جريمة

علاج خفي.. تعرف على عقوبة بيع أدوية بـ«فيسبوك»

قانوني: ارتكبت جرائم تهرب جمركي وبيع أدوية غير مرخصة وبيع أدوية بغير شهادة صيدلة هذا على أقل تقدير وفى حال تسببها فى أضرار لمتعاطي الأدوية ترتفع العقوبة حسب حجم الضرر
تحرير:سماح عوض الله ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص
أدوية- أرشيفية
أدوية- أرشيفية
تطالعنا أجهزة وزارة الداخلية بضبط متهمين فى سياق مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وفى هذا السياق أعلنت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، عن ضبط سيدة تروج أدوية مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد أنها أدوية مستوردة وبفاعلية عالية، بينما لا يوجد لديها ترخيص باستيراد وتداول تلك الأدوية، وهى الجرائم التى سنتعرف على طبيعتها وأبعاد عقوبتها القانونية، إذ أكدت مصادر قضائية أن للمواطن حرية فى جلب أدوية لاستخدامه الشخصي، بينما يدخل تحت طائلة القانون إذا حاول تداولها بالبيع والشراء.
القبض على بائعة الدواء أعلنت وزارة الداخلية عن رصد الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مستخدم أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين. وبناء على هذا الرصد تم شكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب
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تأجيل تظلم «جرانة» على قرار منعه من السفر لأكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين جوزيف إدوارد، ومحمد سلمان، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم السبت، تأجيل نظر التظلم المقدم من وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، وزوجته وأولاده الأربعة، على القرار الصادر بمنعهم من السفر والتصرف في الأموال، إلى جلسة الدور الرابع من شهر أكتوبر المقبل، وهو التظلم المقدم على القرار الصادر من مكتب النائب العام بمنع وزير السياحة الأسبق وأسرته من التصرف في أموالهم.
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سقوط عاطل بحوزته 12 قطعة حشيش وفرد خرطوش بالمنوفية

أمر أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، بإشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، بتجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 12 قطعة حشيش وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شبين الكوم، 15 يوما على ذمة التحقيقات. تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية،يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم،من ضبط هانى .ل 31 عاما
حبس-متهمه

متهمو الاتجار بالرضع ينكرون.. وتجديد حبسهم 15 يوما

قرر قاضى التجديد الجزئي بمحكمة جنح المنشية بمحافظة الإسكندرية، تجديد حبس المتهمين الثلاثة "الأم وصديقها وسمسار" بتهمة عرض بيع رضيعة، ابنة الأولى، فور ولادتها، 15 يوما على ذمة التحقيقات، نظير 50 ألف جنيه للأم و15 ألفا للسمسار، والذى عرض بيعها على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر صفحى تحمل اسم "أطفال للتبنى" حيث تمكن أحد ضباط إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر من ضبطهم بعدما تنكر فى صورة مشتر، ووجهت النيابة للمتهمين الثلاثة العديد من التهم بينها "الزنى والاتجار بالبشر وتعريض حياة طفلة للخطر".
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الغداء الأخير.. تفاصيل وفاة طفلين بسبب أكلة بطيخ

يأتي الصيف حاملًا معه أسبابا إضافية لحالات وفاة قد يكون من بين ضحاياها أطفال في عمر الزهور، وهو ما حدث في قرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بجنوب محافظة الشرقية؛ إذ دفع طفلان، أكبرهما بالكاد أتم ربيعه الخامس، والصغير عمره ثلاث سنوات، حياتهما ثمنًا لإهمال أدى إلى تناولهما وجبة «بطيخ» ملوثة، تسببت في نهايتهما وإصابة شقيقهما ووالدته بحالات قيء وارتفاع في درجات الحرارة وتسمم غذائي انتهى باحتجازهما في المستشفى لمحاولة إسعفاهما وإنقاذهما من مصير الصغيرين اللذين فارقا الحياة.
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تمثال وخبير.. الطمع ينهي أحلام موظف في صفقة العمر

سيارة ملاكي يستقلها 6 أشخاص، مظهرهم مريب يدل على أن أحدهم مختطف أو أن جريمة ما خلفهم. هذا ما رصدته قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، خلال المرور لتفقد الحالة الأمنية، وهو ما دفع القوة لمطاردة السيارة الملاكي واستيقافها، وتفتيش مستقليها، لتتضح حيازتهم تمثالا أثريا، ومبالغ مالية، وأسلحة بيضاء وأخرى مصطنعة، واتضح أن الواقعة عبارة عن سلسلة جرائم مركبة بين الاتجار فى الآثار وانتحال صفة ضباط شرطة، واختطاف واحتجاز عنوة، بخلاف حيازة السلاح، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
حريق كنيسة الأنبا بولا

ماس وتكييف.. النيابة تكشف سبب حريق كنيسة الحدائق

أمرت النيابة العامة بانتداب خبراء المعمل الجنائي، لفحص آثار الحريق الذى شب، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، فى كنيسة ودير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، وذلك لتحديد سبب الحريق، ومكان بدايته وانتهائه، وحصر التلفيات والخسائر، بينما أنهى فريق من النيابة معاينة آثار الحريق، بينما رجحت المعاينة اندلاع ماس كهربائي بأحد كابلات التكييف تسبب فى اندلاع النيران، وتبين احتراق الطابق الأخير واحتواؤه على بقايا مواد خشبية وأثاث، وطلبت النيابة استدعاء شهود العيان لسماع إفادتهم.
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امرأة بالإنعاش... قفزت من الشرفة هربًا من زوجها

«الموت أهون من العيشة معاه»، عبارة سيطرت على عقل ربة منزل، وأخذت تتكرر فى ذهنها جراء خلافاتها المتكررة مع زوجها، إذ إنه دائم التشاجر معها وتعنيفها، وتجمعهما خلافات أسرية متواصلة، الأمر الذى دفع الزوجة إلى الشروع فى الانتحار، فى محاولة منها لإنهاء مشادة كلامية حادة بينها وبين زوجها، إذ ألقت بنفسها من شرفة شقتهما الكائنة بالطابق الثاني، لتسقط على الأرض مصابة بكسور وجروح ونزيف، وبادر الأهالي بطلب سيارة إسعاف نقلتها إلى مستشفى الهرم، باعتبارها أقرب مستشفى إلى مكان الواقعة، وذلك لتقديم الإسعافات اللازمة لإنقاذ حياتها.
جثث

لم يتحمل موتها فانتحر بجانب جثتها.. مأساة بعين شمس

لم يعرف لنفسه مصدرا للمحبة والحنان والرعاية إلا والدته التى كان عائلتها الوحيدة، وهى كذلك كانت عائلته الوحيدة، يذهب إلى المدرسة ويجرى بعدها مهرولا إلى أحضانها، تعمل نهارا حتى إذا أنهى نجلها دراسته استقبلته بالقبلات والأحضان وما يسد جوعه، وما يسلي ويسعد طفولته وأيامه، كبر وشب طوله وهو متأصل على المسؤولية وحب أمه، كلما رأى وَهنَها زاد دافعه للعمل حتى يعولها ويريحها قليلا من الشقاء والكد، وبات هو من يعمل حتى يعود سريعا إلى كنفها، لكنه للأسف رجع ذات مرة فوجدها راقدة جثة هامدة، فلم يستوعب الصدمة وشنق نفسه ليلحق بها.
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