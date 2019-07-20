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رئيس أكاديمية الشرطة عن تخريج دفعة جديدة:لحظات فارقة

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص
اللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة
اللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة
ألقى اللواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، كلمة في حفل تخريج الدفعة الجديدة، أكد فيها عزم الخريجين الجدد من طلبة كلية شرطة على تحقيق التضحيات فداء للوطن فخورين بحمل الأمانة وشرف الرسالة، مضيفا أنها لحظات فارقة تلك التي يجني فيها المجتهدون ثمار جهدهم في يوم يسجل عيدا سنويا لأكاديمية الشرطة، إذ يحرص خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشاركة الأبناء من الضباط الجدد فرحة تخرجهم من شباب تم إعداده بحرص وعناية على مبادئ العمل الوطني فأصبحوا جندا وطنيا لمصر وشعبها.
وأعرب عن شكره وتقديره للواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذي يقود مسيرة الأمن في حقبة هامة من تاريخ الوطن، إذ قدم كل الدعم للأكاديمية مما مكنها من المضي قدما لتشهد ارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية والبحثية وبما يكفل لها إعداد رجل شرطة قادر على التفاعل مع تحديات المرحلة الراهنة.وقال إن الأكاديمية تبنت
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وزير-الدفاع-الجيش-درع-الوطن-القوي-وصمام -مان (1)

قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل بالقوات المسلحة

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2020. وفيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة فتضم الأطباء البشريين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات الجراحة ( الجراحة العامة، تكميل، مسالك، رمد، أنف وأذن وحنجرة )، وتخصصات الباطنة (باطنة عامة، جلدية وتناسلية، صدرية)، والتخصصات المختلفة (باثولوجي، معامل سموم، طب طبيعي، أشعة تشخيصية، عناية مركزة).
السيسى-يشهد-تخريج-دفعات-اكاديمية-الشرطة-(5)

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وبدأت وقائع الاحتفال بعزف السلام الجمهوري فور وصول السيسي إلى منصة الاحتفال بأكاديمية الشرطة.
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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم السبت

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم السبت، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
طقس-حار-مياه

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين>
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السيسى-يشهد-تخريج-دفعات-اكاديمية-الشرطة-(5)

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وبدأت وقائع الاحتفال بعزف السلام الجمهوري فور وصول السيسي إلى منصة الاحتفال بأكاديمية الشرطة.
اللواء-احمد-ابراهيم رئيس-اكاديمية الشرطة (2)

بمجموع 65%.. تعرف على شروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية. وأشارت أكاديمية الشرطة إلى قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2019، على أن يتم التقديم بدءا من 24 يوليو حتى 15 أغسطس للحاصلين على مجموع 65‎%‎. وتعد أكاديمية الشرطة المصرية من أقدم وأكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كل المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
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السيسي يسافر اليابان للمشاركة في قمة العشرين

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتوجه اليوم الأربعاء، إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، المقرر عقدها في مدينة أوساكا، وذلك تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إذ تتولى اليابان الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط البلدين، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويركز السيسي خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية عامة والإفريقية خاصة.
وزير-الداخلية-محمود توفيق-يستقبل-السيد نائب-وزير-الأمن-العام بجمهورية-الصين-الشعبية (2)

مباحثات مصرية صينية لتطوير منظومة الأداء الأمني

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية "زو جانلو"، فى زيارته إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه، ورحب وزير الداخلية بزيارة المسؤول الصينى ومرافقيه للقاهرة، مشيرا إلى عمق علاقات الصداقة والمودة التى تربط حكومتى وشعبى البلدين، والتى انعكست بصورة جلية على مجالات التعاون الثنائى فى شتى المجالات، مؤكدا توجيهات القيادة السياسية بضرورة الانفتاح والتعاون الكامل بين الجانبين، خاصة فى المجالات الأمنية.
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