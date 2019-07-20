رياضة

مارسيلو يخون هازارد: نيمار يملك جودة أعلى

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص
نيمار
نيمار
يبدو أن النجم البرازيلي مارسيلو متفتح لفكرة انضمام مواطنه نيمار إلى صفوف ريال مدريد، وذلك في ظل رغبة نيمار في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي. وعلى الرغم من انتشار الكثير من التقارير التي تفيد برغبة نيمار في الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء تجاه برشلونة، فإن الفريق الفرنسي يرحب بفكرة بيع نجمه البرازيلي لأي فريق عدا العملاق الكتالوني، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقال مارسيلو في هذا الشأن: "نيمار لاعب لا يمكن توقعه، فعندما يتوقع المدافع شيئا ما سيفعله نيمار، فإنه يقوم بالعكس تمامًا، من المستحيل الدفاع أمامه".
وتابع مارسيلو: "وجود نيمار في ريال مدريد سيكون مصدر سعادة كبيرة بالنسبة لنا، وعلى ريال مدريد القيام بكل شيء ممكن للتعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم، ولا أرى أن تاريخه السابق مع برشلونة سيتسبب في أي مشاكل". وعلى الرغم من وجود النجم البلجيكي إيدين هازارد في صفوف ريال مدريد، فإن مارسيلو يفضل مواطنه نيمار
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نيجيريا تحصد البرونزية‎ (3)

هداف أمم إفريقيا 2019 يعلن الاعتزال الدولي

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باولو ديبالا يرفض الرحيل إلى البريميرليج

تلقى نادي مانشستر يونايتد ردا حاسما من جانب الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، بشأن الانتقال إلى صفوف الشياطين الحمر في الموسم المقبل. ووفقا لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد تواصل مع ديبالا في الأيام الماضية، لإقناعه باللعب في أولد ترافورد خلال الموسم المقبل، وأشارت إلى أن ديبالا رد على مسؤولي الشياطين الحمر بأنه يريد البقاء مع يوفنتوس وإثبات قدراته مجددا، رفقة السيدة العجوز، بعد أن قدم موسما مخيبا تحت قيادة ماسيمليانو أليجري، ولكنه يراهن على العودة إلى طريق التألق مع المدرب الجديد، ماوريسيو ساري.
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«رحيل بيل والصفقات الجديدة».. زيدان يتحدث

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جاريث-بيل

«رحيل بيل والصفقات الجديدة».. زيدان يتحدث

تغنى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بالوافد الجديد للملكي، الدولي البلجيكي إيدين هازارد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة الودية، أمام بايرن ميونخ بطل ألمانيا. وقال مدرب ريال مدريد: "لقد كان بحاجة إلى ناد مثل ريال مدريد، وهذا الفريق به شيء مميز يعرفه اللاعبون، وأنا كنت في عمر الـ29 عاما وتطورت وقضيت وقتا رائعًا، وهازارد يمر بنفس الشيء، وأعتقد أنه يمكنه التحسن، وسيساعدنا بتسجيل الأهداف وصناعة الفارق، وأظهر ذلك خلال مسيرته، والآن أصبح معنا وسنستفيد منه".
هازارد-ريال-مدريد

هازارد يبحث عن إبهار جماهير ريال مدريد

يتطلع النجم البلجيكي إيدين هازارد لخوض أول مباراة له بقميص ريال مدريد، خلال الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وعن ذلك قال هازارد حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إنها فقط مباراة ودية قادمة، ولكنها أول مباراة لي مع ريال مدريد، وبالطبع أرغب في إبهار الجميع من زملائي والمدرب والجماهير، سأحاول تقديم أفضل ما لدي، سأحاول اللعب بحرية، في بعض الأحيان يكون تطبيق ذلك في كرة القدم، ولكني من نوعية اللاعبين إذا لم أتمكن من اللعب بحرية، أظهر حينها بصورة سيئة للغاية".
مارسيلو

مارسيلو: هدفنا التتويج بكل الألقاب الموسم المقبل

أكد الظهير الأيسر مارسيلو على عزم ريال مدريد المنافسة على كل الألقاب الموسم المقبل، ويتواجد مارسيلو في الموسم الـ14 في صفوف الفريق الملكي، وأثيرت حوله الكثير من التكهنات بشأن احتمالية رحيله عن المرينجي وخاصة بعد وصول فيرلاند ميندي، وقال مارسيلو: "نعمل بقوة في التدريبات حاليًا، حيث نرغب في تقديم أفضل ما لدينا للفوز بكل الألقاب الموسم المقبل، وإذا وصلنا لحالة بدنية جيدة، سيساعدنا ذلك خلال الموسم، ونخوض الفترة الإعدادية للموسم من أجل إسعاد الجماهير".
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أندية الليجا تكتسح الميركاتو.. وغياب إنجليزي

لا يزال هناك الكثير من الوقت المتبقي في موسم الانتقالات الصيفية، ولكن حتى الآن تسيطر الإسبانية بشدة على الميركاتو، فكما كان متوقعًا، أنفق ريال مدريد حتى الآن الكثير من الأموال على التدعيمات لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي، كما أنفق برشلونة وأتلتيكو مدريد الكثير من الأموال، ليتفوق هذا الثلاثي على أندية مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، وتعاقد البارسا مع أنطوان جريزمان مقابل 120 مليون يورو، أما أتلتيكو فتعاقد مع البرتغالي الشاب جواو فيليكس مقابل 126 مليون يورو، ليصبح رابع أغلى صفقة في التاريخ.
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