الجمعة، بأنه سمح للسيناتور راند بول بالتحدث مع المسؤولين الإيرانيين، وذلك بعد أن أنكر معرفته بالأمر كله قبل يوم واحد فقط. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع
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سجن (2)

سجن متعاقد بوكالة الأمن القومي الأمريكية «سرق بيانات سرية»

قضت محكمة أمريكية، الجمعة، بمعاقبة متعاقد سابق بوكالة الأمن القومي بالسجن لمدة 9 سنوات؛ لسرقته كميات ضخمة من المواد السرية من وكالات المخابرات الأمريكية على مدى أكثر من عقدين من الزمان، رغم أن المسؤولين لم يعثروا على دليل على مشاركته هذه البيانات مع أحد. وحسب بيان لوزارة العدل الأمريكية، فإن ريتشارد بينيت قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في بالتيمور?? ??بولاية ماريلاند قرر أيضا إخضاع هارولد مارتن، 54 عاما، للرقابة لمدة 3 سنوات بعد انقضاء فترة العقوبة لإقراره بأنه مذنب في الاحتفاظ?? ??المتعمد بمعلومات عن الدفاع الوطني.
الرئيس البيروفي الأسبق اليخاندور توليدو

الإبقاء على الرئيس البيروفي الأسبق رهن الاحتجاز في أمريكا

قررت السلطات الأمريكية الإبقاء على الرئيس البيروفي الأسبق اليخاندور توليدو رهن الاحتجاز بينما تطالب ليما بتسلمه، حسبما قالت وكالة الأنباء المحلية "أندينا" وصحيفة "ال كوميرسيو" اليومية في بيرو. ورفضت محكمة في مدينة سان فرانسيسكو يوم الجمعة الإفراج بكفالة عن توليدو 73 عاما، الذي ترغب بيرو في تسلمه من الولايات المتحدة لاتهامه بالفساد. وقبل القاضي توماس هيكسون مرافعة الادعاء العام بأن هناك إمكانية كبيرة لهروب توليدو بعدما عثر مكتب التحقيقات الاتحادي على حقيبة تحتوي على 40 ألف دولار داخل منزله، بحسب "د ب أ".
ناقلة نفط - أرشيفية

أول تعليق أمريكي على احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، مساء الجمعة، إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير عن احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية وسوف تعمل مع حلفائها وشركائها للتصدي لإيران، بحسب "رويترز". وأعلنت الحكومة البريطانية، أن لجنة الطوارئ في الحكومة تجتمع، لمناقشة احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز. من جهتها، أكدت الشركة المشغلة لناقلة النفط البريطانية المحتجزة أنها لم تعد قادرة على التواصل مع الناقلة وهي متوجهة نحو المياه الإيرانية، بحسب "سكاي نيوز عربي".
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بومبيو: ترامب مستعد لعقد اجتماعات مع إيران دون شروط

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لعقد اجتماعات مع إيران من دون شروط مسبقة. وفي 23 يونيو الماضي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رغبته في إجراء حوار مع مسؤولين إيرانيين دون فرض شروط مسبقة. وقال الرئيس الأمريكي، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، إنني لا أسعى لشن حربا وإن حدث ذلك سيكون دمارا لم يحدث من قبل ولكنني لا أسعى أن يحدث ذلك ولكن لا يمكنك أيضا أن تملك سلاحا نوويا.
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وزير-الخارجية-الإيراني-محمد-جواد-ظريف

إيران تواجه التوترات بعرض دبلوماسي للولايات المتحدة

لا تزال تعول إيران بشكل رئيسي على الجهود الدبلوماسية لحفظ ما تبقى من الاتفاق النووي، الذي بدا أنه غير مُقنع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي فضل الانسحاب منه خلال مايو من العام الماضي، مطالبًا بالبدء في جولة جديدة من المفاوضات مع طهران. إيران التي راهنت على التمسك الأوروبي بالاتفاق النووي على مدى ما يزيد على عام كامل، وجدت أن هناك ضرورة للسعي وراء تقديم ما يمكن أن يكون عامل جذب للولايات المتحدة، من أجل البدء في مفاوضات جديدة دون وضع شروط مسبقة تتعلق بسياسات طهران الخارجية.
الصين

هل تتخلى الصين عن إيران بالمشاركة في تحالف ترامب؟

لم تعد الصين قادرة على البقاء صامتة تجاه التوترات التي تعيشها منطقة الخليج ومضيق هرمز، على خلفية التهديدات التي تواجهها ناقلات النفط والتجارة العالمية خلال العبور من الممر الملاحي الهام، والذي بات جزءًا أصيلًا من الأزمات السياسية بين الولايات المتحدة وإيران. الصين باعتبارها واحدة من القوى السياسية والاقتصادية الداعمة لإيران، فضلت الصمت إزاء التوترات المتصاعدة في تلك المنطقة، وذلك على الرغم من اعتمادها بشكل رئيسي على المواد النفطية التي تُنقل عبر المضيق، بالإضافة إلى أهميته البالغة كوسيلة لنقل تجارتها العالمية.
روحان

التهدئة الإيرانية.. مناورة سياسية لكسب الوقت

تتأرجح إيران بين التهديد والتهدئة في مواقف تحمل الكثير من التناقض في محاولات للخروج من الأزمة المتصاعدة مع واشنطن بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مايو 2018، الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران. "نؤمن دائما بالمحادثات إذا رفعوا العقوبات وأنهوا الضغوط الاقتصادية المفروضة وعادوا إلى الاتفاق، فنحن مستعدون لإجراء محادثات مع أمريكا اليوم والآن وفي أي مكان"، فبهذه الكلمات عادت إيران إلى لغة التهدئة على لسان رئيسها حسن روحاني.
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هل تستعد بريطانيا للحرب بإرسال مدمرتها لإيران؟

دخلت بريطانيا بشكل واضح، خط المواجهة ضد إيران في الساعات القليلة الماضية، وتحديدا في أعقاب محاولة بعض الزوارق التابعة لطهران اعتراض إحدى ناقلات النفط العملاقة التابعة للمملكة المتحدة، ما كاد يسفر عن مواجهة عسكرية بحرية. المواجهة التي انتهت بتحذيرات شفَهية من جانب بريطانيا إلى الزوارق الإيرانية، كشفت عن احتمالات سياسية وعسكرية لمواجهة مباشرة بين القوات البريطاية ونظيراتها التابعة لطهران في مضيق هرمز، وهو الأمر الذي كان مسيطرا على الحكومة البريطانية خلال الساعات الماضية.
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