قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل بالقوات المسلحة
٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع
صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2020. وفيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة فتضم الأطباء البشريين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات الجراحة ( الجراحة العامة، تكميل، مسالك، رمد، أنف وأذن وحنجرة )، وتخصصات الباطنة (باطنة عامة، جلدية وتناسلية، صدرية)، والتخصصات المختلفة (باثولوجي، معامل سموم، طب طبيعي، أشعة تشخيصية، عناية مركزة).
وحول الشروط العامة للقبول: أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة
وحول الشروط العامة للقبول: أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح، وأن يكون لائقا طبيا طبقا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العسكري العام، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والاختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقا لتقييم لجنة الاختبار، وأن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية، مع التأكيد أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة (فترة التكليف)، وأن يلتزم المرشح بارتداء الزي العسكري المعمول به بالقوات المسلحة، ولا يسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط احتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية.
ويشترط أن لا يزيد السن عن 34 سنة في 1 يناير 2020 بالنسبة للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير، وعن 38 سنة في 1 يناير 2020 بالنسبة للحاصلين على درجة الدكتوراه، وأن لا يقل التقدير عن جيد في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز.
وحول مدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا التى يتمتع بها المكلف، يصدر قرار وزاري بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام سنويا بحد أقصى 4سنوات، كما يمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية شهادة خبرة بعد انتهاء فترة التكليف وبيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدني لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش، كما يحصل الضابط المكلف على العديد من الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة طبقا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك، علما بأنه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة (فرع الاحتياط والمكلفين) بكوبري القبة اعتبارا من يوم 3 أغسطس المقبل.
ولمزيد من المعلومات يمكن للمتقدمين، زيارة الموقع الرسمى لوزارة الدفاع (www.mod.gov.eg).، وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا، عدا الأجازات والعطلات الرسمية، على الرقم 24012419.