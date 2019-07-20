باولو ديبالا يرفض الرحيل إلى البريميرليج

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص

باولو ديبالا

تلقى نادي مانشستر يونايتد ردا حاسما من جانب الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، بشأن الانتقال إلى صفوف الشياطين الحمر في الموسم المقبل. ووفقا لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد تواصل مع ديبالا في الأيام الماضية، لإقناعه باللعب في أولد ترافورد خلال الموسم المقبل، وأشارت إلى أن ديبالا رد على مسؤولي الشياطين الحمر بأنه يريد البقاء مع يوفنتوس وإثبات قدراته مجددا، رفقة السيدة العجوز، بعد أن قدم موسما مخيبا تحت قيادة ماسيمليانو أليجري، ولكنه يراهن على العودة إلى طريق التألق مع المدرب الجديد، ماوريسيو ساري.

ويبحث أولي جونار سولسكاير، المدير الفني للشياطين الحمر، عن مهاجم جديد، بسبب الرحيل المحتمل للبلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان هذا الصيف. وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن إنتر قدم عرضًا بقيمة 63 مليون جنيه إسترليني لضم لوكاكو، مع دفع المبلغ على عدة مواسم، لكن يونايتد يصر على الحصول على 75 مليون جنيه إسترليني،

ويبحث أولي جونار سولسكاير، المدير الفني للشياطين الحمر، عن مهاجم جديد، بسبب الرحيل المحتمل للبلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان هذا الصيف.



وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن إنتر قدم عرضًا بقيمة 63 مليون جنيه إسترليني لضم لوكاكو، مع دفع المبلغ على عدة مواسم، لكن يونايتد يصر على الحصول على 75 مليون جنيه إسترليني، ودفعها قبل عامين.



ويرى أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، أن التعاقد مع لوكاكو سيكون مهما جدا لفريقه، قائلا: "لوكاكو هو لاعب يونايتد، وهذه هي الحقيقة، وأنا أعدّه لاعبا مهما بالنسبة إلينا، لكي نسير بشكل جيد. نعرف وضعنا، وسنرى ما سيحدث".



وأضاف مدرب إنتر ميلان: "أنت تعلم جيدا أنني أحب هذا اللاعب. عندما كنت مدربا لتشيلسي حاولت ضمه أيضا، لكني أكرر اليوم، لوكاكو لاعب في يونايتد، ولديَّ احترام كبير لهذا النادي".

