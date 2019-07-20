امرأة تكتشف خطأ تشخيصها بالسرطان بعد استئصال ثدييها

أُبلغت بويل في البداية أن علاجها للسرطان قد يؤدي إلى مشكلات في الخصوبة، لكن لحسن الحظ أنجبت طفلها الثاني «لويس» الذي يبلغ من العمر الآن سبعة أشهر
تلقت سارة بويل، من مقاطعة ستافوردشاير ببريطانيا، الخبر الصادم على الإطلاق في حياتها، حين أخبرها الأطباء بأحد المستشفيات، بأنها مصابة بالسرطان في ثدييها الاثنين، وهناك احتمالية كبيرة لانتشار المرض في جسدها إذا لم يتم استئصالهما والخضوع للعلاج الكيميائي، ومن ثم إجراء عملية تجميلية لزرع الثديين، لتكتشف أم الطفلين بعد ذلك أن الأطباء أخطؤوا التشخيص، وأنها لم تكن مصابة بالسرطان من الأصل.
لم تتخيل أم الطفلين مدى الصدمة التي انتابتها بعد أن أخبرها الأطباء خطأً بأنها مصابة بالسرطان، لتدخل في عدة جولات من العلاج الكيميائي.
في البداية، تم تشخيص بويل بسرطان الثدي السلبي الثلاثي في مستشفى جامعة ستوك في نهاية عام 2016 عندما حدد الدكتور الذي قام بفحص عينات الأنسجة، أن بها خلايا سرطانية.
خضعت الأم لعملية استئصال كلا الثديين، من أجل وقف انتشار السرطان وأجريت لها جراحة تجميلية لزرع الثديين.
عرفت إصابتها بالسرطان بعدما ذهبت "بويل"
في البداية، تم تشخيص بويل بسرطان الثدي السلبي الثلاثي في مستشفى جامعة ستوك في نهاية عام 2016 عندما حدد الدكتور الذي قام بفحص عينات الأنسجة، أن بها خلايا سرطانية.
خضعت الأم لعملية استئصال كلا الثديين، من أجل وقف انتشار السرطان وأجريت لها جراحة تجميلية لزرع الثديين.
عرفت إصابتها بالسرطان بعدما ذهبت "بويل" البالغة من العمر 28 عامًا، إلى الأطباء بعد أن عانت من مشكلة في الرضاعة الطبيعية، ولكن تمت معالجتها بواسطة علاج كيميائي مرهق، ما جعلها تفقد معظم شعرها.
أدرك الأطباء خطأهم بعد عدة أشهر فقط في يوليو 2017، بعد عملية الاستئصال، والعلاج الكيميائي والعملية التجميلية بعد العلاج.
جاء الخطأ عندما قام إخصائي التشريح، الذي فحص عينات الأنسجة، بالإبلاغ بأن الخلايا لم تكن خلايا سرطانية من الأساس.
تلقت بويل منذ ذلك الحين الصدمة التي وضعت ثدييها تحت خطر الإصابة بالسرطان في المستقبل.
قالت بويل إنها لا تزال تتعامل مع الصدمة النفسية الناجمة عن هذه المحنة.
بدأت رحلتها الأولى إلى المستشفى عندما قلقت الأم من أن مولودها الجديد "تيدي" يصرخ في أثناء محاولة إطعامه من ثديها الأيمن.
ذهبت بويل إلى طبيبها العام وأُحيلت إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، ما أدى في ما بعد إلى التشخيص الخاطئ.
قالت بويل، التي ذهبت مع الزوج ستيفن البالغ من العمر 31 سنة، ومع طفليها تيدي ولويس: "كانت السنوات القليلة الماضية صعبة للغاية بالنسبة لي ولعائلتي، إخباري بأنني مصابة بالسرطان كان خبرًا فظيعًا، ولكن بعد ذلك خضعت للعلاج والجراحة، ثم أخبرني الأطباء بأن التشخيص خاطئ، ما كان بمنزلة صدمة أخرى".
أضافت بويل: "أشعر بالقلق الآن بشأن احتمال الإصابة بسرطان بالفعل في المستقبل بسبب نوع الغرسات التي أمتلكها، كما أنني أشعر بالقلق أيضًا من المضاعفات التي قد أواجهها بسبب العلاج الكيميائي. لن يغير الأمر شيئا مما مررت به، أحتاج حقا إلى بعض الإجابات بشأن ما سيتم القيام به للتأكد من أنه لن يعاني آخر من التشخيص الخاطئ الذي حدث لي".
أُبلغت بويل في البداية بأن علاجها للسرطان قد يؤدي إلى مشكلات في الخصوبة، لكن لحسن الحظ أنجبت طفلها الثاني "لويس"، الذي يبلغ من العمر الآن سبعة أشهر.
لكن أكدت الأم أنها لم تستطع إرضاعه من الثدي بسبب علاجاتها.
لجأت سارة إلى محامين متخصصين في مجال الإهمال الطبي للتحقيق في ما حدث معها.
قالت سارة شاربلز، الخبيرة القانونية من "إيروين ميتشل": "هذه حالة مروعة حقا واجهت فيها أم شابة أخبارا مفجعة وفترة مرهقة من العلاج المكثف، ليتم إخبارها بعد ذلك بأن كل تلك الجلسات لم تكن ضرورية من الأساس".
وأضافت شاربلز: "كان للتجربة بأكملها وقعها الكبير على سارة، سعداء بأن المستشفى اعترف بفشله الواضح، إلا أننا لم نسمع بعدُ ما إذا كانت هناك أي تعديلات تمت لمنع حدوث شيء مثل هذا مرة أخرى".
وتابعت الخبيرة القانونية: "نشعر بقلق عميق بعد التقارير التي صدرت حول نوع عمليات الزرع التي خضعت لها سارة، وأنها قد ترتبط بنوع نادر من السرطان".
قال متحدث باسم مستشفى جامعة نورث ميدلاندز: "يعد التشخيص الخاطئ من هذا النوع نادرا للغاية، ونحن نفهم إلى أي حد كان هذا الأمر مدمرا بالنسبة لسارة وعائلتها، وفي نهاية المطاف، كان الخطأ في تحليل الخزعة خطأً بشريا، حيث تتم الآن مراجعة كل تشخيصات السرطان الخاصة بالأم".
أضاف المتحدث: "ما زالت بويل والمحامية على اتصال منتظم بالفريق السريري الذي عالج الأم، وهم متاحون دائما لمناقشة أي مخاوف مستمرة لديهم".