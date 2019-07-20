مينا مسعود يشارك في مهرجان الجونة السينمائي

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

علاء الدين

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن مشاركة الفنان المصري مينا مسعود، بطل النسخة الواقعية للفيلم العالمي "Aladdin"، في الدورة الثالثة من فعاليات المهرجان لهذا العام، والتي تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل. وتأتي مشاركة النجم العالمي في مهرجان الجونة، الذي يعقد كل عام على أرض مصر، ثمرة للتعاون المستمر والبنّاء بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وإدارة المهرجان. ومن جانبها، قالت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن مشاركة مسعود: "إن ذلك جاء بفضل التواصل مع أبنائنا بالخارج، خصوصا أبناء الجيلين الثاني والثالث".

وأشارت الوزارة إلى أن الفن هو أحد عناصر القوة الناعمة لمصر فى الخارج لما له من قوة تأثير، وبالتالى فإن نجاح مينا مسعود يعد نجاحا لمصر بالخارج، معربة عن فخرها وسعادتها بما وصل إليه فى مشواره الفنى، فضلا عن تمسكه باللغة العربية لغة وطنه الأم. وأضافت وزارة الهجرة أنها تشجعه فى مسيرته الفنية، متمنية له