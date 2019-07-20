جريمة

إحالة أوراق طالب للمفتي قتل سائق «توك توك» لسرقته

تحرير:أحمد الزغبي ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار وحيد صبري، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بإحالة أوراق المتهم "ع.غ.م - طالب" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لقتله المجني عليه "ع.م.م"، سائق توك توك. تعود أحداث القضية رقم 37943 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة العامرية أول، والمقيدة كلي برقم 648 غرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، بالعثور على جثة سائق توك توك ملقاة على طريق زاوية عبد القادر.
وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "ع.غ.م - 22 عامًا" طالب، بأنه قام باستيقاف المجني عليه "ع.م.م" سائق توك توك عند الطريق السريع وطلب منه توصيله إلى أحد الأماكن النائية ليلًا بمنطقة زاوية عبد القادر القديمة. وخلال سير سائق التوك توك قام المتهم بالتعدي عليه بسلاح
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اعشاب

ضبط 60 طن أعشاب طبية مجهولة في مخزن بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط مخزن يعمل مسؤولوه على تخزين نحو 60 طن أعشاب طبية مجهولة المصدر فيه، وتبين أن المخزن غير مطابق للاشتراطات الصحية وكائن بالمنطقة الصناعية الثانية بدائرة قسم شرطة برج العرب، وفيه كميات ضخمة من الأعشاب الطبية ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تفيد مشروعية حيازتها، وهو تابع لإحدى شركات الأعشاب الطبية والزيوت العطرية الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية الرابعة بدائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية.
تسمم

بطيخ فاسد يقتل طفلين ويصيب والدتهما في الشرقية

لفظ طفلان -أكبرهما أتم ربيعه الخامس- أنفاسهما الأخيرة، بينما أصيبت والدتهما بارتفاع في درجة حرارة جسدها وحالة تسمم غذائي، اليوم السبت؛ على أثر تناولهم وجبة بطيخ «فاسد» داخل منزل الأسرة بقرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية. وجرى نقل الأم إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، لمحاولة إسعافها، وأخطرت نيابة منيا القمح العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (5)

اطلع يا أحمد عايزة أدفنك.. مأساة ودموع أم غرق طفلها

«اطلع يا أحمد أنا راضية.. اطلع أدفنك بس».. كلمات موجعة أطلقتها والدة طفل غرق في ترعة النوبارية في أثناء الاستحمام مع أصدقائه للهروب من حرارة الجو، حتى تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع، وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من انتشال جثته بعد ما يقرب من 10 كيلو تقريبا من مكان غرقه، بعد يومين من البحث، وتم نقل الجثة لمستشفى أبو المطامير العام، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار استخراج تصريح دفن الجثة لتشييعه لمثواه الأخير.
هجرة-غير-شرعية

إحالة عصابة دولية للهجرة غير الشرعية للجنايات

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 6 متهمين بالاتجار فى البشر وزعم تهجيرهم إلى دول الاتحاد الأوروبى، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، باتهامات الاتجار فى البشر، وتعريض حياة مواطنين للخطر، عن طريق تعريضهم للهلاك وإيوائهم بمسكن غير مؤهل، لاستيعاب عددهم، تمهيدا لتهريبهم بواسطة مركب مُعد للصيد، إلى دول أوروبية، بزعم تشغيل المجني عليهم بدولة إيطاليا، وكانت تلك الجرائم بالاستعانة بجماعة إرهابية منظمة من قبَل المتهمين، إلا أن أثر جريمتهم خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، ألا وهو ضبط المتهم الأول قبل تهريب المهاجرين.
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فتاة-العياط

والد «فتاة العياط»: بنتي نجت من الاغتصاب.. وكفاية صدمتنا

"بنتي لو معملتش كده كانت هتغتصب وتتقتل وتترمي في الجبل وبتمنى إن بنتي تطلع براءة وفي الأول والآخر كانت بتدافع عن نفسها كفاية علينا الصدمة وربنا يعلم بالحال" بهذه الكلمات بدأ أحمد عبدالله رزق والد أميرة والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" حديثه لـ"التحرير". وأضاف "أميرة كانت جاية المفروض زيارة لجدتها في الجيزة بس أنا مكنش عندي علم بالزيارة دي فوجئت يوم الجمعة إن حد بيتصل عليا بيقولي إلحق بنتك غرقانة دم في جبل طهما في طريق العياط روحت لقيتها عند "عم حجاج" أمام جامع على أول الطريق".
محكمة

بينهم 3 سيدات..سجن 23 شخصًا قتلوا مواطنا بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم الشناوي، وبعضوية كل من المستشارين شريف فؤاد شعبان، وعبدالحميد مصطفى هندي، وأشرف محمد الجميل، وأمانة سر عبدالجليل خليفة، وإبراهيم مطر، بالسجن 7 سنوات لمتهم و3 سنوات لـ19 آخرين، وسنة لـ3 سيدات، لقتلهم المجني عليه "ر. ش. ال" وشروعهم في قتل 9 آخرين. تعود القضية المقيدة برقم 49902 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول بوفاة شخص وإصابة آخرين بأسلحة نارية بدائرة القسم.
انتحار

بمادة سامة.. انتحار ربة منزل في طوخ بسبب الطلاق

أقدمت ربة منزل على الانتحار وتخلصت من حياتها، اليوم الثلاثاء، بتناول مادة سامة داخل منزلها بإحدى قرى مركز طوخ بعد فشلها وطلاقها عقب زواجها بـ6 أشهر، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، حيث تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد الوزير، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزى عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بورود بلاغ بانتحار ربة منزل داخل منزلها بقرية أجهور الكبرى التابعة لدائرة المركز.
جثه -علي-الطريق (1)

170 جنيها وجثة عائمة.. رحلة سائق توكتوك الأخيرة

"توك توك و170 جنيها وهاتف محمول".. كانت السبب وراء جريمة قتل وقعت فى ظروف غامضة حيث عثرت الأجهزة الأمنية على جثة سائق توك توك بمياه بأحد المجارى المائية بدائرة قسم شرطة أول العامرية، مصاب بجرح بالرأس. حيث بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول العامرية بالعثور على جثة سائق توك توك، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية.
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