السيسي يكرم أوائل الخريجين من طلبة كلية الشرطة

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أوائل الطلبة الخريجين من كلية الشرطة، كلية الدراسات العليا، ومركز بحوث الشرطة ومنحهم نوط الامتياز من الطبقة الثانية. وقام الرئيس السيسي - خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة - بمنح أنواط الامتياز لخريجي كلية الشرطة، وهم ملازم تحت الاختبار عمر رضا العمدة، ملازم تحت الاختبار نور أمين عز الدين، ملازم تحت الاختبار محمود السيد عبد الهادي مسلم، ملازم تحت الاختبار أحمد عبد الباسط داود، وملازم تحت الاختبار معتز أسامة الهامي.

ومنح السيسي، نوط الامتياز أيضا إلى أول الوافدين ملازم تحت الاختبار أسيد سليم حسن أبو ظاهر من دولة فلسطين، وأوائل خريجي قسم الضباط المتخصصين ملازم أول تحت الاختبار كريم آسر محمد بدر، وملازم أول تحت الاختبار منة الله أشرف يونس.كما قلد نوط الامتياز لخريجي كلية الدراسات العليا وهم رائد أيمن حاتم البدراوي