علاج خفي.. تعرف على عقوبة بيع أدوية بـ«فيسبوك»

قانوني: ارتكبت جرائم تهرب جمركي وبيع أدوية غير مرخصة وبيع أدوية بغير شهادة صيدلة هذا على أقل تقدير وفى حال تسببها فى أضرار لمتعاطي الأدوية ترتفع العقوبة حسب حجم الضرر

تحرير:سماح عوض الله ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

تطالعنا أجهزة وزارة الداخلية بضبط متهمين فى سياق مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وفى هذا السياق أعلنت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، عن ضبط سيدة تروج أدوية مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد أنها أدوية مستوردة وبفاعلية عالية، بينما لا يوجد لديها ترخيص باستيراد وتداول تلك الأدوية، وهى الجرائم التى سنتعرف على طبيعتها وأبعاد عقوبتها القانونية، إذ أكدت مصادر قضائية أن للمواطن حرية فى جلب أدوية لاستخدامه الشخصي، بينما يدخل تحت طائلة القانون إذا حاول تداولها بالبيع والشراء.

القبض على بائعة الدواء أعلنت وزارة الداخلية عن رصد الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مستخدم أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين. وبناء على هذا الرصد تم شكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب

القبض على بائعة الدواء

أعلنت وزارة الداخلية عن رصد الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مستخدم أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين.





وبناء على هذا الرصد تم شكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة، مقيمة بمحافظة الغربية، وتم استصدار إذن قانوني من النيابة العامة بالقبض عليها وتفتيش مسكنها، وتم تشكيل فريق أمني لتنفيذ قرار النيابة بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، وبالفعل تم استهداف مروجة الأدوية مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي، وضبطها، والتحفظ على هاتفها المحمول، ومفتوح عليه حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنشوراتها المروجة للأدوية مجهولة المصدر، ورسائل تؤكد التداول التجاري لهذه الأدوية.

كانت في طريقها للأردن.. إحباط أكبر عملية تهريب أدوية مصرية للخارج

وتم التحفظ على هاتف السيدة، وبمواجهتها أقرت بقيامها بترويج أدوية، وعرضها للبيع فى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأقرت أن تلك الأدوية التى تروجها أجنبية الصنع، غير مستوردة بتراخيص رسمية، ومهربة إلى داخل البلاد بطريقة غير شرعية، وأنها صنفتها كدواء للبيع بناء على الملحقات الشارحة بالأدوية، وأبدت جهلها بحقيقة التركيبات الكيميائية لتلك الأدوية المضبوطة بحوزتها.

وبإحالة مروجة الدواء المهرب إلى النيابة العامة، أمرت باحتجازها على ذمة التحقيق، والتحفظ على الأدوية المضبوطة بحوزتها، وعرضها على خبراء المعمل الجنائي لفحصها وبيان محتواها الكيميائي، وأثره على الصحة العامة لمتعاطي تلك الأدوية والعقاقير، والتحقق من احتوائها على مواد مخدرة أو سامة من عدمه، فيما أكدت السيدة عدم قصدها ارتكاب جريمة جنائية، وأنها كانت تهدف إلى الربح جراء بيع أدوية مهربة، دون قصد الإضرار بصحة متعاطي تلك الأدوية.

6 أشهر

أوضح يحيى قدرى، الخبير القانوني، أن الاتهام الأول المنسوب للسيدة المقبوض عليها، وهو تهريب بضائع جمركيًا، وبيع أدوية مجهولة المصدر إلى الجمهور، مؤكدًا أنه فى حال تلك الأدوية سليمة وعلاجية، ومعتمدة من الاتحاد الأوروبي للدواء أو منظمة الصحة العالمية، فإن هذا لا يعفي المتهمة من العقاب، إذ لا بد من اعتماد أى دواء متداول داخل مصر من منظمة الصحة المصرية، وإن لم يكن متداولًا فى مصر فعقوبة تداوله جريمة لا يتهاون فيها القانون.



وأشار الخبير القانوني إلى أن ما ارتكبته السيدة يعد مخالفة قانونية، تجعلها عرضة للحبس والغرامة، ويكون الحبس جنحة عقوبتها 6 أشهر، لمجرد تداول الدواء دون التسبب فى أضرار لأحد، وذلك لعدم اعتماد الدواء محليًا بعد جلبه من الخارج، بجانب أن القانون يحظر للأشخاص غير المرخص لهم والصيادلة المعتمدين، التعامل على الأدوية بالبيع والشراء، وطرحها للمواطنين، وهى مخالفات يحكمها قانون العقوبات، بجانب القانون الخاص بتنظيم عمل الصيادلة.







وأضاف «قدرى» أنه إذا نتج عن تداول الدواء ضرر بصحة متعاطيه، فإن عقوبة مروجة الدواء هنا ترتفع على حسب حجم الضرر الذى تعرض له متعاطو الأدوية المهربة، شروع فى إصابة، أو إحداث إصابة عمدية، حسب تقدير الضرر الواقع على مشتري تلك الأدوية، وهنا يمكن أن يتوافر ركن العمد ولا يجوز للمتهمة التحجج بحسن النية، باعتبار جريمتها ارتكبت عمدًا بالقصد من وراء بيع شيء غير معلوم الأضرار، ويستوي لديها كونه ضارا أم مفيدا.

إحباط تهريب أدوية للإجهاض والصرع في مطار برج العرب