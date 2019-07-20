سجن متعاقد بوكالة الأمن القومي الأمريكية «سرق بيانات سرية»

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

سجن - تعبيرية

قضت محكمة أمريكية، الجمعة، بمعاقبة متعاقد سابق بوكالة الأمن القومي بالسجن لمدة 9 سنوات؛ لسرقته كميات ضخمة من المواد السرية من وكالات المخابرات الأمريكية على مدى أكثر من عقدين من الزمان، رغم أن المسؤولين لم يعثروا على دليل على مشاركته هذه البيانات مع أحد. وحسب بيان لوزارة العدل الأمريكية، فإن ريتشارد بينيت قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في بالتيمور?? ??بولاية ماريلاند قرر أيضا إخضاع هارولد مارتن، 54 عاما، للرقابة لمدة 3 سنوات بعد انقضاء فترة العقوبة لإقراره بأنه مذنب في الاحتفاظ?? ??المتعمد بمعلومات عن الدفاع الوطني.

وشملت البيانات المتهم بسرقتها تقارير لوكالة الأمن القومي لعام 2014 تحدد بالتفصيل معلومات المخابرات "المتعلقة بقضايا الانترنت الخارجية" والتي تحتوي على معلومات الاستهداف و"تقنيات التسلل الإلكتروني الخارجي".وتضمنت قائمة الوثائق المسروقة، حسب لائحة الاتهام، دليل المستخدم لوكالة الأمن القومي لأداة جمع المعلومات