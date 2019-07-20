قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل بالقوات المسلحة

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2020. وفيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة فتضم الأطباء البشريين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات الجراحة ( الجراحة العامة، تكميل، مسالك، رمد، أنف وأذن وحنجرة )، وتخصصات الباطنة (باطنة عامة، جلدية وتناسلية، صدرية)، والتخصصات المختلفة (باثولوجي، معامل سموم، طب طبيعي، أشعة تشخيصية، عناية مركزة).

وحول الشروط العامة للقبول: أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة