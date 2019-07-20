إحالة أوراق طالب للمفتي قتل سائق «توك توك» لسرقته

تحرير:أحمد الزغبي ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار وحيد صبري، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بإحالة أوراق المتهم "ع.غ.م - طالب" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لقتله المجني عليه "ع.م.م"، سائق توك توك. تعود أحداث القضية رقم 37943 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة العامرية أول، والمقيدة كلي برقم 648 غرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، بالعثور على جثة سائق توك توك ملقاة على طريق زاوية عبد القادر.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "ع.غ.م - 22 عامًا" طالب، بأنه قام باستيقاف المجني عليه "ع.م.م" سائق توك توك عند الطريق السريع وطلب منه توصيله إلى أحد الأماكن النائية ليلًا بمنطقة زاوية عبد القادر القديمة. وخلال سير سائق التوك توك قام المتهم بالتعدي عليه بسلاح