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إليسا للجزائريين: بترفعوا الرأس يا أبطال

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
إليسا
إليسا
ما زالت حالة فرحة عارمة تعم مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء الوطن العربي، بعد نجاح المنتخب الجزائري الشقيق في تحقيق اللقب الإفريقي بالفوز على السنغال بنتيجة هدف مقابل لا شيء. الفنانة اللبنانية إليسا أبدت سعادتها الشديدة بنجاح المنتخب الجزائري التاريخي على أرض مصر. وكتبت إليسا، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مبروك من كل قلبي للجزائر وشعبها على الفوز الرائع بكأس الأمم الإفريقية.. بترفعوا الرأس يا أبطال.. 1, 2, 3 Viva l’Algérie".
وحصد منتخب الجزائر لقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية فى تاريخه، بعد فوزه على منتخب السنغال بنتيجة هدف مقابل لا شيء، فى المباراة النهائية، التى جمعت المنتخبين مساء الجمعة على استاد القاهرة. سجل بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر هدف المباراة الوحيد، بعد مرور دقيقتين على انطلاق المباراة، ليسجل أسرع هدف
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دنيا- سمير- غانم

دنيا سمير غانم تشعل حفل ختام كان بـ«وأدينا النهارده»

أطلت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم في حفل ختام أمم إفريقيا 2019، مع عروض مبهرة ومنها استعراض لجانب من تاريخ مصر، باستخدام الليزر والألعاب النارية، قبل مباراة نهائي بطولة أمم إفريقيا والتي تجمع ما بين منتخبي السنغال الجزائر في التاسعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي. وأشعلت دنيا سمير غانم الحفل قبل انطلاق النهائي، بأغنية جديدة بعنوان "وأدينا النهارده"، وتقول من بين كلماتها: "المصري مايعرفش يعني إيه فشل.. وأدينا النهارده عملنا اللي قالوا عليه مستحيل".
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

الصدفة تجمع عمرو دياب ونجيب ساويرس (صورة)

التقى رجل الأعمال نجيب ساويرس، بالفنان عمرو دياب، أثناء مروره في أحد الشوارع صدفة، ونشر ساويرس صورة تجمعه بالهضبة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ‏وعلق عليها قائلًا: "اتقابلنا صدفة في الشارع الجدع يحزر فين؟"، وتلقى "ساويرس" العديد من ردود الفعل حول الصورة، وسط تساؤلات حول مكان اللقاء، وقال أحد المعلقين: "دا ايه الشارع الجميل اللى المليونيرات بيتقابلوا فيه صدفة دا؟"، وآخر: "صدفة في الشارع! ده في باريس ولا لندن ولا برشلونة ولا إيه! مهو مش صدفة في الزمالك".
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

شاهد| عمرو دياب يغني لدينا الشربيني:بحبه في قلة عقله

تداول الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو ظهر فيه المطرب عمرو دياب ومعه الفنانة دينا الشربيني، ويبدو أنهما كانا في إحدى الفعاليات الفنية، حيث غنى لها جزءًا من أغنيته الجديدة "بحبه". وتقول بعض كلمات الأغنية: "بحبه في دلعه وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليَّ". الأغنية كتبها أيمن بهجت قمر، ومن ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لأسامة الهندي، وهي ضمن الألبوم الجديد "أنا غير"، الذي حضّره الهضبة لموسم الصيف الحالي، لكنه لم يفصح عن الموعد المحدد لطرحه.
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محمد هنيدى

مشاهير يهنئون الجزائر: برجولتك وحبك لوطنك تنتصر

حالة من الفرحة العارمة تعم مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء الوطن العربي، بعد نجاح المنتخب الجزائري الشقيق في تحقيق اللقب الإفريقي بالفوز على السنغال بنتيجة هدف مقابل لا شيء أحرزه المهاجم بغداد بو نجاح في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، وحافظ محاربو الجزائر على هذه النتيجة والتي استطاعوا بها الفوز بالمباراة وأن يصبحوا أبطالًا لأمم إفريقيا 2019 والتي أُقيمت على أرض الكنانة مصر. وشارك في هذه الحالة السعيدة بفوز الجزائر، العديد من الفنانين والمشاهير، وبينهم:-
دنيا- سمير- غانم

دنيا سمير غانم تشعل حفل ختام كان بـ«وأدينا النهارده»

أطلت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم في حفل ختام أمم إفريقيا 2019، مع عروض مبهرة ومنها استعراض لجانب من تاريخ مصر، باستخدام الليزر والألعاب النارية، قبل مباراة نهائي بطولة أمم إفريقيا والتي تجمع ما بين منتخبي السنغال الجزائر في التاسعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي. وأشعلت دنيا سمير غانم الحفل قبل انطلاق النهائي، بأغنية جديدة بعنوان "وأدينا النهارده"، وتقول من بين كلماتها: "المصري مايعرفش يعني إيه فشل.. وأدينا النهارده عملنا اللي قالوا عليه مستحيل".
اليسا

إليسا تكشف حقيقة انسحابها من لجنة تحكيم The Voice

كشفت النجمة اللبنانية إليسا، حقيقة انسحابها من لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "The Voice- ذا فويس"، إذ ذكرت أن شبكة MBC السعودية المنتجة للبرنامج لم تتواصل معها بشأن الوجود في الموسم الخامس، موضحة أنه حال حدوث ذلك ستعتذر عن عدم الانضمام للجنة حكم الموسم الجديد. وكتبت إليسا، ردا على أنباء انسحابها من "The Voice- ذا فويس"، عبر حسابها على "تويتر": "لم يتم التواصل معي بشأن الموسم الجديد، ولكن حتى إذا اتصلوا بي سأعتذر لأنني مشغولة بتحضير ألبومي الغنائي لهذا العام".
محمد-رمضان (6)

محمد رمضان يلتقي حاجي ضيوف على ضفاف النيل (صور)

يزور لاعب كرة القدم السنغالي وأحد نجوم القارة السمراء السابقين حاجي ضيوف، مصر حاليًا، لمساندة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في أرض الكنانة في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل. والتقى النجم محمد رمضان مع اللاعب الشهير في أحد الأماكن المطلة على ضفاف نهر النيل، والتقطا عددا من الصور التذكارية لهما، وحرص محمد رمضان، ظهر اليوم الأحد، على مشاركة جمهوره تلك الصور، وقام بنشرها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
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