رياضة

«رحيل بيل والصفقات الجديدة».. زيدان يتحدث

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص
بيل
بيل
تغنى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بالوافد الجديد للملكي، الدولي البلجيكي إيدين هازارد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة الودية، أمام بايرن ميونخ بطل ألمانيا. وقال مدرب ريال مدريد: "لقد كان بحاجة إلى ناد مثل ريال مدريد، وهذا الفريق به شيء مميز يعرفه اللاعبون، وأنا كنت في عمر الـ29 عاما وتطورت وقضيت وقتا رائعًا، وهازارد يمر بنفس الشيء، وأعتقد أنه يمكنه التحسن، وسيساعدنا بتسجيل الأهداف وصناعة الفارق، وأظهر ذلك خلال مسيرته، والآن أصبح معنا وسنستفيد منه".
وعن جاريث بيل، أوضح: "هو لا يمثل مشكلة، ولدينا عقد معه، ولم يتغير أي شيء مع اللاعب منذ يونيو الماضي حتى الآن على الإطلاق، ويجب أن نحترم الجميع، والنادي يعرف ما يريده وحتى اليوم الأخير من السوق يمكن أن تحدث تغييرات على الفريق بضم ورحيل البعض، والعمل مع جميع اللاعبين الموجودين هنا أمر صعب، لكن في الحقيقة
اقرأ المزيد
سيرجيو -راموس‎

نيمار: سيرجيو راموس أصعب مدافع واجهته

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار لم ينسَ مواجهاته العديدة السابقة أمام قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، عندما كان لاعبًا في صفوف برشلونة، وحتى مع فريق الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي، عندما تواجها في الموسم قبل الماضي في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يرى بأن راموس هو أصعب مدافع واجهه طوال مسيرته الاحترافية، وربما يتجدد الصراع بينهما من جديد في حال تمكن النجم البرازيلي من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان تجاه برشلونة من جديد، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
نيجيريا تحصد البرونزية‎ (3)

هداف أمم إفريقيا 2019 يعلن الاعتزال الدولي

بعد ساعات من تتويجه بجائزة هداف كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي اختتمت أمس الجمعة، قرر أوديون إيجالو، مهاجم المنتخب النيجيري، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده. وجاء ذلك بعدما نشر إيجالو نجم نادي شانغهاي شينهوا الصيني، بيانًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فجر اليوم السبت، أعلن فيه أنه بعد التشاور مع عائلته اتخذ القرار الذي وصفه بالصعب، كما توجه إيجالو بالشكر لكل من منحه الفرصة للعب بقميص المنتخب النيجيري على مدى السنوات الماضية، والجماهير التي ساندت الفريق.
نيمار

مارسيلو يخون هازارد: نيمار يملك جودة أعلى

يبدو أن النجم البرازيلي مارسيلو متفتح لفكرة انضمام مواطنه نيمار إلى صفوف ريال مدريد، وذلك في ظل رغبة نيمار في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي. وعلى الرغم من انتشار الكثير من التقارير التي تفيد برغبة نيمار في الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء تجاه برشلونة، فإن الفريق الفرنسي يرحب بفكرة بيع نجمه البرازيلي لأي فريق عدا العملاق الكتالوني، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقال مارسيلو في هذا الشأن: "نيمار لاعب لا يمكن توقعه، فعندما يتوقع المدافع شيئا ما سيفعله نيمار، فإنه يقوم بالعكس تمامًا، من المستحيل الدفاع أمامه".
اقرأ المزيد من الأخبار
زيدان

إجابة صادمة من زيدان عن ضم نجم مانشستر يونايتد

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، جاهزية فريقه لخوض أول مباراة ودية هذا الصيف، ضد بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، فجر غد الأحد. وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بايرن ميونيخ: "شكرا لكم جميعًا على رسائل الدعم عقب وفاة أخي، خاصة من القريبين مني". وأضاف مدرب ريال مدريد: "أشعر بأننا عملنا بشكل جيد للغاية، وأتينا إلى هنا من أجل ذلك، وأهنئ كل اللاعبين على ما قدموه في الأيام الماضية، ونحن الآن مستعدون للعب 3 مباريات، نحتاج إليها بالفعل، وهذه هي المرة الأولى التي سنلعب فيها في هيوستن".
هازارد-ريال-مدريد

هازارد يرغب في ارتداء رقم أساطير الـNBA مع الريال

يبدو أن مساعي النجم البلجيكي إيدين هازارد، لارتداء القميص رقم 10 مع ريال مدريد، باءت بالفشل، نظرا لارتداء النجم الكرواتي لوكا موديريتش ذلك الرقم، ليبدأ هازارد في البحث عن ارتداء القميص رقم 23، وهو الرقم الذي سبق أن ارتداه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام مع الفريق الملكي، إلا أن هازارد عاشق كرة السلة، يرغب في ارتداء ذلك الرقم، الذي كان يرتديه أسطورة كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان رفقة شيكاغو بولز، كما يرتديه النجم الأمريكي الآخر ليبرون جيمس رفقة لوس أنجليس ليكرز، وسابقا مع كليفلاند كافاليرز.
زين-الدين-زيدان-1

ريال مدريد يعلن سبب غياب «زيدان» عن التدريبات

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان عبر الموقع الرسمي سبب مغادرة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي معسكر الفريق في كندا، بعد أن تفاجأ اللاعبون وأفراد الجهاز الفني بمغادرة الفرنسي أمس الجمعة للمعسكر، وأكد مسؤولو الملكي أن رحيل زيزو لأسباب شخصية وسيعود مرة أخرى إلى إسبانيا. وأشار الموقع الرسمي لريال مدريد منذ قليل، أن لاعبي الفريق قد وقفوا دقيقة صمت قبل بداية المران الجماعي بسبب وفاة شقيق زيدان ويدعى فريد الدين، وأن المدرب الفرنسي سيعود للمعسكر عقب الانتهاء من مراسم الوفاة.
Paul-Pogba-بول-بوجبا (4)

رايولا: مانشستر يونايتد يعرف رغبة بوجبا في الرحيل

مع ارتباط اسم النجم الفرنسي بول بوجبا بالانتقال إلى أي من يوفنتوس وريال مدريد هذا الصيف، خرج وكيل أعماله مينو رايولا ليؤكد للجميع في نادي مانشستر يونايتد أن بوجبا يرغب بشدة في الرحيل، ويأتي ذلك بعدما صرح بوجبا الشهر الماضي بأنه يبحث عن خوض تحد جديد، ليترك بالتالي مهمة العمل وراء الكواليس لرايولا الذي رفع عنه الإيقاف وبات بإمكانه العمل من جديد هذا الصيف، وقال رايولا في هذا الشأن: "كل شخص في النادي من المدرب حتى المالك، يعرف أن رغبة بوجبا هي الرحيل".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org