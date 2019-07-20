رياضة

هداف أمم إفريقيا 2019 يعلن الاعتزال الدولي

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص
منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا
بعد ساعات من تتويجه بجائزة هداف كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي اختتمت أمس الجمعة، قرر أوديون إيجالو، مهاجم المنتخب النيجيري، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده. وجاء ذلك بعدما نشر إيجالو نجم نادي شانغهاي شينهوا الصيني، بيانًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فجر اليوم السبت، أعلن فيه أنه بعد التشاور مع عائلته اتخذ القرار الذي وصفه بالصعب، كما توجه إيجالو بالشكر لكل من منحه الفرصة للعب بقميص المنتخب النيجيري على مدى السنوات الماضية، والجماهير التي ساندت الفريق.
وحصد اللاعب أوديون إيجالو جائزة هداف بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو التي انتهت بحصد منتخب الجزائر اللقب الإفريقي على حساب المنتخب السنغالي بهدف نظيف، سجله بغداد بو نجاح ليمنح الجزائر البطولة. وأحرز إيجالو 5 أهداف تصدر بها قائمة هدافي كان 2019، وجاء
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مارسيلو يخون هازارد: نيمار يملك جودة أعلى

يبدو أن النجم البرازيلي مارسيلو متفتح لفكرة انضمام مواطنه نيمار إلى صفوف ريال مدريد، وذلك في ظل رغبة نيمار في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي. وعلى الرغم من انتشار الكثير من التقارير التي تفيد برغبة نيمار في الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء تجاه برشلونة، فإن الفريق الفرنسي يرحب بفكرة بيع نجمه البرازيلي لأي فريق عدا العملاق الكتالوني، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقال مارسيلو في هذا الشأن: "نيمار لاعب لا يمكن توقعه، فعندما يتوقع المدافع شيئا ما سيفعله نيمار، فإنه يقوم بالعكس تمامًا، من المستحيل الدفاع أمامه".
ديبالا (2)

باولو ديبالا يرفض الرحيل إلى البريميرليج

تلقى نادي مانشستر يونايتد ردا حاسما من جانب الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، بشأن الانتقال إلى صفوف الشياطين الحمر في الموسم المقبل. ووفقا لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد تواصل مع ديبالا في الأيام الماضية، لإقناعه باللعب في أولد ترافورد خلال الموسم المقبل، وأشارت إلى أن ديبالا رد على مسؤولي الشياطين الحمر بأنه يريد البقاء مع يوفنتوس وإثبات قدراته مجددا، رفقة السيدة العجوز، بعد أن قدم موسما مخيبا تحت قيادة ماسيمليانو أليجري، ولكنه يراهن على العودة إلى طريق التألق مع المدرب الجديد، ماوريسيو ساري.
جاريث-بيل

«رحيل بيل والصفقات الجديدة».. زيدان يتحدث

تغنى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بالوافد الجديد للملكي، الدولي البلجيكي إيدين هازارد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة الودية، أمام بايرن ميونخ بطل ألمانيا. وقال مدرب ريال مدريد: "لقد كان بحاجة إلى ناد مثل ريال مدريد، وهذا الفريق به شيء مميز يعرفه اللاعبون، وأنا كنت في عمر الـ29 عاما وتطورت وقضيت وقتا رائعًا، وهازارد يمر بنفس الشيء، وأعتقد أنه يمكنه التحسن، وسيساعدنا بتسجيل الأهداف وصناعة الفارق، وأظهر ذلك خلال مسيرته، والآن أصبح معنا وسنستفيد منه".
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تدريب-المنتخب-بمشاركة-صلاح‎ (14)

مفاجآت في تشكيل الفراعنة المتوقع أمام زيمبابوي

يستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة، اليوم الجمعة، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
شريف إكرامي

كيف دعم شريف إكرامي الفراعنة قبل انطلاق كان 2019؟

دعم شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، نجوم المنتخب الوطني، قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
تدريب-المنتخب-بمشاركة-صلاح‎ (14)

الفراعنة يؤدون صلاة الجمعة في فندق الإقامة

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن الفريق القومي سيؤدي صلاة الجمعة في فندق إقامته بجوار مطار القاهرة، وذلك قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
محمد-صلاح-وعصام-الحضري‎

عصام الحضري يدعم الفراعنة قبل انطلاق كأس الأمم

دعم عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، نجوم الفراعنة، قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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