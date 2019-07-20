رئيس أكاديمية الشرطة عن تخريج دفعة جديدة:لحظات فارقة

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

اللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة

ألقى اللواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، كلمة في حفل تخريج الدفعة الجديدة، أكد فيها عزم الخريجين الجدد من طلبة كلية شرطة على تحقيق التضحيات فداء للوطن فخورين بحمل الأمانة وشرف الرسالة، مضيفا أنها لحظات فارقة تلك التي يجني فيها المجتهدون ثمار جهدهم في يوم يسجل عيدا سنويا لأكاديمية الشرطة، إذ يحرص خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشاركة الأبناء من الضباط الجدد فرحة تخرجهم من شباب تم إعداده بحرص وعناية على مبادئ العمل الوطني فأصبحوا جندا وطنيا لمصر وشعبها.

وأعرب عن شكره وتقديره للواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذي يقود مسيرة الأمن في حقبة هامة من تاريخ الوطن، إذ قدم كل الدعم للأكاديمية مما مكنها من المضي قدما لتشهد ارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية والبحثية وبما يكفل لها إعداد رجل شرطة قادر على التفاعل مع تحديات المرحلة الراهنة.وقال إن الأكاديمية تبنت