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أبواب حمامات الرجال تحمل 6أضعاف جراثيم مقابض السيدات

وجدت الجمعية الملكية للصحة العامة أن نصف الرجال فقط لا يغسلون أيديهم بعد استخدام المرحاض، وأن الأمر «شديد الخطورة» مقارنة بما يقرب من ثلثي النساء
تحرير:فيروز ياسر ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
مرحاض الرجال
مرحاض الرجال
آداب الطعام والحديث مع الآخرين شائعة بين الكثير من الأشخاص، ولكن عندما يتعلق الأمر بآداب الحمام، فإنها غير معروفة للبعض، حيث تُرتكب العديد من الأخطاء بداخل الحمام وقبل الخروج منه، ومن أشهرها ترك مقعد المرحاض لأعلى. وتشير الأبحاث إلى أن الرجال لا يغسلون أيديهم بعد استخدام الحمام كما تفعل النساء، وقد يعرضون أشخاصًا آخرين للخطر من الجراثيم التي يتركونها وراءهم، حيث قامت دراسة بتبديل مقابض أبواب مبنى مكاتب كبير في لندن، واكتشفت أن باب الحمام للرجال يحتوي على ما يقرب من 6 أضعاف البكتيريا الموجودة على مقابض حمام النساء.
ويأتي ذلك بعد أن وجدت الجمعية الملكية للصحة العامة أن نصف الرجال فقط لا يغسلون أيديهم بعد استخدام المرحاض وأن الأمر «شديد الخطورة» مقارنة بما يقرب من ثلثي النساء، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني. اقرأ أيضا: 3 دقائق من الموسيقى تخفف القلق قبل الجراحة كما وجدت
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