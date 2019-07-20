فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

مينا مسعود يشارك في مهرجان الجونة السينمائي

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
علاء الدين
علاء الدين
أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن مشاركة الفنان المصري مينا مسعود، بطل النسخة الواقعية للفيلم العالمي "Aladdin"، في الدورة الثالثة من فعاليات المهرجان لهذا العام، والتي تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل. وتأتي مشاركة النجم العالمي في مهرجان الجونة، الذي يعقد كل عام على أرض مصر، ثمرة للتعاون المستمر والبنّاء بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وإدارة المهرجان. ومن جانبها، قالت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن مشاركة مسعود: "إن ذلك جاء بفضل التواصل مع أبنائنا بالخارج، خصوصا أبناء الجيلين الثاني والثالث".
وأشارت الوزارة إلى أن الفن هو أحد عناصر القوة الناعمة لمصر فى الخارج لما له من قوة تأثير، وبالتالى فإن نجاح مينا مسعود يعد نجاحا لمصر بالخارج، معربة عن فخرها وسعادتها بما وصل إليه فى مشواره الفنى، فضلا عن تمسكه باللغة العربية لغة وطنه الأم. وأضافت وزارة الهجرة أنها تشجعه فى مسيرته الفنية، متمنية له
اقرأ المزيد
Simba-in-The-Lion-King-2019

أجواء السافانا تسيطر على عرض LION KING بمصر (صور)

أقيم عرض خاص لفيلم lion king، تزامنا مع انطلاقة بمصر بسينما I MAX، وكان هناك عرض راقص قدمه مجموعة من الشباب، بأزياء تحمل طابعا أفريقيا متماشيا مع السافانا الإفريقية التي يستعرضها الفيلم، الذى تدور أحداثه حول سيمبا الشبل الصغير الذي يسعى لاسترداد عرشه كملك بعد مقتل والده على يد أخيه الأصغر، فيخوض سيمبا في الكثير من المواقف تعلمه المعنى الحقيقي للشجاعة والمسؤولية، وهو ثاني تجارب شركة ديزني في إعادة تقديم كلاسيكياتها القديمة بعد فيلم Aladdin، الذي اقتربت إيراداته من المليار دولار عالميًّا، ويعرض العمل بتقنية آيماكس 3D.
امير-كرارة

بعد «حرب كرموز» و«كازابلانكا»..أمير كرارة «بطل روما»

كشفت شركة «سينرجي فيلمز» عن تعاقدها مع النجم أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي على فيلم جديد بعنوان «بطل روما»، من تأليف محمود البزاوي، يدور فى إطار الأكشن والحركة ومن المقرر أن يتم تصوير فى عدة دول أوروبية، ويجرى حاليا ترشيح باقى أبطال الفيلم ومعاينة أماكن التصوير من أجل بدء التصوير خلال الفترة المقبلة، ويأتي هذا التعاون بين النجم وشركة «سينرجي فيلمز» بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلمهما «كازابلانكا» والذى حطم الأرقام القياسية، حيث كسر حاجز 70 مليون جنيه أمام شباك التذاكر، ولا يزال يحقق أرقاما كبيرة.
حسين رياض

حسين رياض.. «بابا أمين» صاحب الألف وجه

اختاره العالمي يوسف شاهين لبطولة أول أفلامه «بابا أمين»، الذي لم يكن هذا مجرد فيلم قدّمه الفنان الراحل حسين رياض، لكنه كان من أهم أدواره، التي أتقنها حيث لعب كثيرًا دور الأب الحنون، رب الأسرة، الذي يهتم بشئون عائلته، ليعوض ما فقده في صغره، هو «أب السينما المصرية»، والموظف المطحون، والباشا الأرستقراطي، والعمدة، ورجل الأعمال، جميعها أدوار مميزة أثرى الراحل بها التاريخ الفني المصري. وهو مولود في حي السيدة زينب بالقاهرة، في 13 يناير 1897 لأب مصري يعمل تاجرًا للجلود من أصول تركية، وأم سورية، وهو الشقيق الأكبر للفنان فؤاد شفيق.
اقرأ المزيد من الأخبار
Simba-in-The-Lion-King-2019

إيرادات The Lion King تتجاوز 100 مليون دولار عالميا

حصد فيلم The Lion King أكثر 100 مليون دولار، في شباك التذاكر العالمي، منذ طرحه في دور السينما يوم الأربعاء الماضي. الفيلم نجح في تحقيق أرباح واسعة في الصين، بلغت 72.6 مليون دولار، و4.8 مليون دولار في فرنسا، و2.9 مليون دولار في أستراليا، و2.3 مليون دولار في ألمانيا، و2.2 مليون دولار في كوريا الجنوبية، وفقا للإيرادات الصادرة عن موقع "Box office Mojo". والعمل من بطولة أصوات "دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر بيونسيه"، وسيناريو وحوار جيف ناثانسون، وإخراج جان فافريو.
لقاء-الخميسي (4)

لقاء الخميسي تغني تتر نهاية «الفارس والأميرة»

انتهت الفنانة لقاء الخميسي من تسجيل تتر نهاية فيلم الرسوم المتحركة المصري الطويل الأول "الفارس والأميرة"، كما تطل بصوتها "راوية" لأحداث الفيلم المقرر عرضه ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي خلال الدورة الثالثة التي تنعقد في الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر المقبل، على أن يطرح تجاريا في دور العرض أكتوبر المقبل. وتمثل مشاركة "الفارس والأميرة" في "الجونة السينمائي" جزءًا من منح المهرجان نحو توفير منصة ومساحة عرض لكل أشكال الإنتاج السينمائي المتنوعة.
تنصيب نيللي كريم وآسر ياسين سفيرا نوايا حسنة

نيللي وآسر سفيرا نوايا حسنة.. وزيارة قريبة للاجئين

أعلن لوران دي بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، عن تنصيب النجمين المصريين نيللي كريم وآسر ياسين كسفيرين للنوايا الحسنة للمنظمة الأممية، وقال "دي بويك" خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر اليوم الثلاثاء، إن "الثنائي شهرتهما ليست قاصرة على موهبتهما فقط، ولكن أيضًا لإنسانيتهما وإحساسهما بالآخرين، ومن خلال تواجدهما الواسع في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وبصفتهما سفراء النوايا الحسنة، سيساهمان في الدفاع عن حقوق المهاجرين، ورفع الوعى حول الأثر الإيجابي للهجرة المنظمة، ومخاطر الهجرة غير النظامية، وتشجيع الهجرة الآمنة والمنتظمة".
فيلم-الفارس-والأميرة (1)

«الفارس والأميرة»| قصة أول فيلم رسوم متحركة مصري

لا أحد ينكر أن الغرب يتفوق ويسبق الشرق الأوسط بفارق كبير في إنتاج أفلام الرسوم المتحركة، لذلك ستجد أفلامهم دائما تحقق نجاحا كبيرًا فى الدول العربية والسبب عدم وجود منافس لهم، فهم يمتلكون الأدوات والتقنيات التي تمكنهم من إنتاج أفلام كرتون ضخمة تجوب العالم أجمع وتحقق أرقاما ضخمة فى شباك التذاكر. وكان هناك عدة محاولات عربية فى هذا الشأن؛ ولكن لم تكن على مستوى المنافسة، وقد نجح العرب فى تقديم مسلسلات الرسوم المتحركة، ولكن ليس بنفس الإبهار، ونحاول جميعًا تجاهل الأمر، بالضغط على شركة «والت ديزني» العالمية بأن تكون تلك الأفلام مصحوبة بدوبلاج العربي
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org