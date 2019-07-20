هداف أمم إفريقيا 2019 يعلن الاعتزال الدولي

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص

منتخب نيجيريا

بعد ساعات من تتويجه بجائزة هداف كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي اختتمت أمس الجمعة، قرر أوديون إيجالو، مهاجم المنتخب النيجيري، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده. وجاء ذلك بعدما نشر إيجالو نجم نادي شانغهاي شينهوا الصيني، بيانًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فجر اليوم السبت، أعلن فيه أنه بعد التشاور مع عائلته اتخذ القرار الذي وصفه بالصعب، كما توجه إيجالو بالشكر لكل من منحه الفرصة للعب بقميص المنتخب النيجيري على مدى السنوات الماضية، والجماهير التي ساندت الفريق.

وحصد اللاعب أوديون إيجالو جائزة هداف بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو التي انتهت بحصد منتخب الجزائر اللقب الإفريقي على حساب المنتخب السنغالي بهدف نظيف، سجله بغداد بو نجاح ليمنح الجزائر البطولة. وأحرز إيجالو 5 أهداف تصدر بها قائمة هدافي كان 2019، وجاء

وحصد اللاعب أوديون إيجالو جائزة هداف بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو التي انتهت بحصد منتخب الجزائر اللقب الإفريقي على حساب المنتخب السنغالي بهدف نظيف، سجله بغداد بو نجاح ليمنح الجزائر البطولة.



وأحرز إيجالو 5 أهداف تصدر بها قائمة هدافي كان 2019، وجاء خلفه رياض محرز، وآدم أوناس، من الجزائر، وساديو ماني، نجم المنتخب السنغالي بثلاثة أهداف.



ونال منتخب نيجيريا الميدالية البرونزية، بعد التفوق على تونس في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث، حيث قاد المهاجم النيجيري إيجالو، منتخب بلاده للحصول على الميدالية البرونزية وحصد المركز الثالث بأمم إفريقيا، بعد أن أحرز صاحب الـ30 عامًا، هدف فوز منتخب النسور الخضراء على نظيره التونسي في المباراة التي جمعت بينهما على استاد السلام بالقاهرة.