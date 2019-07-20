«رحيل بيل والصفقات الجديدة».. زيدان يتحدث

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

بيل

تغنى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بالوافد الجديد للملكي، الدولي البلجيكي إيدين هازارد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة الودية، أمام بايرن ميونخ بطل ألمانيا. وقال مدرب ريال مدريد: "لقد كان بحاجة إلى ناد مثل ريال مدريد، وهذا الفريق به شيء مميز يعرفه اللاعبون، وأنا كنت في عمر الـ29 عاما وتطورت وقضيت وقتا رائعًا، وهازارد يمر بنفس الشيء، وأعتقد أنه يمكنه التحسن، وسيساعدنا بتسجيل الأهداف وصناعة الفارق، وأظهر ذلك خلال مسيرته، والآن أصبح معنا وسنستفيد منه".

وعن جاريث بيل، أوضح: "هو لا يمثل مشكلة، ولدينا عقد معه، ولم يتغير أي شيء مع اللاعب منذ يونيو الماضي حتى الآن على الإطلاق، ويجب أن نحترم الجميع، والنادي يعرف ما يريده وحتى اليوم الأخير من السوق يمكن أن تحدث تغييرات على الفريق بضم ورحيل البعض، والعمل مع جميع اللاعبين الموجودين هنا أمر صعب، لكن في الحقيقة

وعن جاريث بيل، أوضح: "هو لا يمثل مشكلة، ولدينا عقد معه، ولم يتغير أي شيء مع اللاعب منذ يونيو الماضي حتى الآن على الإطلاق، ويجب أن نحترم الجميع، والنادي يعرف ما يريده وحتى اليوم الأخير من السوق يمكن أن تحدث تغييرات على الفريق بضم ورحيل البعض، والعمل مع جميع اللاعبين الموجودين هنا أمر صعب، لكن في الحقيقة تحدثت معهم لأنني أحب أن أكون واضحًا".



وفيما يخص الثنائي خاميس رودريجيز وأشرف حكيمي، قال: "رودريجيز هو لاعب في الريال، وسنرى ما سيحدث معه، حاليًا هو يقضي العطلة، ولا يمكن قول أي شيء آخر، وحكيمي لا يزال لديه عام آخر في عقد إعارته لبوروسيا دورتموند، وهو أمر جيد بالنسبة له".



كما تحدث عن الصفقات الجديدة، قائلا: "أنا سعيد بالصفقات الجديدة ولست متفاجئا من الطريقة التي يتصرف بها هؤلاء اللاعبون، فهم يريدون فعل الأشياء بشكل جيد وهم مميزون للغاية".

