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قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل بالقوات المسلحة

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع
صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2020. وفيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة فتضم الأطباء البشريين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات الجراحة ( الجراحة العامة، تكميل، مسالك، رمد، أنف وأذن وحنجرة )، وتخصصات الباطنة (باطنة عامة، جلدية وتناسلية، صدرية)، والتخصصات المختلفة (باثولوجي، معامل سموم، طب طبيعي، أشعة تشخيصية، عناية مركزة).
وحول الشروط العامة للقبول: أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة
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اللواء-احمد-ابراهيم رئيس-اكاديمية الشرطة (2)

رئيس أكاديمية الشرطة عن تخريج دفعة جديدة:لحظات فارقة

ألقى اللواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، كلمة في حفل تخريج الدفعة الجديدة، أكد فيها عزم الخريجين الجدد من طلبة كلية شرطة على تحقيق التضحيات فداء للوطن فخورين بحمل الأمانة وشرف الرسالة، مضيفا أنها لحظات فارقة تلك التي يجني فيها المجتهدون ثمار جهدهم في يوم يسجل عيدا سنويا لأكاديمية الشرطة، إذ يحرص خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشاركة الأبناء من الضباط الجدد فرحة تخرجهم من شباب تم إعداده بحرص وعناية على مبادئ العمل الوطني فأصبحوا جندا وطنيا لمصر وشعبها.
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السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وبدأت وقائع الاحتفال بعزف السلام الجمهوري فور وصول السيسي إلى منصة الاحتفال بأكاديمية الشرطة.
قطارات (3)

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم السبت

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم السبت، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
طقس-حار-مياه

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين>
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ما-يخطيء-الطبيب-في-تشخصيه

هل تنهي زيادة أعداد طلاب الطب أزمة نقص الأطباء؟

«نزيف الأطباء عرض مستمر».. منذ سنوات لم يتوقف الحديث عن قضية نقص الأطباء بالمستشفيات التى باتت تؤرق القطاع الصحي والمجتمع بصفة عامة، لكنها بين الحين والآخر تعود للظهور على السطح، حيث يتم الحديث عن السيناريوهات التى من شأنها أن تعالج هذا العجز المتزايد، آخر هذه السيناريوهات كان حديث الحكومة فى الآونة الأخيرة عن نيتها زيادة عدد الطلاب كليات الطب وإنشاء كليات جديدة ولكنها كانت مجرد سيناريوهات لم ترق إلى مستوى التنفيذ، وهو الأمر الذى قوبل برفض كبير من قبل نقابة الأطباء، وعمداء الكليات الذين أكدوا على أن هذا الحل لن يكون مجديا وأن الأزمة ستظل قائمة
نقابة-الأطباء

لراغبي كليات الطب.. ثلاثة محاذير لعدم التعرض للنصب

أزمة تتجدد كل عام، مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، وانتظار الأهالي نتيجة تنسيق الكليات، خاصة كلية الطب البشري، فنقابة الأطباء لا تزال ترى أنه ليس من حق خريجي كلية العلوم الطبية الانضمام لأي من نقابات المهن الطبية. عدم الاعتراف بخريجي كلية العلوم الطبية لم يكن هو الأزمة الوحيدة التى يتم تصديرها كل عام، من قبل نقابة الأطباء، فخريجو المدارس الثانوية الخارجية باتوا فى صدام مع النقابة، والتى حددت مواد بعينها يجب على الطالب دراستها ليتم قبوله بإحدى كليات الطب فى مصر.
مرضى

متى تنتهى أزمة عجز الأطباء في المستشفيات؟

صرخات يومية من المواطنين من خلال صفحات السوشيال ميديا ووسائل الإعلام المختلفة، تشكو من عدم وجود أطباء بشكل كاف فى العديد من المستشفيات، وهو ما يشكل أزمة كبيرة للغاية، ولا تتوقف المعاناة لدى المريض وحده فى قضية عجز الأطباء بالمستشفيات، بل تؤكد معاناة الأطباء أيضا، والتى دفعتهم للهجرة بحثا عن فرص أفضل من التى تقدمها لهم وزارة الصحة فى مصر، وعلى الرغم من تفاقم الأزمة يوما بعد يوم، ورغم تصريحات المسئولين أيضا عن وضع مقترح لسد عجز الأطباء فإنه لا توجد حلول ملموسة على أرض الواقع، لذا لا يكف نواب البرلمان عن طلبات الإحاطة فمتى تنتهى الأزمة؟
الفريق-أول -محمد زكى-القائد-العام للقوات-المسلحة

وزير الدفاع يصل مصر بعد انتهاء زيارته إلى روسيا

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية روسيا الإتحادية لحضور اجتماعات بصيغة (2 + 2) بين الجانبين المصرى والروسي. وكان الفريق أول محمد زكي قد التقى خلال الاجتماعات مع نظيره الروسي سيرجي شويجو، إذ أجريت العديد من المباحثات المثمرة على صعيد التعاون العسكري، وناقش الجانبان سبل دعم آفاق التعاون العسكري بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتعزيز أواصر الشراكة بين مصر وروسيا.
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