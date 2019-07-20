أبواب حمامات الرجال تحمل 6أضعاف جراثيم مقابض السيدات

وجدت الجمعية الملكية للصحة العامة أن نصف الرجال فقط لا يغسلون أيديهم بعد استخدام المرحاض، وأن الأمر «شديد الخطورة» مقارنة بما يقرب من ثلثي النساء

تحرير:فيروز ياسر ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

آداب الطعام والحديث مع الآخرين شائعة بين الكثير من الأشخاص، ولكن عندما يتعلق الأمر بآداب الحمام، فإنها غير معروفة للبعض، حيث تُرتكب العديد من الأخطاء بداخل الحمام وقبل الخروج منه، ومن أشهرها ترك مقعد المرحاض لأعلى. وتشير الأبحاث إلى أن الرجال لا يغسلون أيديهم بعد استخدام الحمام كما تفعل النساء، وقد يعرضون أشخاصًا آخرين للخطر من الجراثيم التي يتركونها وراءهم، حيث قامت دراسة بتبديل مقابض أبواب مبنى مكاتب كبير في لندن، واكتشفت أن باب الحمام للرجال يحتوي على ما يقرب من 6 أضعاف البكتيريا الموجودة على مقابض حمام النساء.

ويأتي ذلك بعد أن وجدت الجمعية الملكية للصحة العامة أن نصف الرجال فقط لا يغسلون أيديهم بعد استخدام المرحاض وأن الأمر «شديد الخطورة» مقارنة بما يقرب من ثلثي النساء، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني. اقرأ أيضا: 3 دقائق من الموسيقى تخفف القلق قبل الجراحة كما وجدت

ويأتي ذلك بعد أن وجدت الجمعية الملكية للصحة العامة أن نصف الرجال فقط لا يغسلون أيديهم بعد استخدام المرحاض وأن الأمر «شديد الخطورة» مقارنة بما يقرب من ثلثي النساء، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.

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كما وجدت الدراسة الأخيرة أن باب حمام الرجال الذي تم أخذ عينات منه يحتوي على 4 أضعاف كمية البكتيريا الموجودة في مقعد المرحاض المتوسط، ومن المرجح أن يتم تنظيفها في كثير من الأحيان، ولكن قد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر ظهور حشرات معدية ضارة من السطح الملوث.

وردا على البحث الذي أجرته شركة Initial Washroom Hygiene، قالت الخبيرة سالي بلومفيلد، الأستاذة الفخرية بكلية لندن للصحة والطب: «نحن نعلم من بحثنا أن النساء يملن إلى ممارسة النظافة بشكل أفضل وغالبًا ما يغسلن أيديهن بعد استخدام الحمام، حيث تعتبر نظافة اليدين مهمة بعد لمس أبواب الحمام التي يلمسها أشخاص آخرون، لذ قد يكون الاحتفاظ بمطهر الأيدي في الدرج واستخدامه عند العودة إلى المكتب حلا لعدم غسلهما بعد استخدام الحمام».

تم أخذ عينات من 24 بابًا للحمام من الإناث والذكور في مكتب لندن باستخدام جهاز محمول باليد يستخدم الضوء لقياس وجود الميكروبات، وتُظهر الطريقة نفسها أن متوسط مقعد المرحاض لديه قراءة ميكروبية تبلغ 220.

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وشهد النشاط الميكروبي على مقابض الأبواب الداخلية لغرف الحمام الذكور متوسط قراءة بلغ 1085، مقارنةً بقراءة 188 فقط من داخل مقابض الأبواب في الحمام للنساء.

غسل اليدين بالصابون يزيل الجراثيم من اليدين ويساعد على منع الالتهابات بسبب:

1- كثيرا ما يلمس الأشخاص عيونهم وأنوفهم وأفواههم دون أن يدركوا ذلك، حيث يمكن أن تدخل الجراثيم إلى الجسم من خلال العينين والأنف والفم وتسبب الأمراض.

2- يمكن أن تدخل الجراثيم من الأيدي غير المغسولة في الأطعمة والمشروبات، كما يمكن أن تتكاثر الجراثيم في بعض أنواع الأطعمة أو المشروبات، تحت ظروف معينة، وتصيب العديد من الأشخاص بالمرض.

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3- يمكن نقل الجراثيم من الأيدي غير المغسولة إلى أشياء أخرى، مثل الدرابزين أو أسطح الطاولات أو الألعاب، ثم نقلها إلى أيدي شخص آخر، وبالتالي فإن إزالة الجراثيم من خلال غسل اليدين تساعد في منع الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي وربما يساعد في منع التهابات الجلد والعين.





اتبع هذه الخطة البسيطة لتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والتسمم الغذائي والإسهال:

1- لا تقلق بشأن درجة حرارة الماء، حيث أكدت الدراسات أنه ليس هناك فرق بين الماء البارد والساخن عند تنظيف اليدين، ولكن يمكنك ضبط درجة حرارة الماء على أن تكون مريحة بالنسبة لك، واغسل يديك بالصابون لمدة 20 ثانية ثم اشطفها بالماء.

2- عند استخدام الصابون لغسل يديك عليك التركيز على المنطقة بين أظافرك، حيث يمكنك تنظيفها خلال 5 ثوانِ، فهذا الأمر يساعد في تقليل كمية البكتيريا..

3- من الخطوات الأساسية تجفيف اليدين جيدا قبل مغادرة الحمام، وذلك لأن الأيدي الرطبة تنقل البكتيريا أكثر من الجافة، حيث قال الباحثون إن لمس المقابض بالأيدي الرطبة يساعد على نقل البكتيريا.





