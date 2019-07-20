نيمار: سيرجيو راموس أصعب مدافع واجهته

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

سيرجيو راموس

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار لم ينسَ مواجهاته العديدة السابقة أمام قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، عندما كان لاعبًا في صفوف برشلونة، وحتى مع فريق الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي، عندما تواجها في الموسم قبل الماضي في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يرى بأن راموس هو أصعب مدافع واجهه طوال مسيرته الاحترافية، وربما يتجدد الصراع بينهما من جديد في حال تمكن النجم البرازيلي من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان تجاه برشلونة من جديد، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال نيمار في هذا الشأن: "سيرجيو راموس هو أفضل لاعب واجهته، هو مدافع ممتاز، ويتميز عن الآخرين بميزة إضافية وهي قدرته على تسجيل الأهداف أيضًا". ويوجد في صفوف ريال مدريد حاليًا البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، وتطرق نيمار للحديث عنه قائلًا: "هو لاعب صغير للغاية في السن، ومع مرور الوقت، سيتحول إلى لاعب