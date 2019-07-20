مارسيلو يخون هازارد: نيمار يملك جودة أعلى

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

نيمار

يبدو أن النجم البرازيلي مارسيلو متفتح لفكرة انضمام مواطنه نيمار إلى صفوف ريال مدريد، وذلك في ظل رغبة نيمار في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي. وعلى الرغم من انتشار الكثير من التقارير التي تفيد برغبة نيمار في الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء تجاه برشلونة، فإن الفريق الفرنسي يرحب بفكرة بيع نجمه البرازيلي لأي فريق عدا العملاق الكتالوني، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقال مارسيلو في هذا الشأن: "نيمار لاعب لا يمكن توقعه، فعندما يتوقع المدافع شيئا ما سيفعله نيمار، فإنه يقوم بالعكس تمامًا، من المستحيل الدفاع أمامه".

وتابع مارسيلو: "وجود نيمار في ريال مدريد سيكون مصدر سعادة كبيرة بالنسبة لنا، وعلى ريال مدريد القيام بكل شيء ممكن للتعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم، ولا أرى أن تاريخه السابق مع برشلونة سيتسبب في أي مشاكل". وعلى الرغم من وجود النجم البلجيكي إيدين هازارد في صفوف ريال مدريد، فإن مارسيلو يفضل مواطنه نيمار