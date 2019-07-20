إليسا للجزائريين: بترفعوا الرأس يا أبطال

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

إليسا

ما زالت حالة فرحة عارمة تعم مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء الوطن العربي، بعد نجاح المنتخب الجزائري الشقيق في تحقيق اللقب الإفريقي بالفوز على السنغال بنتيجة هدف مقابل لا شيء. الفنانة اللبنانية إليسا أبدت سعادتها الشديدة بنجاح المنتخب الجزائري التاريخي على أرض مصر. وكتبت إليسا، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مبروك من كل قلبي للجزائر وشعبها على الفوز الرائع بكأس الأمم الإفريقية.. بترفعوا الرأس يا أبطال.. 1, 2, 3 Viva l’Algérie".

وحصد منتخب الجزائر لقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية فى تاريخه، بعد فوزه على منتخب السنغال بنتيجة هدف مقابل لا شيء، فى المباراة النهائية، التى جمعت المنتخبين مساء الجمعة على استاد القاهرة. سجل بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر هدف المباراة الوحيد، بعد مرور دقيقتين على انطلاق المباراة، ليسجل أسرع هدف