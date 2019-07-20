ماذا قدم نجوم ريال مدريد في مباراتهم الأولى؟

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م

كريستيانو رونالدو

يستعد النجم البلجيكي إيدين هازارد لخوض مباراته الأولى مع ريال مدريد اليوم ضد بايرن ميونخ وديا، ويملك الريال تاريخًا حافلًا مع الصفقات المدوية، واستعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية المباراة الأولى لهؤلاء النجوم مع الريال، وكانت البداية مع البرتغالي لويس فيجو، والذي انضم للريال عقب نهاية يورو 2000، وشارك في أول مباراة وديا ضد جالطا سراي التركي في الملعب الأوليمبي بيونخ يوم 5 أغسطس وشارك في فوز الريال بنتيجة 3-2، أما زيدان فخاض أول مباراة له أمام لوزان السويسري، وفاز الريال بهدفين دون رد.

أما الظاهرة رونالدو فقد انضم إلى الريال عام 2002 عقب تتويجه مع البرازيل بكأس العالم، وتمكن رونالدو في أول مباراة من تسجيل هدفين في أول 11 دقيقة. وانضم النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد، وخاض أول مباراة يوم 2 أغسطس من عام 2003 أمام فريق نجوم الدوري الصيني، وفاز ريال مدريد

أما الظاهرة رونالدو فقد انضم إلى الريال عام 2002 عقب تتويجه مع البرازيل بكأس العالم، وتمكن رونالدو في أول مباراة من تسجيل هدفين في أول 11 دقيقة.



وانضم النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد، وخاض أول مباراة يوم 2 أغسطس من عام 2003 أمام فريق نجوم الدوري الصيني، وفاز ريال مدريد في تلك المباراة بفضل الركلات المميزة لبيكهام.



أما كريستيانو رونالدو فلعب أول مباراة يوم 20 يوليو عام 2009 ضد شارموك روفرز الأيرلندي، وفاز الريال بهدف نظيف من توقيع كريم بنزيما.



وبدوره شارك النجم الويلزي جاريث بيل في أول مباراة أمام فياريال الإسباني، وسجل هدفًا في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.