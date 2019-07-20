الانقسام يشل خطوات ترامب نحو المحادثات مع إيران

لا تزال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاجزة عن إيجاد صيغة توافقية بين أعضائها ومسؤوليها المؤثرين من أجل البدء في محادثات مع الجانب الإيراني

تحرير:محمود نبيل ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

ترامب

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطرق كل الأبواب الدبلوماسية والسياسية مع إيران، قبل اتخاذ أي قرار قد يؤدي إلى صدام عسكري في الخليج العربي، وذلك على الرغم من تصاعد التوترات خلال الأيام القليلة الماضية، في أعقاب احتجاز إيران عددا من الناقلات. التعامل السياسي والدبلوماسي كان أيضًا أزمة كبيرة بالنسبة للرئيس الأمريكي، لا سيما أنه لم يكن هناك موقف ثابت أو موحد من جانب إدارة ترامب بشأن كيفية التعامل السياسي والدبلوماسي مع طهران، خاصة في ظل التصعيد الذي لا يتوقف بمضيق هرمز.

ورأت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن أحدث علامات عدم الاستقرار السياسي في تعامل واشنطن مع ملف إيران، هو اعتراف ترامب، أمس الجمعة، بأنه سمح للسيناتور راند بول بالتحدث مع المسؤولين الإيرانيين، وذلك بعد أن أنكر معرفته بالأمر كله قبل يوم واحد فقط. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع