رياضة

ماذا قدم نجوم ريال مدريد في مباراتهم الأولى؟

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
يستعد النجم البلجيكي إيدين هازارد لخوض مباراته الأولى مع ريال مدريد اليوم ضد بايرن ميونخ وديا، ويملك الريال تاريخًا حافلًا مع الصفقات المدوية، واستعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية المباراة الأولى لهؤلاء النجوم مع الريال، وكانت البداية مع البرتغالي لويس فيجو، والذي انضم للريال عقب نهاية يورو 2000، وشارك في أول مباراة وديا ضد جالطا سراي التركي في الملعب الأوليمبي بيونخ يوم 5 أغسطس وشارك في فوز الريال بنتيجة 3-2، أما زيدان فخاض أول مباراة له أمام لوزان السويسري، وفاز الريال بهدفين دون رد.
أما الظاهرة رونالدو فقد انضم إلى الريال عام 2002 عقب تتويجه مع البرازيل بكأس العالم، وتمكن رونالدو في أول مباراة من تسجيل هدفين في أول 11 دقيقة. وانضم النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد، وخاض أول مباراة يوم 2 أغسطس من عام 2003 أمام فريق نجوم الدوري الصيني، وفاز ريال مدريد
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4 نجوم من الكان يُنتظر انتقالهم للبريميرليج

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مارسيلو يخون هازارد: نيمار يملك جودة أعلى

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جاريث-بيل

«رحيل بيل والصفقات الجديدة».. زيدان يتحدث

تغنى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بالوافد الجديد للملكي، الدولي البلجيكي إيدين هازارد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة الودية، أمام بايرن ميونخ بطل ألمانيا. وقال مدرب ريال مدريد: "لقد كان بحاجة إلى ناد مثل ريال مدريد، وهذا الفريق به شيء مميز يعرفه اللاعبون، وأنا كنت في عمر الـ29 عاما وتطورت وقضيت وقتا رائعًا، وهازارد يمر بنفس الشيء، وأعتقد أنه يمكنه التحسن، وسيساعدنا بتسجيل الأهداف وصناعة الفارق، وأظهر ذلك خلال مسيرته، والآن أصبح معنا وسنستفيد منه".
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إجابة صادمة من زيدان عن ضم نجم مانشستر يونايتد

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، جاهزية فريقه لخوض أول مباراة ودية هذا الصيف، ضد بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، فجر غد الأحد. وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بايرن ميونيخ: "شكرا لكم جميعًا على رسائل الدعم عقب وفاة أخي، خاصة من القريبين مني". وأضاف مدرب ريال مدريد: "أشعر بأننا عملنا بشكل جيد للغاية، وأتينا إلى هنا من أجل ذلك، وأهنئ كل اللاعبين على ما قدموه في الأيام الماضية، ونحن الآن مستعدون للعب 3 مباريات، نحتاج إليها بالفعل، وهذه هي المرة الأولى التي سنلعب فيها في هيوستن".
هازارد-ريال-مدريد

هازارد يرغب في ارتداء رقم أساطير الـNBA مع الريال

يبدو أن مساعي النجم البلجيكي إيدين هازارد، لارتداء القميص رقم 10 مع ريال مدريد، باءت بالفشل، نظرا لارتداء النجم الكرواتي لوكا موديريتش ذلك الرقم، ليبدأ هازارد في البحث عن ارتداء القميص رقم 23، وهو الرقم الذي سبق أن ارتداه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام مع الفريق الملكي، إلا أن هازارد عاشق كرة السلة، يرغب في ارتداء ذلك الرقم، الذي كان يرتديه أسطورة كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان رفقة شيكاغو بولز، كما يرتديه النجم الأمريكي الآخر ليبرون جيمس رفقة لوس أنجليس ليكرز، وسابقا مع كليفلاند كافاليرز.
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