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وزير الداخلية: نقف في خندق واحد مع القوات المسلحة

اللواء محمود توفيق: يحرص أبناؤكم في جهاز الشرطة على المواجهة الحاسمة للمؤامرات والدسائس ويمضون باليقظة والحزم لإجهاض المحاولات التي لا تنتهي لزرع الفتن ونشر الشائعات
تحرير:محمد عبد الجليل ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٣ ص
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية - صورة أرشيفية
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية - صورة أرشيفية
أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في كلمته خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الوزارة حرصت على الأخذ بأحدث آليات وتقنيات العصر لتأسيس منظومة أمنية متطورة تكاملت فيها مقومات البنية التحتية وتطوير المنشآت الشرطية وترسيخ الالتزام بالقانون وتحقيق المزيد من التلاحم مع المواطنين والحرص على تحديث مظاهر التواجد الشرطي الفعال بالشارع المصري وتيسير الخدمات الأمنية الجماهيرية وتكريس الدور المجتمعى للشرطة مع الارتقاء بكفاءة العنصر البشري.
وقال توفيق: "نحن نشهد لحظات غالية في حياة صفوة شباب هذا الوطن بعد أن اجتهدوا وثابروا طوال فترة دراستهم، تلك اللحظات التي يبدأون فيها أولى خطواتهم العملية"، مشيرا إلى أن هذا المشهد المتميز الذي يذخر بالمهارات والقدرات التدريبية يعكس منهج وزارة الداخلية في التسلح بأحدث الوسائل التكنولوجية وإدراكها الواعي
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انهيا-عقارين-واخلاء اخرين-من-السكان في-الاسكندرية (2)

نقل سكان العقارين المنهارين بالجمرك لمدرسة الأنفوشي

قرر الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، توفير إيواء عاجل لـ9 أسر وعددهم 30 شخصا، من المتضررين من انهيار جزئى بعقارين في حارة سلطان بدائرة حي الجمرك، وتم نقلهم إلى مدرسة الأنفوشي الإعدادية بمنطقة رأس التين، مع توفير إعاشة من طعام وشراب لهم. كان حي الجمرك بالإسكندرية شهد في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، سقوط أجزاء من عقار قديم بحارة سلطان المتفرعة من شارع الشمرلي، بدائرة قسم الجمرك. وعلى الفور انتقلت المهندسة سحر شعبان، رئيسة حي الجمرك، إلى موقع الحادث.
الشهيد-عمر-القاضى

إطلاق اسم الشهيد عمر القاضي على دفعة الشرطة 2019

صدق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على إطلاق اسم الشهيد البطل النقيب عمر القاضي على دفعة خريجي كلية الشرطة (2019) تخليدا لذكراه، والذي حرصت والدته على مصافحة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة. ومن جانبه، صافح السيسي أبناء شهداء الوطن من الشرطة والقوات المسلحة. وكان عدد من أبناء شهداء الوطن قد ألقوا كلمات في حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، أكدوا فيها فخرهم بشهادة آبائهم ، متعهدين باستكمال مسيرتهم في حماية الوطن ورفعته.
السيسى-يشهد-تخريج-دفعات-اكاديمية-الشرطة-(4)

السيسي يكرم أوائل الخريجين من طلبة كلية الشرطة

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أوائل الطلبة الخريجين من كلية الشرطة، كلية الدراسات العليا، ومركز بحوث الشرطة ومنحهم نوط الامتياز من الطبقة الثانية. وقام الرئيس السيسي - خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة - بمنح أنواط الامتياز لخريجي كلية الشرطة، وهم ملازم تحت الاختبار عمر رضا العمدة، ملازم تحت الاختبار نور أمين عز الدين، ملازم تحت الاختبار محمود السيد عبد الهادي مسلم، ملازم تحت الاختبار أحمد عبد الباسط داود، وملازم تحت الاختبار معتز أسامة الهامي.
اللواء-احمد-ابراهيم رئيس-اكاديمية الشرطة (2)

رئيس أكاديمية الشرطة عن تخريج دفعة جديدة:لحظات فارقة

ألقى اللواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، كلمة في حفل تخريج الدفعة الجديدة، أكد فيها عزم الخريجين الجدد من طلبة كلية شرطة على تحقيق التضحيات فداء للوطن فخورين بحمل الأمانة وشرف الرسالة، مضيفا أنها لحظات فارقة تلك التي يجني فيها المجتهدون ثمار جهدهم في يوم يسجل عيدا سنويا لأكاديمية الشرطة، إذ يحرص خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشاركة الأبناء من الضباط الجدد فرحة تخرجهم من شباب تم إعداده بحرص وعناية على مبادئ العمل الوطني فأصبحوا جندا وطنيا لمصر وشعبها.
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السيسى-يشهد-تخريج-دفعات-اكاديمية-الشرطة-(4)

السيسي يكرم أوائل الخريجين من طلبة كلية الشرطة

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أوائل الطلبة الخريجين من كلية الشرطة، كلية الدراسات العليا، ومركز بحوث الشرطة ومنحهم نوط الامتياز من الطبقة الثانية. وقام الرئيس السيسي - خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة - بمنح أنواط الامتياز لخريجي كلية الشرطة، وهم ملازم تحت الاختبار عمر رضا العمدة، ملازم تحت الاختبار نور أمين عز الدين، ملازم تحت الاختبار محمود السيد عبد الهادي مسلم، ملازم تحت الاختبار أحمد عبد الباسط داود، وملازم تحت الاختبار معتز أسامة الهامي.
اللواء-احمد-ابراهيم رئيس-اكاديمية الشرطة (2)

رئيس أكاديمية الشرطة عن تخريج دفعة جديدة:لحظات فارقة

ألقى اللواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، كلمة في حفل تخريج الدفعة الجديدة، أكد فيها عزم الخريجين الجدد من طلبة كلية شرطة على تحقيق التضحيات فداء للوطن فخورين بحمل الأمانة وشرف الرسالة، مضيفا أنها لحظات فارقة تلك التي يجني فيها المجتهدون ثمار جهدهم في يوم يسجل عيدا سنويا لأكاديمية الشرطة، إذ يحرص خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشاركة الأبناء من الضباط الجدد فرحة تخرجهم من شباب تم إعداده بحرص وعناية على مبادئ العمل الوطني فأصبحوا جندا وطنيا لمصر وشعبها.
السيسى-يشهد-تخريج-دفعات-اكاديمية-الشرطة-(5)

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وبدأت وقائع الاحتفال بعزف السلام الجمهوري فور وصول السيسي إلى منصة الاحتفال بأكاديمية الشرطة.
السيسي-يشهد-احتفال-تخريج-دفعة (1)

تكريم وعروض عسكرية.. السيسي في تخريج ضباط الصف المعلمين

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 157 من معهد ضباط الصف المعلمين، دفعة الشهيد البطل رقيب/ أحمد محمد عبد العظيم، الذى نال الشهادة فى الرابع من فبراير عام 2016، لتنضم إلى صفوف القوات المسلحة دفعة جديدة من خيرة شباب مصر، بعد أن تم إعدادهم علميًّا وعسكريًّا وبدنيًّا، بما يتناسب مع طبيعة المهام التى يكلفون بها فى حماية الوطن وصون مقدساته.
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