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صحف السعودية: المملكة توافق على استقبال قوات أمريكية

الصحف أشارت إلى مواصلة إيران التصعيد أمس، إذ احتجزت ناقلة نفط بريطانية وأوقفت أخرى لساعات، ردا على احتجاز ناقلتها «غريس 1» في جبل طارق في 4 من الشهر الجاري
تحرير:وفاء بسيوني ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
تصدرت موافقة المملكة العربية السعودية على استقبال قواتٍ أمريكية، مانشيتات صحف المملكة، الصادرة صباح اليوم السبت، كما تناولت العديد من الموضوعات الأخرى، حيث استعرضت التصعيد الإيراني وتطورات الأزمة مع واشنطن. في افتتاحيتها كشفت صحيفة "عكاظ" عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، القائد الأعلى للقوات العسكرية، على استقبال المملكة قوات أمريكية؛ لرفع مستوى العمل المشترك للدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها.
وأشارت صحيفة "الجزيرة" إلى أن قرار الملك سلمان يؤكد قوة ومتانة العلاقات السعودية/ الأمريكية بتواصل تعزيز التعاون بين البلدين، كما أنه جزء من التعاون المشترك بين البلدين وأحد أوجه الالتزامات المتبادلة بين البلدين الصديقين، كما أن استقبال المملكة قوات أمريكية يعد استمرارا للتعاون العسكري بين البلدين،
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صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إيران تصعد باحتجاز سفينة بريطانية

لا تزال الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران تتصدر عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت آخر تطورات الأوضاع في كل من الجزائر واليمن، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. صحيفة "البيان" كشفت عن إقدام إيران على احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، في حين نقلت شبكة "سي. إن. إن" عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن اسمه، أن إيران سيطرت بالفعل على ناقلة نفطية ثانية ترفع علم ليبيريا. وقالت بريطانيا إنها تسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات بعد تقارير عن الناقلة وأنها تقيم الوضع، وعقدت لجنة الطوارئ ببريطانيا اجتماعا لبحث ذلك.
رئيس-المجلس-الانتقالي-السوداني-عبد-الفتاح-البرهان

«العسكري السوداني»: لن نسلم البشير للجنائية الدولية

أعلن رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن المجلس لن يسلم الرئيس المعزول عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور، بحسب "روسيا اليوم". وأكد البرهان في تصريحات لـ"بي بي سي"، أنه ستتم محاكمة البشير داخل البلاد لأن القضاء السوداني مؤهل وقادر على ذلك. وكشف البرهان أنه "لم تصدر تعليمات من قادة المجلس بفض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم" في يونيو الماضي، عندما انقضت وحدات مسلحة شبه عسكرية على المعتصمين وقتلت منهم أكثر من 100 شخص.
الملك-سلمان

السعودية توافق على استقبال قوات أمريكية لتأمين المنطقة

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن موافقة المملكة العربية السعودية استقبال قوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك. ونقلت وكالة "واس"، عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية قوله بإنه "انطلاقًا من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أمريكية"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
حج-وعمرة (3)

السعودية تكشف عن عدد القادمين لأداء مناسك الحج

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الجمعة، أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية أمس الخميس بلغ 467 ألفًا و854 حاجًا. وذكرت مديرية الجوزات، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 458 ألفًا و651 حاجًا، فيما وصل عن طريق البر 5 آلاف و215 حاجًا، وعبر البحر 3 آلاف و988 حاجًا. وكانت وزارة الخارجية المصرية، حذرت الراغبين في أداء فريضة الحج، من تأشيرات حج إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، خلال موسم الحج.
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صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إيران تصعد باحتجاز سفينة بريطانية

لا تزال الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران تتصدر عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت آخر تطورات الأوضاع في كل من الجزائر واليمن، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. صحيفة "البيان" كشفت عن إقدام إيران على احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، في حين نقلت شبكة "سي. إن. إن" عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن اسمه، أن إيران سيطرت بالفعل على ناقلة نفطية ثانية ترفع علم ليبيريا. وقالت بريطانيا إنها تسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات بعد تقارير عن الناقلة وأنها تقيم الوضع، وعقدت لجنة الطوارئ ببريطانيا اجتماعا لبحث ذلك.
صحف-سعودية

صحف سعودية: تحذير أوروبي من انهيار الاتفاق النووي

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، التحذير الأوروبي من انهيار الاتفاق النووي، كما تناولت تطورات الأوضاع في اليمن واستعرضت الصحف العديد من الموضوعات التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" في افتتاحيتها تحذيرات فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، أمس، من انهيار الاتفاق، ودعت إلى وقف التصعيد والعودة إلى المفاوضات، ليرد الرئيس الإيراني حسن روحاني بتكرار شروط طهران السابقة للدخول في حوار مع واشنطن.
صحف-سعودية

صحف سعودية: أوروبا تعاقب إيران.. ولا شعارات في الحج

لا تزال الأزمة بين واشنطن وطهران تتصدر عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم الأربعاء، كما تناولت رفض المملكة رفع أي شعارات في الحج واستعرضت أيضا العقوبات الأمريكية على حزب الله وغيرها من القضايا والموضوعات الأخرى. تحت عنوان "تفاهم أمريكي ـ روسي في سوريا لإضعاف إيران ومحاربة القاعدة"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن المفاوضات بين واشنطن وموسكو أسفرت عن "تفاهمات" تسمح للجيش الأمريكي بتوجيه "ضربات جراحية" في سوريا، تستهدف متطرفين قريبين من تنظيم القاعدة، يشكلون خطرا على الأمن القومي الأمريكي، بالتزامن مع قيام روسيا بـ"خطوات هادئة" لتحجيم نفوذ إيران.
صحف-السعودية

صحف سعودية: لا عصيان بالسودان وقبول الحوار بالجزائر

استعرضت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وسلطت الضوء على استمرار التصعيد الإيراني من خلال خرق الاتفاق النووي. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "عكاظ" أنه في إطار تهديد الأمن والسلم العالميين وتحدي المجتمع الدولي، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور، أمس، أن بلاده رفعت مخزون الماء الثقيل أكثر من الحد المسموح به وفق الاتفاق النووي. وقال ذو النور إن الاتفاق النووي يسمح لنا بتخزين ما يصل إلى 130 طناً من الماء الثقيل.
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