هازارد يبحث عن إبهار جماهير ريال مدريد

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

إيدين هازارد

يتطلع النجم البلجيكي إيدين هازارد لخوض أول مباراة له بقميص ريال مدريد، خلال الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وعن ذلك قال هازارد حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إنها فقط مباراة ودية قادمة، ولكنها أول مباراة لي مع ريال مدريد، وبالطبع أرغب في إبهار الجميع من زملائي والمدرب والجماهير، سأحاول تقديم أفضل ما لدي، سأحاول اللعب بحرية، في بعض الأحيان يكون تطبيق ذلك في كرة القدم، ولكني من نوعية اللاعبين إذا لم أتمكن من اللعب بحرية، أظهر حينها بصورة سيئة للغاية".

وأضاف هازارد: "أحب اللعب في مركز الجناح الأيمن ومن ثم الانتقال إلى اليسار وفي بعض الأحيان أتمركز في المنتصف، الأمر يأتي بالغريزة، هذه هي كرة القدم بالنسبة لي، لا أفكر في كل خطوة بعناية، حيث أتخذ قراري في ثانية واحدة". وواصل النجم البلجيكي: "عندما تلعب في صفوف ريال مدريد، فعليك تحقيق الانتصارات كل عام،

وأضاف هازارد: "أحب اللعب في مركز الجناح الأيمن ومن ثم الانتقال إلى اليسار وفي بعض الأحيان أتمركز في المنتصف، الأمر يأتي بالغريزة، هذه هي كرة القدم بالنسبة لي، لا أفكر في كل خطوة بعناية، حيث أتخذ قراري في ثانية واحدة".



وواصل النجم البلجيكي: "عندما تلعب في صفوف ريال مدريد، فعليك تحقيق الانتصارات كل عام، وإذا لم تتوج في موسم بدوري أبطال أوروبا، تشعر الجماهير بالغضب الشديد، وهذا أمر طبيعي في مثل هذا النادي، فأنت بحاجة إلى الفوز دائمًا، وهذا سبب وجودي هنا".



وتابع هازارد: "كيف يمكن لي أن أسهم؟ ذهبت إلى تشيلسي منذ 7 أعوام كطفل، وأتمتع الآن بالنضج، حيث خضت أكثر من 500 مباراة، والآن أبلغ من العمر 28 عامًا، ولا أزال صغيرًا، الدوري الإسباني مختلف عن الإنجليزي، ولكن مع الخبرة، سأتأقلم بسرعة".

